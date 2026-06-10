Nové vlaky RegioJetu zvládly dvoustovku. Polská PESA dokončila klíčové testy souprav, které ještě letos propojí Prahu s Jihlavou a Brnem

Nové elektrické jednotky od společnosti PESA Bydgoszcz určené pro RegioJet úspěšně prošly rychlostními zkouškami na okruhu VUZ ve středočeské Velimi, kde poprvé dosáhly konstrukční rychlosti 200 kilometrů za hodinu. Testy potvrdily velmi dobré jízdní vlastnosti, včetně zrychlení a stability jízdy při vysokých rychlostech, hlásí zástupci obou firem s tím, že ač samotné zkoušky ještě nejsou zcela u konce, o připravenosti vozidla pro provoz v meziregionální dopravě nikdo z nich nepochybuje.
Český dopravce má převzít celkem osmnáct těchto jednotek ve verzi EMU 666 a 667, konkrétně jedenáct čtyřvozových a sedm třívozových souprav. Vozidla jsou vícesystémová, určená pro provoz v Česku, Polsku i na Slovensku a schopná jezdit pod stejnosměrnou soustavou 3 kV i střídavou 25 kV, což umožňuje jejich využití i na přeshraničních spojích. Vlaky splňují evropské normy TSI a jsou vybaveny zabezpečovacím systémem ETCS Level 2.
Od prosince 2026 mají nové jednotky postupně vstoupit do provozu na lince R9 Praha – Havlíčkův Brod – Brno/Jihlava. V prvním úseku bude zajištěn hodinový interval, přičemž spoje se dále rozdělí směrem na Brno a Jihlavu. Soupravy mají nabídnout plně nízkopodlažní provoz a více tříd cestování – od Economy přes Standard až po Business.
„Krajské město Vysočiny se po šesti letech dočká přímého spojení s hlavním městem v dvouhodinovém intervalu. Cestující se mohou těšit na výrazně vyšší komfort i kvalitní servis včetně zrnkové kávy a dalšího občerstvení,“ uvedl již dříve majitel RegioJetu Radim Jančura.