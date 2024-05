Zaměstnanci dodavatelů čínského Sheinu tráví v továrnách až 75 hodin týdně, tvrdí nová studie. Pauzy na oběd se jich netýkají

Na nevyhovující pracovní podmínky u dodavatelů čínského prodejce Shein upozornila švýcarská organizace Public Eye už reportem z roku 2021. Tehdy zjistila, že na šesti místech ve městě Kanton byli zaměstnanci továren nuceni k dlouhým přesčasům. Loni podle BBC šetření pokračovalo, a to prostřednictvím rozhovorů s pracovníky z továren, kde se oblečení pro Shein šije. Přímo do vesnice Nancun se organizace nevrátila, ale průzkum prováděla v blízkém okolí.

Shein vznikl v roce 2008 a v současnosti patří mezi největší hráče ultra fast fashion, tedy ultra rychlé módy, která je založená na obrovském množství levných kousků. Řetězec tak musí velmi často přinášet na trh nové trendy, což zajišťují tisíce dodavatelů, kteří pro něj dané produkty vyrobí nejpozději v řádu týdnů. Tento postup generuje obrovské zisky, a přitom uspokojí miliony zákazníků po celém světě. Vysokou daň za to ale platí právě šičky a dělníci v továrnách.

Dvanáctihodinové směny sedm dní v týdnu

Průzkumu Public Eye se zúčastnilo třináct zaměstnanců ze šesti továren ve věku mezi 23 a 60 lety. Všichni shodně tvrdili, že pracují průměrně 12 hodin denně, a přitom nemají pauzu na oběd ani na večeři. Dovolenou dostanou většinou jeden den v měsíci a na častější volno jim stejně nezbývají finance.

Nakupujete oblečení na Sheinu? Ano

Ne

„Pracuji každý den zhruba od 8:00 do 22:30 a každý měsíc si beru jeden den dovolené. Víc volna si stejně nemůžu z finančních důvodů dovolit,“ řekl BBC jeden z respondentů, který u šicího stroje pracuje už 20 let.





Etický kodex Sheinu uvádí, že pracovníci u jeho dodavatelů by neměli trávit v zaměstnání více než 60 hodin týdně. Pokud ale dotazovaní mluví pravdu, má jejich pracovní týden často i 75 hodin. To zástupci společnosti nepotvrdili ani nevyvrátili. Přiznali ale, že pracovní doba je v celém textilním průmyslu velkou výzvou, která se týká nejen samotných značek, nýbrž i výrobců, a že všichni musí na jejím řešení spolupracovat.

Mzda na hraně životního minima

Aktuální výše mzdy se podle pracovníků pohybuje mezi šesti až deseti tisíci jüanů (tedy přibližně 19 až 32 tisíci korun). Jedná se však o odměnu, do které spadají i přesčasy, přičemž z analýzy Public Eye vyplývá, že bez nich si dělníci v továrnách přijdou sotva na 2400 jüanů (pouhých 7500 korun).

To mimo jiné znamená, že bez hodin navíc nemají zaměstnanci dodavatelů Sheinu šanci dosáhnout ani na tamní životní minimum, které je v Číně aktuálně stanoveno na zhruba 6500 jüanů (20 500 korun). Navíc respondenti zdůrazňovali, že pokud se při práci spletou, jsou povinni to v rámci své pracovní době napravit. „Za chybu je zodpovědný ten, kdo ji způsobil a musí ji sám co nejdříve napravit. Čas strávený navíc se mu do přesčasů nepočítá,“ potvrdil Public Eye jeden z oslovených supervizorů.

Problémy se soukromím i dětskou prací

Zmíněné rozhovory se dotkly také nárůstu monitorovacích kamer v továrnách, jež údajně odesílají data v reálném čase přímo do centrály Sheinu a díky čemuž je tak pro její vedení snadnější zaměstnance kontrolovat. Kromě toho účastníci průzkumu uvedli, že se po továrnách pohybovaly malé děti a že některé práce byly vykonávány teenagery, na což Shein kontroval, že investuje desítky milionů dolarů „do posílení správy a dodržování předpisů v celém dodavatelském řetězci“.

„Aktivně pracujeme na zlepšení postupů našich dodavatelů, včetně zajištění toho, aby odpracované hodiny byly dobrovolné a aby pracovníci získali spravedlivou odměnu za to, co dělají,“ uvedla společnost ve zprávě s tím, že je potřeba s dodavateli intenzivně spolupracovat, aby se situace zlepšila co nejdříve.

Kromě toho zástupci inkriminovaného e-shopu komentovali i výši mezd, která je podle nich i v základu vyšší než mzda minimální. Přitom deklarovali, že dodavatelé musí dodržovat místní zákony týkající se jak samotných mezd, tak pracovních podmínek a přesčasů, a že pokud dojde k jejich porušení, okamžitě zasáhnou. Stejně tak se striktně ohradili vůči dětské práci. Pouze připustili, že někteří zaměstnanci mají problém sladit práci s péčí o děti. I to jim ale údajně pomáhají řešit.

„Nechceme, aby pracovníci vodili do továren své děti. Dodavatelům tedy poskytujeme finanční podporu, aby ve svých prostorách nebo v jejich blízkosti vytvořili dětská centra,“ uzavřeli své prohlášení.