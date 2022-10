Účetní nemusejí být otroky papírů. Největší překážkou digitalizace jsou však oni sami, říká šéf wflow

Devět z deseti účetních nedělá pravé účetnictví. Pracují jako administrativní nádeníci, jejichž činnost by mohl zastat chytrý software, zatímco oni by dostali šanci stát se respektovanými poradci, jimž by finanční ředitelé firem s radostí platili stejnou hodinovou mzdu jako auditorům či právníkům.

Stereotypní představa velí člověku si při vyřčení slova účetní vybavit nešťastnou osobu zavalenou papíry, která musí pravidelně obíhat celou firmu se šanonem a žádat o schválení faktur, aby je mohla opětovně přepsat do počítače. Přitom podle zakladatele startupu wflow Roberta Soudného by se namísto papírů mohla pomyslně ,hrabat‘ v datech. Autor cloudové aplikace pro digitalizaci účetnictví tvrdí, že podpora automatizace, která účetní připraví o zhruba 80 procent práce, je v jejich vlastním zájmu.

„V České republice máme pravděpodobně nejvíc různých účetních systémů na jeden stát na světě – a to jsme na globální poměry malá země. Zdejší trh je však tak obrovský, že i největší poradenské a účetní firmy, které spolu soutěží ve výběrových řízeních, nemají problém sdílet své know-how, protože potenciálních zákazníků je dost pro všechny. Nicméně ani tak se účetní jakožto povolání nemůže pyšnit velkou mírou prestiže,“ míní.

(Ne)mazlit se s papírem

Soudný je přesvědčen, že zlepšení postavení administrativních pracovníků brání jejich vlastní neochota nebo strach učinit změnu. „Když si dnes ve škole vybíráte, co jednou budete dělat, tak většinou k něčemu vzhlížíte. Můžete být programátor, který je dobře placený. Kdo není nadaný technicky, často chce dělat v marketingu. A pak se podívejte na účetní. Pro koho by mohla být vzorem?“ pokládá řečnickou otázku, aby si na ni vzápětí odpověděl:

„Když je vám dvacet, tak se za čtyřicet let nechcete vidět na jejím místě. To není sexy. A chápu, že to nikdo nechce dělat. Přitom schopní účetní, kteří dnes digitalizují, si dokážou slušně vydělat i přesto, že celý obor je podhodnocený,“ vysvětluje. Potíž podle Soudného je, že účetní se ke změnám staví odmítavě a termíny jako cloud či umělá inteligence považují div ne za sprostá. Jinými slovy se bojí, že učení zabere moc času a mají strach to svým klientům říct.

Zmíněná umělá inteligence podporující účetnictví je přitom již na velmi vysoké úrovni, řada lidí s ní zacházet umí a vzhledem k návratnosti investice není ani moc drahá. „Stačí se jen odhodlat, překonat strach a skočit do toho. Je třeba to správně načasovat a připravit se, že to může a bude mít nějaké porodní bolesti, ale pak se můžete těšit na výsledek,“ tvrdí Soudný a dodává, že se jedná často i o generační problém.

Mladí lidé s transformací procesů potíže povětšinou nemají. Pro zkušené účetní, které byly zvyklé vykonávat desítky let podobnou činnost, je však vidina toho, že by se jejich konzervativní obor mohl v následujících letech od základů změnit, poněkud strašidelná. „Před lety jsem pořádal workshopy, a i když jsem to vysvětlil horem dolem, tak účetní měla na konci fakturu v ruce a říkala, že se s ní prostě potřebuje pomazlit. To mi zůstalo v paměti dodnes,“ ilustruje šéf wflow příkladem.

Nakonec ale podle něj technologie zvítězí a účetní ji budou muset chtě nechtě přijmout. Třebaže řadě těch, kteří se po letech působení v jiných oborech ke svému dřívějšímu povolání vrátí, bude vzhledem k demografickému vývoji již přes padesát.

Startupový život

Jaké to je pracovat na pozici účetního, ví sám Soudný moc dobře. Byť citový vztah k papírům nechová, věnoval se finančním dokladům léta v několika účetních a poradenských firmách, v korporátu, následně ve vlastní účetní společnosti a nakonec i jako spoluzakladatel startupu, který každý rok roste o 300 procent. Wflow založil rok poté, co se dvěma kolegy v roce 2017 koupili firmu 6K Software.

Zamýšlel v ní vytvořit divizi poskytující zakázkové účetnictví, ale odmítl se opět topit v papírech. Proto potřeboval, aby mu klienti posílali doklady elektronicky, a tak společně s kolegy začali vyvíjet cloudovou aplikaci. Ta se těšila takové popularitě, že se proměnila v samostatný projekt.

„V průběhu prvního roku jsme se rozhodli změnit podnikání z klasické orientace na zisk do startupového myšlení. Chodili jsme po konferencích, poslouchali podcasty a zkušenější startupisty. Ti byli častokrát mladší než my, ale se startupy měli daleko více zkušeností. A učíme se neustále. Kromě výše uvedeného si najímáme i externí poradce, abychom se jednak vyhnuli chybám, které už udělali ostatní, a hlavně získali cenné rady a zkušenosti,“ vypráví Soudný.

Čokoládové faktury

Současný wflow je cloudová aplikace pro digitalizaci účetnictví, která zjednodušuje práci s účetními doklady a oběh dokumentů. Dokáže několika způsoby přijmout elektronický doklad, zatímco na jejím pozadí běží umělá inteligence od společnosti Rossum, která získaná data vytěží. Jakmile se tak stane, rozběhne se schvalovací proces, přičemž pokud se v dokladu nenajde žádná chyba, přenese se automaticky do účetního systému, kde zůstane v elektronickém archivu. Systém aktuálně využívá tři tisíce zákazníků, mezi které patří třeba Shoptet, Productboard, Grant Thornton, BDO nebo čokoládový koncern Lindt.

„Na Slovensku jsme zahájili spolupráci s Asociací finančníků edukací firem formou workshopů a konferencí na téma trendů v účetních technologiích. Spustili jsme digitální kampaň, nabrali jsme několik kolegů a snažíme se o řízenou expanzi. Příští kroky pravděpodobně povedou na anglosaský trh nebo do zemí, kde operuje Erste Group – a to díky investici od České spořitelny,“ uzavírá Soudný.