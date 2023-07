Pro koncesované živnosti je vyžadováno státní povolení. Schválení může trvat až 30 dní

Co je to koncesovaná živnost

Koncesovaná živnost je, jak už název napovídá, typ živnosti, který pro své provozování potřebuje takzvanou koncesi neboli státní povolení. Tento typ živnosti mohou provozovat fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky, které splňují všeobecné a zároveň specifické podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., živnostenským zákonem.

Kromě živností koncesovaných pak existují ještě další typy, kterými jsou živnosti vázané, řemeslné a volné. Pro získání oprávnění na vázané a řemeslné živnosti je nezbytné disponovat potřebným vzděláním či praxí, nebo si případě zajistit odpovědného zástupce. Oproti tomu živnosti volné představují takové obory, pro něž není nutná odborná způsobilost a ke kterým se může přihlásit každá fyzická osoba splňující všeobecné podmínky pro provozování živnosti.

Seznam oborů koncesovaných živností

Činnosti, pro jejichž provozování je vyžadováno speciální státní povolení, vyjmenovává seznam koncesovaných živností v příloze č. 3 živnostenského zákona. Kromě výčtu jednotlivých oborů, kterých je veliké množství, se v tomto seznamu uvádí zároveň také požadavky na vzdělání a praxi, kterou musí žadatel disponovat. Níže jsou uvedeny pro koncesované živnosti příklady ze zmíněné přílohy živnostenského zákona:

výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin,

výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací,

vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva,

nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu,

výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot…

Kromě požadavků na odbornost jsou v seznamu uvedeny také další podmínky, jejichž splnění se vyžaduje podle § 27 odst. 3 živnostenského zákona. Dále je zde stanoven orgán státní správy, který se vyjadřuje k žádosti o koncesi, a nakonec seznam obsahuje ještě poznámky, ve kterých je obvykle zmíněna další legislativa, jíž se provozovaní dané činnosti musí řídit.

Podmínky pro založení koncesované živnosti

Pro založení koncesované živnosti je potřeba splnit určité zákonem dané podmínky. Ty se přitom liší v závislosti na oboru, ve kterém chce žadatel podnikat. V případě koncesovaných živností je potřeba, aby osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) disponovala potřebným vzděláním a/nebo praxí v oboru. Jestliže potřebnou odbornou způsobilost či požadovanou praxi nemáte, je možné najmout si odpovědného zástupce.

Kromě požadavků na vzdělání a praxi musí každý žadatel o udělení živnostenského oprávnění splnit také všeobecné podmínky pro založení živnosti. Těmi se rozumí plná svéprávnost, což znamená dosažení 18 let věku a způsobilost k právním úkonům, a trestní bezúhonnost, která se dokládá výpisem z rejstříku trestů.

Jak na založení koncesované živnosti

Pro podání žádosti je potřeba vyplnit Jednotný registrační formulář, který je k dispozici ke stažení na webu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) nebo na Portálu živnostenského podnikání. Formulář se následně podává na kterémkoliv živnostenském úřadě, případně lze zaslat Českou poštou nebo podat elektronicky. Online podání žádosti je přitom možné provést buď prostřednictvím e-mailu s elektronickým podpisem, nebo přes datovou schránku.

Vyplněnou žádost lze podat také osobně na pracovištích sítě Czech POINT. Živnostenský úřad o přijetí koncese rozhodne do 30 dnů od přijetí žádosti. Dále do pěti pracovních dnů ode dne nabytí právní moci provede úřad zápis do živnostenského rejstříku a vy obdržíte výpis. Pro bezproblémové a rychlé vyřízení žádosti je zároveň nezbytné dodat úřadu následující dokumenty:

doklad prokazující odbornou způsobilost žadatele nebo jeho odpovědného zástupce,

úředně ověřené prohlášení odpovědného zástupce, že s touto funkcí souhlasí,

doklad prokazující užívání prostor, do nichž podnikatel umístil své sídlo (není-li tímto místem bydliště žadatele).

Ohlašovací a koncesované živnosti

Aby mohla OSVČ provozovat koncesovanou živnost, musí žádost o její založení projít nejprve schvalovacím procesem ze strany živnostenského úřadu. Pro její provozování je tak potřeba získat takzvanou koncesi, což je udělení zvláštního oprávnění k podnikání. V rámci udělování koncese se živnostenský úřad může obrátit také na další orgány státní správy, aby připojily k danému případu své stanovisko.

Pokud je pro schválení koncese potřeba získat stanovisko nějakého státního orgánu, má tento orgán ze zákona povinnost vydat jej do 30 dnů od doručení žádosti. Jakmile jsou splněny všechny podmínky a koncese je schválená všemi zúčastněnými stranami, provede se zápis o udělení koncese do živnostenského rejstříku.

Vedle koncesovaných živností je tu pak ještě druhý typ, kterým jsou takzvané živnosti ohlašovací. Mezi ně se řadí živnosti volné, vázané a řemeslné. Jejich založení stačí úřadu pouze nahlásit, nepodléhají tedy žádnému schvalovacímu procesu a vyřízení žádosti je tudíž obvykle o něco rychlejší než v případě živností koncesovaných.

Kolik stojí založení koncesované živnosti

Založení koncesované živnosti je zpoplatněno stejně jako v případě živností volných a vázaných. Správní poplatek za založení první živnosti přitom činí jeden tisíc korun a jeho výši stanovuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Pokud se podnikatel později rozhodne přidat do svého živnostenského oprávnění další živnost, zaplatí při každé takové změně 500 korun.

Kromě správního poplatku za založení nebo přidání živnosti jsou pak zpoplatněny také některé další úkony související s živnostenským podnikáním. Jedná se například o změnu rozhodnutí o udělení koncese, kde poplatek činí 500 korun, nebo o rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost, za který zaplatíte taktéž 500 korun. Dále jsou pak zpoplatněny následující služby:

vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny: 100 korun (vydání prvního výpisu z rejstříku po zapsání podnikatele do živnostenského rejstříku je zdarma),

(vydání prvního výpisu z rejstříku po zapsání podnikatele do živnostenského rejstříku je zdarma), vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost: 20 korun za každou stránku ,

, poplatek za přijetí podání kontaktním místem: 50 korun.

