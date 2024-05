Zapomeňte na Chorvatsko. Albánie nabízí krásné pláže, zachovalá historická města i výborné jídlo. A to vše za skvělou cenu

O rostoucí popularitě malebné Albánie svědčí hned několik údajů. Zatímco ještě v roce 2000 do země přicestovalo jen necelých 320 tisíc zahraničních turistů, loni už jich bylo přes 10 milionů. V posledních letech se navíc výrazně zvýšila nabídka přímého leteckého spojení. Ještě před pandemií totiž musel člověk z Prahy do Tirany většinou přestupovat, během letošního léta už ale obě hlavní města propojují aerolinky Ryanair, Wizzair a Smartwings. Celkem si tak cestovatelé můžou vybrat z 12 spojení týdně.

A právě na palubě Ryanairu jsme se z Prahy do Tirany vydali na konci dubna i my. Ačkoliv se jednalo o samotný začátek hlavní turistické sezóny, letadlo bylo téměř plně obsazené. Zhruba dvouhodinová cesta na letiště pojmenované po známé albánské řeholnici Matce Tereze naštěstí utekla opravdu rychle, takže už brzy jsme vyměnili chladné pražské počasí za prosluněné středomořské klima.

Šumění moře se neomrzí

Objevování Albánie jsme zahájili v pobřežním městě Drač (albánsky Durrës), které je od letiště vzdáleno zhruba půl hodiny cesty. Už při příjezdu si přitom nešlo nevšimnout, že v oblasti probíhá opravdu masivní výstavba nových budov. Drač je totiž díky své blízkosti k letišti a krásným písečným plážím místem, jež si ke svému pobytu vybere velká část turistů. A apartmány a hotely všech kategorií zde proto skutečně rostou jako houby po dešti.

Naše výprava zamířila do apartmánu, který se nacházel přímo v první linii na pláži, takže měl balkón s působivým výhledem na moře. Ten rozhodně doporučujeme i všem dalším turistům, protože pro vnitrozemské Čechy je zvuk šumícího moře a pohled na zapadající slunce nad krásnou zátokou skutečně něčím, co se ani po týdnu neomrzí.





Zmíněný apartmán nám zajistila tuzemská společnost MyAlbania, která se specializuje na prodej a pronájem nemovitostí převážně českým klientům. V její nabídce jsou téměř výhradně nově postavené či zrekonstruované byty, jejichž součástí je i plně vybavená kuchyň nebo třeba pračka, takže zde lidé mohou bez problémů zůstat několik týdnů, či dokonce měsíců.

Po brzkém ranním letu jsme si na chvíli odpočinuli a následně se vydali na prohlídku pobřežní promenády. Ačkoliv byl skutečně teprve začátek hlavní sezóny, kolem moře se procházelo mnoho lidí, kteří si užívali příjemných teplot okolo 24 stupňů. Moře sice se svými 18 stupni ke koupání příliš nevybízelo, i přesto se ale našlo několik odvážlivců, kteří si vodních radovánek užívali dosyta. Většina lidí každopádně spíše posedávala v okolních kavárnách a restauracích, kterých je na promenádě opravdu hodně.

Skvělé ryby, a ještě lepší gyros

Výborné jídlo a pití jsou bezesporu jedním z velkých lákadel Albánie. Vedle tradiční místní kuchyně zde najdete spoustu italských, řeckých, ale i dalších restaurací, takže si vybere opravdu každý. Asi největším vábidlem jsou každopádně čerstvé ryby a těstoviny s mořskými plody. Ty jsme vyzkoušeli hned několikrát a pokaždé jsme si skvěle pochutnali.

Vydali byste do Albánie na dovolenou? Ano

Ne

Nevím

Velkou výhodou při stravování v Albánii je navíc skutečnost, že v restauracích se najíte za opravdu dobrou cenu. I v dobře hodnocených podnicích na promenádě seženete zmíněné těstoviny s krevetami či mušlemi v přepočtu od 130 korun, celou grilovanou rybu s přílohou pak pořídíte od přibližně sto osmdesáti dále. Pro našince je to tedy skoro za pakatel.

Kromě úlovků z moře je v Albánii velmi populární také kebab či gyros, který dostanete buď jako rychlou svačinku do ruky v pita chlebu, nebo jako plnohodnotné jídlo na talíři. I toto grilované maso často doprovázené výbornou omáčkou tzatziki nelze než doporučit, jeho cena přitom začíná na zhruba 80 českých korunách.

