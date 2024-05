Nejrozsáhlejší regenerace pobřeží na světě. Dubaj budou lemovat miliony mangrovů, zabrání erozi a současně pohltí emise

Na území Dubaje, jednoho z nejrychleji se rozvíjejících měst vůbec, má být brzy vysazeno až sto milionů mangrovů. Počítá s tím nedávno představený projekt jménem Dubai Mangroves, který se chce zaměřit na úpravu zhruba 70kilometrového úseku pobřeží. Pakliže se tento záměr podaří dotáhnout do zdárného konce, půjde o dosud největší regenerační projekt svého druhu na světě.

„Mangrovy jsou vlastním obranným systémem přírody proti pobřežní erozi a stoupající hladině moří, což jsou zásadní obavy každého pobřežního města, včetně Dubaje,“ vysvětlil CNN důležitost tohoto plánu jeden z jeho autorů Baharash Bagherian, který je urbanistou a zakladatelem dubajské developerské společnosti URB zabývající se udržitelnými projekty.





Dalším podstatným přínosem Dubai Mangroves je schopnost zachytit velké množství emisí. Mangrovy to totiž dokážou zhruba desetkrát rychleji než tropické lesy a podle amerického Národního úřadu pro atmosféru a oceán jsou zároveň schopné uložit třikrát až pětkrát více uhlíku. Sto tisíc stromů a keřů by mělo pohltit přes 1,2 milionu metrických tun oxidu uhličitého ročně, což je množství, které vyprodukuje zhruba 260 tisíc aut se spalovacím motorem.

Udržitelný rybolov a turistické stezky

Projekt Dubai Mangroves byl původně navržený jako součást mnohem rozsáhlejšího plánu Dubai Reefs, jehož cílem je vytvořit největší umělý útes na světě a který má sloužit hlavně pro výzkum podmořského života a pro ekoturistiku. I za tímto záměrem přitom stojí URB. Ba co víc, stejná firma má být podepsána minimálně ještě pod jedním zdejším megalomanským projektem, a sice pod rozsáhlou sítí cyklostezek o délce kolem tisíce kilometrů.

Vznik mangrovových lesů by měl každopádně pomoci místním živočichům. Tyto oblasti totiž poskytují potřebné útočiště mnoha druhům ryb, ptáků a rostlin, díky čemuž se podstatně zvyšuje biologická rozmanitost. A pokud se v lokalitě skutečně povede počet ryb zvýšit, mělo by to dle odborníků z URB vést k rozvoji udržitelného rybolovu.

Důležitou součástí Dubai Mangroves je i návštěvnické centrum, velké botanické muzeum a různé turistické stezky, které lidem přiblíží pestrý život v mangrovech. „Projekt má zvýšit laťku ekologicky odpovědného cestovního ruchu tím, že vytvoří prostředí, kde si návštěvníci mohou užívat přírodu, aniž by ji poškozovali. Naším cílem tedy není pouze přilákat turisty, ale také je povzbudit, aby se stali aktivními účastníky zachování přírodního dědictví,“ doplnil Bagherian.

Realizace je ještě daleko

Jak už to tak v Dubaji bývá, téměř jakýkoliv plán na rozvoj města by měl využívat i nejmodernější technologie. V Dubai Mangroves tedy bude hrát zásadní roli umělá inteligence (AI), jejímž hlavním cílem bude neustále kontrolovat oněch sto tisíc stromů a keřů. „Zaměřujeme se na využití špičkových nástrojů, jako je zalesňování drony k efektivní výsadbě mangrovů. Kromě toho chceme pomocí technologie dálkového průzkumu sledovat zdraví a růst mangrovových lesů,“ podotkl Bagherian.

Zapojení dronů by mělo umožnit přesné vysazení semen mangrovů na místa, kde mají největší šanci na přežití. Odborníci ale počítají i s vytvářením satelitních snímků celé oblasti, což poslouží k identifikaci míst, které vyžadují zvláštní péči a pozornost. Právě to bude mít na starosti umělá inteligence, jež bude následně radit biologům a urbanistům při důležitých rozhodnutích.

V současnosti je celý projekt teprve v přípravné fázi. Odborníci už ale identifikovali šest míst, která budou nyní důkladně zkoumat v pilotních studiích. To samozřejmě nějakou dobu potrvá, takže k dokončení záměru pravděpodobně dojde až v druhé polovině příští dekády.

Celý tým URB každopádně věří, že Dubai Mangroves bude skutečně zrealizován, což vedle boje s klimatickými změnami povede i ke zvýšení kvality života místních obyvatel. „Chceme zlepšit obyvatelnost města tím, že lidem nabídneme rekreační prostory, zlepšíme kvalitu ovzduší a zároveň přispějeme ke zvýšení duševní a fyzické pohody celé komunity,“ uzavřel Bagherian.