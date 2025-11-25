Hotely z bývalých nádražních budov spojují romantiku železnice s moderním komfortem. Které patří mezi ty nejluxusnější na světě?

Koncem 19. a začátkem 20. století vznikala ve městech po celém světě rozlehlá, honosně zdobená vlaková nádraží, která měla cestující ohromit i inspirovat. Obrovské nástěnné malby, klenuté stropy a zlacené detaily se staly normou a vytvářely romantickou atmosféru, která je s jízdou vlakem spojená dodnes.
V dalším průběhu minulého století začaly získávat na oblibě tehdy nové formy masové dopravy, konkrétně doprava silniční a letecká, a tak spousta architektonických skvostů začala chátrat. Po letech je ale v některých těchto majestátních budovách opět rušno, jejich prostorné haly s propracovanými detaily mohou obdivovat stovky hostů, kteří se zde ubytují. Jedná se totiž o luxusní hotely, jež připomínají vznešenost i romantiku zlatého věku železnice a kombinují je s moderním vybavením pro potřeby současných návštěvníků.
„Myslím, že je skvělé, když majitelé hotelu zrekonstruují a znovu využijí historický objekt nějakým zajímavým způsobem, protože zbourat ho by byla ostuda,“ řekl BBC Toland Grinnell, prezident a provozní ředitel společnosti EverGreene Architectural Arts, která se specializuje na restaurování budov. „Zachovejme si co nejvíce historické struktury a najděme si opravdu netradiční způsoby, jak do ní vnést modernitu, aby si lidé mohli užívat oba světy,“ vyzval.
Které z těchto hotelů vzniknuvších z bývalých nádraží patří dle redakce britské veřejnoprávní televize mezi ty nejhezčí na světě? Jeden z nich se nachází ve Velké Británii, další v Japonsku a zbylé dva ve Spojených státech. Každý je zcela jiný, leč v jednom se spolu shodují: ve všech se totiž hosté mohou přenést do nejslavnějšího období rozmachu železniční dopravy.
St Pancras, Londýn
Bývalá stanice St Pancras s výraznou cihlovou fasádou je jednou z nejzdobnějších a nejznámějších londýnských budov vůbec. Luxusní ubytování v jejím sousedství vzniklo už v roce 1873, kdy zde společnost Midland Rail Company otevřela Midland Grand Hotel navržený sirem Georgem Gilbertem Scottem. Jeho honosný až opulentní styl si návštěvníci oblíbili, ale bohužel se brzy stal nepraktickým a nemoderním – mimo jiné proto, že měl jen osm koupelen na tři sta pokojů.
„Tato budova byla ve viktoriánské éře opravdu inženýrským kouskem. Má 45 centimetrů silné betonové podlahy, takže architektonicky předběhla dobu,“ prohlásil současný generální ředitel hotelu Edward White. „Ale když o 15 nebo 20 let později přišel z USA koncept vlastních koupelen, nedalo se tu vrtat do podlah ani předělávat potrubí,“ doplnil.
Po desetiletích chátrání prošla budova rekonstrukcí za 200 milionů liber, která byla dokončena v roce 2011. Obnovy se tak dočkala velká část veřejných prostor a ikonická fasáda. I dnes si tu hosté můžou užít viktoriánský rituál spojený s podáváním punče, který hotel denně pořádá jako připomínku zlatého věku železnice.
Union Station Hotel, St. Louis
Hotel St. Louis Union Station se nachází přímo v centru druhého nejlidnatějšího města státu Missouri a jako takový je příkladem historické architektury s románskými oblouky a zlatými přírodními motivy. Zdejší nádražní budova byla otevřena v roce 1894 a rázem se stala jedním z největších a nejrušnějších terminálů pro osobní dopravu na světě. Poslední vlak zde projel v roce 1978, ale hotel se zavřel jen na sedm let a od té doby funguje dál.
Rekonstrukce tehdy vyšla na 150 milionů dolarů, přičemž podařilo se během ní obnovit nejen všech 539 pokojů, ale i velkou část původního kamenného zdiva a restaurace Station Grille, proslulé v době, kdy bylo nádraží v provozu. Celý objekt včetně původní velké haly s 20metrovými klenutými stropy, mozaikovými detaily a hodinovou 3D světelnou show je nyní národní historickou památkou a řadí se do programu Historic Hotels of America.
Tokyo Station hotel, Tokio
Červená fasáda tokijského nádraží je už více než 100 let dominantou města. Tato rozlehlá stavba o rozloze 182 tisíc metrů čtverečních byla postavena v roce 1914 a původně měla sloužit jako velkolepý uzel pro rostoucí železniční síť. Nechyběla tedy ani hotelová část, ze které je výhled na panorama Tokia včetně Císařského paláce.
Po rozsáhlé šestileté rekonstrukci v hodnotě 50 miliard jenů byl hotel v roce 2012 znovu otevřen, a to jako člen skupiny Small Luxury Hotels of the World. Pyšní se 150 pokoji a kombinací omotenashi (tradičního japonského konceptu pohostinnosti) s moderním luxusem. Hosty tu přivítají klenuté stropy a architektura v evropském stylu spolu s líbivým vybavením. A nechybí ani lázeňské centrum AN SPA a 10 restaurací přímo v budově.
Crowne Plaza, Indianapolis
Indianapolis Union Station byla otevřena v roce 1853 jako první sdílený terminál pro více železničních společností. Stala se průkopníkem tohoto konceptu i chloubou města, což dodnes připomíná 26 vagónů vlaku Pullman přestavěných na speciální pokoje pro hosty.
Stačí vystoupat po úzkých schodech do modrozlatého vozu, jehož interiér se podobá historickému apartmá s typickými okny a zlatými dekorativními prvky. Před každým pokojem navíc stojí sochy železničních dělníků z počátku 20. století. A kromě netradičních pokojů nabízí hotel, který je národní historickou památkou, i výbornou lokalitu a snadný přístup k atrakcím v centru města – včetně stadionu Lucas Oil Stadium nebo kryté haly Gainbridge Fieldhouse.