Popisovat veškeré další delikatesy, které jsme za týden v Albánii snědli, by jistě zabralo opravdu mnoho času. Zmíníme tedy jenom to, že se rozhodně vyplatí ochutnat i tradiční místní kuchyni, mezi jejíž zástupce patří třeba grilované masové kuličky (qofte), smažené pečivo z tenkého těsta plněné sýrem, špenátem či masem (burek), malé fritované koblížky podávané s džemem (petulla) či maso nebo sýr zapečené s jogurtem (tavë kosi a tavë dheu).

Pro každého něco

Do Albánie jsme se vydali mimo jiné proto, abychom poznali místní turistické zajímavosti. Těch země nabízí skutečně mnoho, ať už se jedná o zachovalá historická městečka, úžasné vyhlídky na pobřeží, strmé hory, pevnosti a hrady, či antické památky. Naší první zastávkou se každopádně stalo město Berat, které je od Drače vzdálené necelou hodinu a půl cesty autem.

Berat zapsaný na seznamu památek UNESCO má rozhodně co nabídnout. Nachází se v něm totiž spousta krásně dochovaných kamenných domů z doby osmanské nadvlády, které dohromady tvoří spletitou síť uliček, v nichž se určitě vyplatí trochu ztratit. Kromě dvou čtvrtí položených vedle řeky Osum je určitě nutné vystoupat i na kopec nad městem, kde se nachází Beratský hrad, z něhož je nádherný výhled na blízké pohoří Tomorr. Dále doporučujeme navštívit místní kostely a mešity nebo Národní ikonografické muzeum Onufri.

Při svých výletech nevynechejte ani samotné centrum Drače. V něm se nachází třeba další pěkná promenáda lemovaná moderními výškovými budovami, Benátská věž či římský amfiteátr. Antických památek je ale v zemi mnohem více. Za návštěvu určitě stojí třeba někdejší město Apollonia, které je svou rozlohou největším archeologickým nalezištěm v celé Albánii.

Nedaleko Drače se nachází i pěkné město jménem Kruja, jež má pro Albánce zvláštní význam. V 15. století bylo totiž centrem odboje proti Turkům, který vedl národní hrdina Skanderbeg. Na místním hradě tedy najdete zajímavé muzeum popisující jeho život, krásnou vyhlídku a také pěkně zrekonstruovaný bazar s velkým výběrem suvenýrů. Své rodině a známým odsud můžete dovézt třeba nádobí z olivového dřeva, šperky, tradiční albánské čepice či koňak pyšnící se Skanderbegovým jménem.

Posledním velmi atraktivním cílem v blízké vzdálenosti od Drače je národní park Divjakë-Karavasta. V něm se nachází mnoho mokřadů, lagun, písečných dun a borovicových lesů, díky čemuž je celá oblast doslova rájem pro různé druhy ptáků. Tím největším z nich je asi pelikán kadeřavý, který se rád potuluje i před místním návštěvnickým centrem, kde si ho můžete vyfotit opravdu velmi zblízka.

O apartmány je mezi Čechy zájem

Kromě návštěvy turistických lákadel nás čekalo setkání s Danielem Mikulkou, který vede zmíněnou společnost MyAlbania. Ten nám potvrdil, že popularita této balkánské země v poslední době prudce roste, takže firma rozhodně nemá o klienty nouzi. Byznysu navíc pomáhá i to, že ceny nemovitostí v zemi jsou výrazně nižší než v Česku – ostatně byt s výhledem na moře je možné koupit už za zhruba tři miliony korun. Celý proces by ale lidé měli svěřit do péče odborníků, kteří si ověří různé právní aspekty. Jinak by se totiž mohlo stát, že místo výhodné investice jim zbydou jen oči pro pláč.

„Určitě je nutné prověřit, kdo je vlastníkem dané budovy a pozemků, na nichž stojí. Pak je také nezbytné zkontrolovat, zda je budova zkolaudována, s čímž někdy bývá problém. Albánci totiž některé věcí moc neřeší a nerozumí tomu, proč jsou pro nás natolik zásadní. My se ale těmito aspekty musíme zabývat, aby lidé neměli strach, že o svoji investici kvůli právním problémům přijdou,“ vysvětlil Mikulka.

Kromě samotného prodeje nemovitostí MyAlbania nabízí také jejich následný pronájem turistům, a to včetně zajištění údržby a úklidu. Této možnosti využívá většina majitelů bytů, kteří díky tomu mohou vydělat slušné peníze bez jakýchkoliv starostí. „Mnozí lidé se domnívají, že si najdou nějakou sousedku, jež turistům předá klíče a následně po nich uklidí. Takhle jednoduché to ale samozřejmě není, je potřeba zajistit údržbu bytu a rychlé řešení v případě různých problémů, což je přesně to, co našim klientům poskytujeme my,“ doplnil Mikulka.

