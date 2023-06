Volné živnosti nevyžadují doložení odborné způsobilosti. Stačí splňovat všeobecné podmínky

Co jsou to volné živnosti

Živnostenské podnikání představuje činnost, kterou podnikatel vykonává samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, a to s cílem dosažení zisku. V rámci živnostenského oprávnění si osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) vybírá oblast činnosti, která může spadat buď do živnosti volné, vázané, řemeslné, nebo koncesované. Živnosti volné přitom zahrnují ty obory, které nevyžadují odbornou způsobilost.

Na rozdíl od živností vázaných a koncesovaných není pro získání živnostenského oprávnění na volnou živnost potřeba splňovat žádné speciální požadavky, ale pouze všeobecné podmínky pro založení živnosti. Seznam všech volných živností je pak uveden v příloze živnostenského zákona. Tento zákon zároveň slouží jako základní právní úprava pro živnostenské podnikání.

Obory volné živnosti

Volné živnosti zahrnují velké množství činností, které lze provozovat bez doložení odbornosti nebo speciálního povolení. Díky tomu, že jsou volné živnosti dostupné i pro podnikatele bez vzdělání v oboru a bez praxe, zahrnují většinu oblastí, které OSVČ běžně provozují. Patří mezi ně například ubytovací služby, maloobchod a velkoobchod, překladatelství, poradenské služby, vydavatelská činnost nebo zemědělské služby.

Seznam volných živností uvedený v živnostenském zákoně ale mimo jiné obsahuje také činnosti zabývající se výrobou. Ačkoliv by se mohlo zdát, že oblast výroby bude spadat spíše do řemeslných a vázaných živností, není tomu tak vždy. Pro některé výrobní činnosti není potřeba prokazovat odbornou způsobilost. Jedná se například o výrobu strojů, produkci textilních výrobků, výrobu hraček a tak dále.

Kompletní výčet živností je obsažen také v příloze Jednotného registračního formuláře, která nese název Seznam oborů činností náležejících do živnosti volné „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Zde se nachází celkem 82 oblastí, k nimž se OSVČ může přihlásit. Nemusí přitom vybírat pouze jednu z nich, ale zvolí si libovolný počet podle toho, čeho se bude týkat její podnikatelská činnost. Níže je pro ilustraci uvedeno prvních deset oborů ze zmíněného seznamu volných živností:

poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost, činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov, diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky, nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin, chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby), úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna, výroba potravinářských a škrobárenských výrobků, pěstitelské pálení, výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů, výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků.

Jak získat oprávnění na volnou živnost

Založení živnostenského oprávnění na volnou živnost je ze všech nabízených možností nejjednodušší. V dnešní době je to možné navíc provést už zcela online, a to prakticky odkudkoliv na světě. Jelikož dnes už mnoho lidí disponuje datovou schránkou, není nic snazšího než si stáhnout Jednotný registrační formulář a odeslat jej vyplněný prostřednictvím této schránky živnostenskému úřadu.

Další možností, jak úřadu dokument doručit, je emailem s certifikovaným elektronickým podpisem nebo zasláním v podobě doporučeného psaní Českou poštou. Pokud člověk upřednostňuje spíše osobní kontakt a rád by se třeba ještě s úředníky o něčem poradil, může navštívit kontaktní pracoviště živnostenského úřadu osobně.

Registrace volné živnosti ale vyžaduje kromě vyplnění a doručení formuláře úřadu také splnění dvou základních všeobecných podmínek. První z nich je plná svéprávnost. To znamená, že dotyčná osoba musí být starší 18 let a musí být způsobilá k právním úkonům. Druhou podmínku pak představuje trestní bezúhonnost. Tu si živnostenský úřad ověří sám prostřednictvím výpisu z rejstříku trestů.

Rozdíl mezi ohlašovací a koncesovanou živností

Volné živnosti patří mezi takzvané živnosti ohlašovací. To znamená, že jejich založení stačí na živnostenském úřadu pouze nahlásit. Tento typ živnosti tak nepodléhá žádnému schvalovacímu procesu ze strany úřadu. Pakliže OSVČ splňuje všechny výše uvedené zákonné podmínky, živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku do pěti dnů ode dne doručení ohlášení. Tím je celý proces v podstatě hotový.

Vedle ohlašovacích živností pak stojí živnosti koncesované, které musí projít schválením ze strany úřadu. Jak už z jejich názvu vyplývá, pro jejich provozování je nezbytné získat takzvanou koncesi neboli udělení zvláštního oprávnění k podnikání. V rámci udělování koncese se živnostenský úřad může obrátit také na další orgány státní správy, aby připojily k danému případu své stanovisko.

V případě, že je vyžadováno stanovisko určitého státního orgánu, má podle § 52 živnostenského zákona tento orgán povinnost vyjádřit se do 30 dnů od doručení žádosti. V momentě, kdy je koncese schválená na základě splnění všech podmínek a rozhodnutí všech zúčastněných orgánů, provede živnostenský úřad do pěti dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese zápis do živnostenského rejstříku.

Poplatek za založení volné živnosti

Za založení živnostenského oprávnění na volnou živnost je účtován správní poplatek ve výši jednoho tisíce korun. Jeho výše je přitom stanovena zákonem č. 634 /2004 Sb., o správních poplatcích. Tato částka se týká první ohlašovací živnosti. V případě, že časem bude chtít OSVČ přidat nějakou další ohlašovací živnost, zaplatí další poplatek, tentokrát však ve výši 500 korun.

Kromě uvedených poplatků při zakládání nebo přidávání živností jsou zpoplatněny také některé další úkony související s živnostenským podnikáním, avšak ty se už neváží přímo na živnosti volné. Jedná se o následující správní poplatky:

změna rozhodnutí o udělení koncese: 500 korun,

vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost: 500 korun (zdarma při schválení odpovědného zástupce současně s rozhodnutím o udělení koncese),

vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny: 100 korun (vydání prvního výpisu z rejstříku po zapsání podnikatele do živnostenského rejstříku je zdarma),

vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost: 20 korun za každou stránku,

poplatek za přijetí podání kontaktním místem: 50 korun.

Co patří do volných živností?

Volné živnosti zahrnují takové obory, které nevyžadují doložení odbornosti ani splnění žádných speciálních podmínek. Seznam těchto činností je uveden v živnostenském zákoně, a to konkrétně v příloze č. 4. Volných živností, jak je uvádí zákon, existuje dohromady 82 a v rámci založení živnostenského oprávnění je možné přihlásit se k více z nich.

Jak získat volnou živnost?

K získání živnostenského oprávnění na volnou živnost stačí vyplnit Jednotný registrační formulář a doručit jej živnostenskému úřadu. To lze učinit buď elektronicky prostřednictvím datové schránky, nebo emailem s certifikovaným elektronickým podpisem, Českou poštou či osobně. OSVČ musí splňovat všeobecné podmínky pro založení volné živnosti, kterými jsou plná svéprávnost a trestní bezúhonnost.

Co znamená ohlašovací živnost?

Ohlašovací živnost je jeden ze dvou základních typů živností, který charakterizuje způsob jejího zaregistrování na živnostenském úřadě. Na rozdíl od živností koncesovaných neprochází žádným schvalovacím procesem ze strany úřadu, stačí ji na živnostenském úřadě pouze nahlásit. Úřad ji poté do pěti dnů ode dne doručení ohlášení zapíše do živnostenského rejstříku.