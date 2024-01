Zdolal ,pětitisícovku‘, teď akvíruje poosmé v řadě. Tuzemský scaleup Mews kupuje cloudový hotelový software Frontdesk Anywhere

Česká cloudová platforma Mews působící v oblasti pohostinství si začátkem tohoto roku připsala již osmou akvizici v řadě. Tentokrát si pod svá křídla vzala společnost Frontdesk Anywhere, což je cloudový hotelový software (PMS) se sídlem v San Francisku. Nákup tuzemský scaleup uskutečnil prostřednictvím své investiční odnože Mews Ventures.

„Frontdesk Anywhere má za sebou neuvěřitelnou cestu transformace pohostinství. Spolupracovali jsme s některými z nejprogresivnějších hotelových firem a řetězců. Teď, díky spojení sil s Mews, máme příležitost dále pracovat na evoluci v pohostinství,“ komentuje Joe Kiernan, CEO a zakladatel společnosti Frontdesk Anywhere. Ta vznikla v srdci Silicon Valley v roce 2009 a od té doby vyrostla v oceňovaný cloudový systém pro správu nemovitostí pro nezávislé hotely a hotelové řetězce, jimž platforma zefektivňuje provoz, zvyšuje příjmy a zlepšuje zážitek jejich zákazníků.

Třetí akvizice v Severní Americe

Ze strany Mews se jedná o třetí akvizici v oblasti Severní Ameriky za posledních 12 měsíců. K transakci navíc dochází po dynamickém roce, ve kterém česká firma překonala milník 5000 zákazníků a skrze svůj systém Mews Payments zaznamenala transakce v hodnotě pěti miliard dolarů (necelých 115 miliard korun). Vedení společnosti očekává, že díky nejnovější akvizici tato čísla ještě více porostou. Koneckonců od spojení sil si Mews slibuje urychlení transformace pohostinství a upevnění své pozice v USA.





„Přivítat v Mews tak raného cloudového inovátora v podobě společnosti Frontdesk Anywhere ještě více podporuje závazek, který jsme si vůči Severní Americe vytyčili,“ říká zakladatel české společnosti Richard Valtr. Začlenění Frontdesku Anywhere dle jeho slov posiluje portfolio Mews a podporuje úsilí v USA, kde v minulém roce zaznamenal s kolegy svůj nejrychlejší růst vůbec. Posiluje rovněž touhu změnit hotelové technologické prostředí na tomto kontinentu.

„S týmem, zákazníky i partnery Frontdesku Anywhere budeme pokračovat na změně ve využívání technologií a softwarů hoteliéry, které jim pomohou zajistit jedinečné zážitky pro hosty,“ doplňuje Kiernan.

Na recepci známých značek

Systém pro kompletní správu rezervací, check-inů a vyřizování požadavků hostů poskytuje Mews ubytovacím zařízením napříč světem. Kromě tuzemska působí v dalších 85 zemích, včetně zmíněných Spojených států a Francie. Českou službu tak aktuálně využívají známé hoteliérské značky jako Strawberry, edyn, Generator a The Social Hub i přední inovativní nezávislé hotely, včetně Airelles, Finn Lough, The Dylan Amsterdam a Good Hotel.

Před Frontdesk Anywhere koupila firma sedm dalších společností. Jako poslední akvírovala personalizovaného průvodce s umělou inteligencí Nomi, ještě předtím to byly Hotello, Bizzon, Cenium či HotelPerfect. Loni navíc získala ocenění v podobě Nejlepšího světového poskytovatele hotelových řešení PMS, a to v rámci soutěže World Travel Tech Awards 2023.