MyAlbania je navíc schopná hostům a majitelům nabídnout spoustu dalších služeb, jako je například zajištění dopravy z a na letiště, hlídání dětí, výlety na různá zajímavá místa či česky mluvícího průvodce. Těchto možností podle Mikulky využívá mnoho zájemců, takže i mimo sezónu firma jezdí na letiště pro nové klienty téměř každý den.

Na konci našeho rozhovoru ještě šéf MyAlbania vyzdvihl, že apartmány skutečně představují velmi dobrou investici: „Už jsme zajišťovali i několik prodejů pro majitele, kteří si byt pořídili ještě před pandemií covidu. Všichni z nich přitom nyní své apartmány prodali alespoň o milion korun dráž, než za kolik je koupili před pěti lety.“

Výhledy a zase výhledy

Albánie je veliká zhruba jako třetina Česka, což znamená, že míst stojících za návštěvu je tu opravdu mnoho. Kromě centrálního regionu u Drače se spousta lidí vydává na sever do Prokletých hor, jež nabízí dlouhé túry napříč drsnou a nedotčenou krajinou. Dalším oblíbeným cílem je také jižní pobřeží nazývané Albánská riviéra. Tato oblast sice nemá dlouhé písečné pláže, místo toho ale nabízí dechberoucí zátoky s tyrkysovou vodou a malebné vesničky. A protože stihnout všechno během jednoho týdne by opravdu nešlo, nakonec jsme se vydali právě na jih.

Vstupní branou do této oblasti je Llogarský průsmyk ležící v nadmořské výšce 1027 metrů, z něhož je opravdu nádherný výhled na celé pobřeží i na nedaleký řecký ostrov Korfu. Po něm nás čekalo prudké klesání k moři, přičemž jednou za čas se objevilo malé městečko se zachovalými kamennými domky. Takto jsme navštívili třeba Dhërmi, Himara e Vjetër nebo Qeparo. Procházku po jejich centrech určitě doporučujeme každému, kdo má rád poklidnou atmosféru starých časů.

Pokud budete po Albánské riviéře cestovat v létě, určitě byste si na ni měli vyhradit několik celých dnů, abyste stihli navštívit všechny prosluněné pláže a okoupat se v nich. Na nás bylo ale ještě moře příliš studené, takže jsme se spíše kochali krásnými výhledy a zastavili se na další skvělý gyros. Večer už jsme pak dorazili do Gjirokastry zapsané díky své typické osmanské architektuře na seznam UNESCO. Toto město bylo podle nás tím nejhezčím v celé Albánii.

Dominantou Gjirokastry je bezpochyby majestátní hrad, který se tyčí na kopci nad městem. Vevnitř najdete zajímavé muzeum popisující historii města a rovněž armádní muzeum. Na hrad byste se ale měli vypravit především kvůli působivým výhledům na okolní hory a také na samotné město. K jeho dalším lákadlům patří starý bazar, kde můžete koupit suvenýry či sníst něco dobrého k jídlu. Za návštěvu každopádně stojí celé historické centrum, v němž se nachází mnoho krásných domů.

Tirana nabízí moderní historii

Na úplný závěr výletu jsme si nechali albánské hlavní město Tiranu. Ta sice nemá téměř žádné staré centrum, i tak byste ji ale neměli vynechat. Kromě působivých mešit či katedrál se zde totiž nachází mnoho dalších zajímavých staveb, jako je třeba brutalistní Pyramida, jež sloužila coby mauzoleum komunistického vůdce Envera Hodžy. Za návštěvu pak určitě stojí bývalý protiatomový kryt Bunk’Art 1, v němž se mělo vedení Albánské strany práce schovat při vypuknutí války, nebo čtvrť Blokk, kde najdete spousty stylových kaváren a restaurací.

Z článku jste asi pochopili, že Albánie nás opravdu nadchla. Snad jedinou negativní věcí, která nás za celý týden potkala, byly opravdu husté dopravní zácpy kolem hlavního města.

Co se bezpečnostního hlediska týče, v Albánii se bát nemusíte – lidé jsou tu moc milí, kriminalita je nízká, policie všudypřítomná a celkově se tu člověk cítí lépe než v mnohých velkoměstech ve Spojených státech. Co tedy říci závěrem? Samozřejmě se do Albánie vydejte! Ať už jste příznivcem klasického válení na pláži, půvabných historických městeček či vysokých hor, tato země nabízí vyžití snad pro každého. Když k tomu navíc připočtete skvělé ceny za jídlo a ubytování a dobrou dostupnost přímých letů z Prahy, podle nás opravdu není co řešit. Není zač.