Z vývojářské společnosti technologickým holdingem. Česká firma eMan dosáhla rekordního čtvrtmiliardového obratu

Pražské firmě eMan, která je předním českým dodavatelem softwaru, se loni mimořádně dařilo. Podle předběžných hospodářských výsledků za rok 2022 dosáhl obrat společnosti rekordní výše 258,6 milionu korun, a tím pádem i plánovaného tempa růstu. Oproti předloňskému roku se tak jedná o více než 15procentní nárůst. Zisk před odečtením úroků, daní a odpisů se pak vloni vyšplhal na 18 milionů korun.

„Jsem rád, že i přes řadu negativních faktorů, které ovlivňují naše každodenní životy a byznys, se nám daří růst. Zároveň jsme navázali nová partnerství a díky tomu se můžeme podílet na mnoha zajímavých projektech a vytvářet synergie napříč technologickým světem,“ říká Michal Košek, ředitel firmy eMan.

Kromě dobrých ekonomických výsledků ale společnost rostla i v mnoha dalších ohledech. Skrze kapitálové investice eMan rozšířil své pole působení daleko za hranice ,pouhého‘ vývoje softwaru a mobilních aplikací, a pomalu se tedy mění na plnohodnotný technologický holding. Do budoucna pak firma plánuje také další akvizice a diverzifikaci svého podnikání.

Úspěšná je i americká pobočka

Základem úspěchu společnosti eMan je podle jejího ředitele několik velkých zákazníků, mezi něž patří Cendis, Škoda nebo ČSOB. „Samozřejmě se ale snažíme jejich řady dále rozšiřovat. Pracujeme na budování technologického holdingu, který v současnosti obsahuje sedm společností. Také to je jeden ze způsobů, jakými investujeme naše zisky zpět do rozvoje firmy,“ tvrdí Košek.

eMan ale zaznamenal úspěchy i na poli gamingu, kde pod hlavičkou dceřiné společnosti Legend has it vyvíjí hru Realms of Alterra, jež by měla být na známé platformě Steam předběžně přístupná v polovině tohoto roku. Na vývoji technologie Anigmation, která je součástí hry, spolupracují také s hongkongskou firmou Hanson Robotics, jež stojí za vývojem slavného humanoidního robota Sophia. Právě tato technologie fungující na bázi umělé inteligence si klade za cíl změnit celé gamingové odvětví.

Společnost ovšem rozšiřuje své aktivity i za hranicemi Česka, a to jak v Evropě, tak v USA. Minimálně její texaské pobočce se přitom v poslední době velmi dobře daří. „Mezi cíle, které jsme v minulém roce splnili, patří úspěšná snaha o maximální efektivitu v produkci i ostatních aspektech naší činnosti. Podařilo se nám také úspěšně posilovat naši pozici v USA, ve Velké Británii či v Německu,“ doplňuje Košek.

Rekordní vstup na burzu

eMan letos oslaví již 13 let svého působení na českém trhu. V začátcích se softwarová společnost specializovala primárně na vývoj mobilních aplikací pro klienty z oblasti pojišťovnictví a energetiky, pomalu přitom ale přecházela do segmentu automotive, který je dodnes významnou součástí klientského portfolia.

Významný zlom pak nastal v roce 2020, kdy se firma při svém úpisu na pražskou burzu zapsala do historie. V té době se totiž zasloužila o dosud nejúspěšnější IPO (první veřejná nabídka akcií) na jejím trhu START. Zájem investorů tehdy převýšil počet akcií o zhruba 111 procent.

V posledních dvou letech se firma rozhodla podpořit různé úspěšné projekty, jako byla třeba společnost Hardwario zabývající se Internetem věcí. Významný milník ale představovalo i založení venture kapitálového fondu eMan Innovations, který se má věnovat celé škále různorodých odvětví. V loňském roce firma oznámila třeba založení ,pre-seed‘ vehiklu Tasty Capital pro technologické projekty v rané fázi vývoje.