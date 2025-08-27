Z korporátu do startupu. Lucia Lacková se stává tváří expanze wflow na Slovensko a dál do Evropy

Startupy, které chtějí uspět za hranicemi, potřebují víc než jen špičkovou technologii. Klíčová je důvěra a schopnost porozumět lokálním trhům. A právě na to sází Lucia Lacková, která vede expanzi českého fintechu wflow zaměřeného na digitalizaci a automatizaci účetních procesů. Nejprve na Slovensko, v plánu jsou i další trhy.
Její kariéra začala v korporátní sféře, kde se šest let věnovala klasickému účetnictví a prošla si všemi tradičními procesy. Opakující se rutina ji sice ubíjela, ale poskytla pevný základ. Zlom přicházel vždy na konci měsíce, při uzávěrkách a konsolidaci výsledků za celý region. Tehdy bylo potřeba hledat nesrovnalosti, analyzovat čísla a připravovat prognózy.
„Právě díky těmto analytickým a ‚investigativním‘ momentům jsem se dostala i k větším projektům – finančním transformacím a implementaci ERP systémů ve firmách jako Carrier nebo Avast,“ popisuje pro Euro.cz Lacková. Tehdy si uvědomila, že ji nejvíc naplňuje práce, kde může zkušenosti využít kreativněji a přímo ovlivňovat směřování produktu, což jde v korporátním prostředí jen obtížně.
Když pak přišla nabídka přejít do wflow, neváhala. Startupový svět ji nadchnul a nabídl přesně to, co hledala: tempo a rychlost, s jakou se změny skutečně dějí. „Zatímco v korporátu jsou procesy a struktury jasně dané, ve wflow jsem si musela mnohé nastavit sama. A právě tahle svoboda mě na mé práci baví nejvíc – budovat věci od nuly a hned vidět výsledek,“ vzpomíná s nadšením.
Budování trhu
Ve wflow začínala Lacková v roce 2022 v business developmentu a postupně si vzala na starost slovenskou expanzi, kterou vnímá jako obrovskou příležitost, jak ovlivňovat růst firmy na novém trhu. „Dnes mám na Slovensku na starosti nastavování procesů prodeje prostřednictvím partnerské sítě. Na tamním trhu už digitalizujeme účetnictví více než 300 firmám a celkově wflow využívá přes 6 100 firem v 18 zemích. Měsíčně zpracováváme 400 tisíc dokladů v hodnotě přes miliardu eur,“ říká s hrdostí.
Na první pohled by se mohlo zdát, že si český a slovenský trh jsou velmi blízké, podle Lackové je ale realita a dynamika odlišná, i když legislativa z roku 2022 elektronické a papírové doklady zrovnoprávnila: „Rozdíly jsou obrovské. Slovenské firmy a hlavně jejich účetní jsou mnohem konzervativnější, rozhodovací procesy delší a všechno stojí na osobní důvěře. Teprve když ji vybudujete, přichází ochota změnit procesy a pustit se do digitalizace.“
Klíčem je podle ní osobní vztah, teprve pak firmy zvažují změnu. Digitalizace tu navíc postupuje pomaleji než v Česku, což byl ostatně jeden z důvodů, proč wflow při expanzi vsadilo na partnerský model, jehož smyslem je vstup novým klientům co možná nejvíce usnadnit. „Mým hlavním cílem je ale vybudovat na Slovensku kolem wflow silnou komunitu a značku, která bude synonymem pro důvěryhodnou digitalizaci,“ uvádí Lacková, jež netají se tím, že její ambicí je do roku 2028 pokrýt 80 procent tamního trhu.
Vedle zmíněného partnerského modelu se wflow v sousední zemi soustředí i na přímou spolupráci s podniky, kde lze nejlépe ukázat konkrétní úspory. Pokud se podaří digitalizovat účetnictví významné společnosti, ostatní firmy v oboru ji často celkem pochopitelně následují, protože vidí, že to funguje.
Německo jako velká výzva
Nutno zdůraznit, že Slovensko rozhodně není konečná. Jak již bylo zmíněno, firma dnes působí už v 18 zemích, přičemž aktuálně expanduje do Německa. Tamní trh bude podle Lackové náročnější než Slovensko, protože se liší legislativou, podnikatelskou kulturou i konkurenčním prostředím: „Dlouhodobě vidíme potenciál i v dalších evropských zemích, ale chceme se nejdříve úspěšně etablovat v Německu.“
Právě s tím by měl pomoci ověřený prodej prostřednictvím partnerské sítě. „Když někdo doporučí náš nástroj, má to úplně jinou váhu,“ míní Lacková s tím, že wflow nejprve školí partnery a ukáže jim všechny výhody svého řešení, které pak mohou předat dál vlastním klientům. Právě partnerské firmy totiž jejich potřeby znají nejlépe.
Expanze každopádně nestojí jen na prodejní strategii. Stejně důležitá jsou „tvrdá“ data, konkrétní čísla a reference. „Když ukážeme, že firma ušetří až 80 procent času na administrativu nebo že se zpracování faktury zkrátí z pěti minut na méně než minutu, to je ten hmatatelný přínos. Finanční ředitele pak nejvíc zajímá rychlost a přesnost reportingu,“ konstatuje manažerka.
Žena v mužském světě
Působit ve fintechu, IT nebo účetnictví, zvlášť na manažerských a technologických pozicích, není podle Lackové pro ženu jednoduché. Sama přiznává, že čelila i nepříjemným situacím. „Z jedné předchozí práce jsem musela odejít kvůli nevhodnému chování a narážkám. Stává se, že vás muži na určitých pozicích neberou vážně, nebo se s vámi odmítají bavit. Důležité je být připravená, znát svůj obor a nebát se diskutovat. Když máte know-how a mluví za vás výsledky, pohlaví přestává hrát roli,“ míní s tím, že jako žena umí dle svých slov i lépe naslouchat klientům.
Všem mladým aspirantkám, které se chtějí prosadit v technologiích, doporučuje investovat nejen do vzdělávání, ale i do networkingu: „Nemusíte být programátorka, ale je důležité rozumět tomu, jak technologie fungují a jak mohou řešit reálné problémy firem. Najděte si mentora, sledujte lídry v oboru, zapojte se do komunit. A hlavně se nebojte říct si o pomoc. V technologickém prostředí jsou lidé většinou ochotní se o své zkušenosti dělit.“
Rychlé tempo startupového světa vyvažuje Lacková svými koníčky. Energii čerpá z tance, sportu, cestování a dlouhých procházek v přírodě. Těší se ale také na další pracovní výzvy a probíhající technologickou transformaci, u které chce být osobně nebo ji aspoň sledovat z první řady. „A pokud jde o osobní sny, tak tím je létání – minulý rok jsem aktivně začala s pilotním výcvikem na ultralightu,“ uzavírá.