Důsledky pádu Credit Suisse a amerických bank na ty české budou jen omezené, uklidňuje analytik Lávička

Zůstat v klidu, nebo své peníze z banky radši co nejdříve vybrat? Taková myšlenka prolétla během posledních dní hlavou nejspíš valné většině z nás. Za vše může nedávný krach několika amerických bank a také pád švýcarské Credit Suisse, která platila za jeden z největších bankovních domů na světě. Dle analytika J&T Banky Milana Lávičky, jenž má v rámci společnosti mimo jiné na starost sledování finančních trhů, nicméně není panika na místě. Obě krize se již do značné míry podařilo zažehnat a navíc platí, že české bankovnictví by mělo být vůči takovýmto problémům dostatečně odolné. Blíže celou situaci popisuje ve svém komentáři pro Euro.cz.