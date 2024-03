Aby účetnictví byla konečně opravdová pohoda. Na český trh vstupuje nový účetní software, Evalu v brněnském Seyforu vyvíjeli čtyři roky

Vyvinout zbrusu nový účetní systém pro 21. století. Přesně takový cíl si před časem dali vývojáři z brněnské společnosti Seyfor pod vedením podnikatele a vizionáře Martina Cíglera.

Cesta od původního prototypu k plnohodnotné a komerčně využitelné verzi sice trvala celý jeden olympijský cyklus (čtyři roky), během něhož na ní pracovala přibližně třicítka lidí, ale vyplatilo se. Právě v pátek 1. března vstupuje Evala, jak je tento program pojmenován, na tuzemský trh. A jeho ambice? Nic jiného než nahradit stávající účetní systémy, které zdejší účetní kanceláře a samostatní účetní využívají.

„Většina účetních programů na českém trhu vznikla jako obecná sada nástrojů pro malé a střední firmy. My jsme se s Evalou naopak zaměřili na podnikání účetních kanceláří a snažili jsme se vytvořit program tak, aby řešil problémy, se kterými se externí účetní potýkají. Ať už to jsou složité integrace dalších nástrojů, nebo problematická komunikace se zákazníkem,“ objasnil zakladatel dotčeného programu Jan Štacha.

Účtovat odkudkoliv, kde je internet

Ve snaze vytvořit takový software, který profesionálním účetním jejich práci co možná nejvíce usnadní a zároveň bude i uživatelsky přívětivý, vznikala jeho značná část přímo v terénu u potenciálních zákazníků. „Navštívili jsme asi třicet kanceláří po celé republice, kde nás zajímalo především to, co účetní v dnešní době trápí a jak by podle nich měl vypadat ideální účetní program,“ přiblížil Štacha.





Několik z nich si pak v Seyforu po vzájemně domluvě vybrali a systém dále zdokonalovali. Pochopitelně za reálného provozu, kdy účetní svoji agendu vedli jak ve stávajících softwarech, tak paralelně i v Evale. „Za účetními jsme jezdili prakticky každý týden, porovnávali jsme jejich zkušenosti a získávali cennou zpětnou vazbu. Především díky nim jsme Evalu dokázali dotáhnout do uživatelsky příjemné podoby, kterou po nás lidé z praxe požadovali,“ dodal.

A v čem že konkrétně vězí přednosti ,brněnského‘ účetního softwaru? Tak například v tom, že je provozován z cloudu, tudíž se do něj účetní dostanou z kterékoliv počítače s přístupem na internet. „Neřeší se tak žádné pravidelné aktualizace a poplatky za licence, je stále aktuální dle platné legislativy a průběžně aktualizován bez nutnosti cokoliv instalovat nebo stahovat. Celá správa infrastruktury je plně na straně Seyforu, uživatel se pouze přihlásí a pracuje,“ vysvětlil Štacha na dotaz redakce Euro.cz.

Oproti konkurenci také podle něj Evala obsahuje řadu nástrojů, které jiné systémy musejí integrovat – včetně technologie strojového učení, pomocí níž umí načíst i nestrukturovaná data z vyfocených dokladů. Sama navíc dokáže vytvářet časové rozlišení dle nastavených podmínek a odepisovat majetek.

„Disponuje také funkcí pro takzvané párování dokladů s bankovními pohyby – na základě vytvořeného pravidla (třeba shodná částka a variabilní symbol) dokáže Evala spárovat platby s fakturami a dle toho navrhnout jejich zaúčtování. Účetní pak jen navržená zaúčtování vizuálně zkontroluje a jedním tlačítkem je může schválit,“ doplnil Štacha.

Návratnost projektu do tří let

Jak již bylo nastíněno, Evala je určena především pro samostatné účetní na volné noze, kteří mají na starost typicky nižší desítky klientů, nebo malé účetní kanceláře. „To jsou dva hlavní proudy, kam směřujeme a které byly zařazeny do skupiny testovacích uživatelů,“ prozradil šéf Seyforu Cígler.

Jestli program skutečně uspěje, se ale podle něj pochopitelně teprve ukáže: „Pro Evalu bude kritické období prvních tří až šesti měsíců. Přestože máme hromadu pilotních zákazníků, tento trh je v dnešní době trochu pískoviště. Snad jsme naši cílovou skupinu odhadli správně.“

„Podle prvotního zájmu soudíme, že lidé na novinku na trhu nejen čekají, ale že budou i spokojení, protože kdo Evalu do dnešního dne vyzkoušel, ten o ní mluví v superlativech,“ uzavřel Cígler s tím, že co se finančního hlediska týče, bude spolu se svým týmem rád, když se nemalé náklady na projekt vrátí jejich firmě zpět „v horizontu dvou, maximálně tří let“.