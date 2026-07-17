Z brněnské šaliny se stala vlakotramvaj. Česká firma AŽD testuje řešení, které by mohlo změnit budoucnost regionálních tratí

Cílem projektu není jen prověřit samotné vozidlo, ale také otevřít širší diskuzi o budoucnosti regionální železniční dopravy. Právě na méně vytížených tratích totiž může být problémem vysoká cena pořízení a provozu klasických vlaků. Lehčí a úspornější vozidla by mohla představovat alternativu tam, kde se velké soupravy nevyplatí.
Nejde o zcela nový koncept. Podobné dopravní prostředky už desítky let fungují například v Německu, Francii nebo Velké Británii, kde se využívají meziměstské nebo regionální spojení. Stejně tak je ale najdeme i na jiných kontinentech.
Projekt AŽD se od těchto systémů mírně liší. Nejde o propojení tramvajové a železniční sítě, nýbrž o test lehkého bateriového vozidla tramvajové konstrukce na železniční trati.
Přestavba za 12 milionů
Základem projektu je modernizovaná tramvaj KT8D5R.N2, která dříve sloužila v Brně. Po rozsáhlé přestavbě, na níž se podílely české firmy jako VKV Praha, EVC Group, Rail Electronics CZ, SKD TRADE, STARMON nebo Dopravní podnik města Brna, dostala nové jméno LENKA (Lehké Elektrické Nabíjecí Kolejové vozidlo AŽD) a na zkušební trať poprvé vyjela ve středu 15. července.
Největší změnou přitom byla instalace bateriového pohonu. Do upraveného prostředního článku vozidla byly umístěny baterie, které umožňují dojezd zhruba 80 kilometrů a maximální rychlost kolem 60 kilometrů za hodinu. Nešlo však jen o výměnu pohonu, součástí úprav byla i změna elektrické kabeláže, instalace technologického rozvaděče, systémů pro bateriový provoz, klimatizačních jednotek bateriových boxů a informačního systému.
„Vozidlo bylo také vybaveno prvky odpovídajícími železničnímu provozu, například novými reflektory, návěstními a koncovými světly, dvoutónovými houkačkami, systémem kontroly bdělosti, komunikačními technologiemi nebo anténami pro systémy GSM-R a 5G,“ vysvětluje projektový manažer AŽD Jan Hula s tím, že celkové náklady na nákup, opravy a vybavení dosáhly zhruba 12 milionů korun. Do budoucna se také uvažuje o autonomním systému řízení a doplnění o evropský zabezpečovací systém ETCS, jak pro naši redakci potvrdil mluvčí společnosti Jan Dlabaja.
Cíle testu
Podle AŽD má projekt sloužit též jako testovací platforma pro další technologie. Zkušenosti z provozu by pak mohly pomoci při hledání pravidel, která by v budoucnu umožnila širší využití vlakotramvají na regionálních tratích. Než se ale vozidlo případně dostane k cestujícím, musí projít řadou zkoušek.
Drážní úřad povolil zkušební provoz na Kopidlence za stanovených podmínek a bez cestujících. Ověřovat se budou například vlastnosti upraveného vozidla při jízdě po kolejích nebo schopnost fungovat v běžném železničním prostředí, včetně zajištění bezpečnosti jízdy a prevence rizika střetu s jiným vozidlem.
Zkušební provoz má podle rozhodnutí zmíněného úřadu pokračovat nejpozději do konce roku 2027. Pokud testy dopadnou úspěšně a vozidlo splní všechny bezpečnostní požadavky, chce AŽD požádat o možnost provozu s cestujícími, možná už v průběhu příštího roku, jak zmínil Dlabaja.
Projekt vyvolává nadšení i kritiku
Nový typ vozidla budí už od začátku velký zájem, ale také otázky odborné veřejnosti. Kritici upozorňují na rozdíly mezi lehkou konstrukcí vlakotramvaje a klasickými železničními vozidly. Hula na to však reaguje argumentem, že stejná tramvaj je při provozu ve městě při stejné rychlosti a při střetu se stejným automobilem považována za vyhovující. Podle něj jsou překážky pro širší využití lehkých vozidel v Česku často spíše administrativního a byrokratického charakteru.
„Chceme ukázat, že lehká kolejová vozidla mohou být jednou z cest pro budoucnost regionální dopravy,“ dodal s tím, že projekt má přispět i k odborné debatě o změnách v přístupu k provozu na méně vytížených tratích. Tedy jinými slovy, vlakotramvaj zapadá do širší snahy hledat nové možnosti pro regionální železnici ve chvíli, kdy rostoucí náklady na provoz nutí dopravce i správce infrastruktury přemýšlet o efektivnějších řešeních. Zda se osvědčí, ukáží ale až následující měsíce.