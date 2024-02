Výrazný pokles inflace a pozvolný růst HDP. Česká ekonomika se má letos zotavovat, ohrožuje nás ale vývoj v Německu

Globální hospodářský růst v posledních letech výrazně zpomalil, za což mohla především pandemie covidu a následně i dopady války na Ukrajině. Ani letos se situace nijak nezlepší, takže společnost Coface očekává, že celosvětově ekonomika přidá pouhé 2,2 procenta. Ještě loni přitom rostla tempem, které bylo o 0,4 procentního bodu větší.

Pokud však jde o ekonomiku Česka, ta by si mohla v mnoha ohledech polepšit. Coface totiž předpovídá, že hrubý domácí produkt České republiky letos vzroste o 1,5 procenta, zatímco průměrná roční inflace má naopak klesnout na 3,3 procenta, tedy na hodnoty z let 2020 a 2021.

„V našich analýzách používáme pro vyhodnocení rizik osmistupňovou škálu od velmi nízké (A1) až po extrémní (E). V případě České republiky zůstává hodnocení rizika země na stupni přijatelné (A4) a hodnocení podnikatelského prostředí na stupni nízké (A2),“ řekl Rudolf Kypta, generální ředitel společnosti Coface pro ČR a Slovensko.

Česko podle něj patří ke státům, u nichž se zlepšila hodnocení sektorového rizika automobilového průmyslu. Zároveň zde došlo také ke kvartálnímu zvýšení maloobchodních tržeb, což vedlo ke zlepšení hodnocení maloobchodního sektoru: „Očekáváme postupné oživení spotřeby domácností díky rostoucím reálným mzdám, v důsledku klesající inflace a pravděpodobnému snižování úrokových sazeb.“





Německé partnery je třeba prověřit

Potenciální komplikaci pro příznivější vývoj české ekonomiky představuje dění v sousedním Německu, protože tamní HDP v loňském roce kleslo o 0,2 procenta. Letos už by sice podle predikcí Coface mělo dojít k 0,6procentnímu růstu, jenže ani to není příliš dobrý výsledek.

Vývoj ekonomiky našich západních sousedů je přitom zcela zásadní, neboť do Německa míří třetina zdejšího exportu a odtamtud naopak pochází 28 procent veškerého tuzemského importu. Podle údajů Českého statistického úřadu loni místní firmy vyvezly do Německa zboží v celkové hodnotě 1,34 bilionu korun.

„Na zveřejněných číslech o zahraničním obchodu je znepokojující, že ve druhém pololetí roku 2023 vývoz do Německa meziročně klesal. Německá ekonomika se totiž dostala do mírné recese, v čemž hraje roli zejména pokles objednávek z Číny. České firmy jsou přitom intenzivně zapojeny do dodavatelských řetězců v oboru strojírenství, kde se pokles objednávek projevil nejvýrazněji, a to více než 12procentním propadem,“ vysvětlil Kyptův kolega Martin Procházka.

Tuzemské společnosti by tak dle jeho názoru měly být při vývozu do Německa opatrnější než dříve a potažmo i zvážit další kroky, jimiž si můžou pojistit své obchodní zájmy: „Zhoršená kondice německé ekonomiky se bohužel začíná projevovat i ve zhoršující se platební morálce a rostoucím počtu insolvencí. O to více nabývá na důležitosti kvalitní prověření obchodního partnera a krytí pohledávek pomocí pojištění.“

Pozitivní vývoj očekávají i další

Co se týče letošního vývoje tuzemské ekonomiky, společnost Coface není jediná, která očekává mírné zlepšení. Podobný názor má rovněž Komerční banka, podle jejíž prognózy ovšem tuzemská ekonomika letos vzroste o něco pomaleji, konkrétně o 0,8 procenta. Už v příštím roce každopádně její analytici očekávají mnohem rychlejší růst, a sice 2,2procentní.

„Oživit by v roce 2024 měla hlavně domácí poptávka, očekáváme růst spotřeby domácností i fixních investic. Výkon průmyslu bude naopak podle nás růst ekonomiky brzdit. Po loňském poklesu letos očekáváme zhruba stagnaci průmyslové produkce. Vliv na to bude mít také nadále slabá zahraniční poptávka,“ uvedl Martin Gürtler z oddělení ekonomického a strategického výzkumu Komerční banky.

Generální ředitelé českých firem si pak podle průzkumu společnosti PwC s názvem CEO Survey myslí, že zatímco ještě v prvním letošním pololetí může hospodářství vykazovat známky recese, k déletrvajícímu poklesu HDP už nedojde. Jsou tedy výrazně optimističtější než loni, kdy se potvrdily jejich prognózy o poklesu hrubého domácího produktu. Dlouhodobě je podle nich česká ekonomika silně prorůstová, což nezměnil ani turbulentní vývoj posledních několika let.

Jinými slovy, pokud nedojde k nějakým neočekávaným událostem, bude na tom zdejší hospodářství o poznání lépe než loni, díky čemuž může překonat i jeden zásadní milník. „Česká ekonomika by se mohla ve druhé polovině letošního roku dostat na úroveň HDP před pandemií covidu. Závisí to ale na síle oživení spotřeby domácností a zahraniční poptávky,“ uzavřel analytik Miroslav Novák ze společnosti Akcenta.