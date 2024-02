Většina šéfů českých firem letos očekává růst výnosů. Zajistit to mají nové výrobky a služby či expanze na trhu, tvrdí průzkum PwC

Generální ředitelé českých firem jsou ohledně budoucnosti svých podniků převážně optimističtí. Zhruba 67 procent z nich totiž očekává, že se výnosy jejich podniků letos zvýší. Oproti loňskému roku se jedná o tříprocentní nárůst, aktuální údaj je ale stále pod úrovní let před covidovou pandemií a válkou na Ukrajině.

Nejnovější informace o názorech tuzemských šéfů přinesl průzkum poradenské společnosti PwC s názvem PwC CEO Survey. „Pozitivní zprávou je především to, jakým způsobem chtějí firmy růstu výnosů dosáhnout. Podíl generálních ředitelů očekávající vyšší výnosy je jen mírně vyšší než posledně. Loni ale vyšší růst tržeb očekávali především díky zdražení svých produktů, letos sázejí na inovace,“ okomentoval výsledky řídící partner zmíněné společnosti Jiří Moser.

Podle něj je zároveň evidentní, že mezi názory manažerů a následným vývojem celé ekonomiky existuje jasná korelace: „Čím pozitivnější očekávání generální ředitelé mají, tím lepší výsledek ukazuje celá česká ekonomika. Lze proto předpokládat, že v letošním roce postupně začne docházet k oživení a v celoročním srovnání se české hospodářství odrazí a poroste.“

Jakým směrem se letos budou vyvíjet výnosy českých firem ve vztahu k vývoji HDP? Autor: PwC

Z výsledků průzkumu vyplynulo, že 23 procent generálních ředitelů chce vyšších výnosů dosáhnout s pomocí zavedení nového výrobku či služby. Necelá pětina šéfů pak spoléhá na růst na domácím trhu a 15 procent na expanzi do zahraničí. V důsledku zvýšení cen a marží chce letos růst jen osm procent firem, což značí pokles o 13 procentních bodů.





Strach z inflace výrazně klesl

Ačkoliv je výhled většiny českých generálních ředitelů pro příští rok pozitivní, přes čtyři pětiny z nich se zároveň obávají dvou závažných hrozeb. Tou největší je podle nových dat nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, s čímž do velké míry souvisí i riziko tlaku na růst mezd.

„Nedostatek skutečně kvalitních lidí trápí českou ekonomiku dlouhodobě nejvíce. Až nezdravě nízká nezaměstnanost snižuje tlak na osobní rozvoj zaměstnanců. A lidé, kteří mají pro firmu skutečně přidanou hodnotu, proto chybí. V souvislosti s nastupujícími proměnami trhu práce způsobenými digitalizací navíc problém chybějících kvalifikovaných lidí ještě zesílí,“ uvedla expertka PwC na pracovní trh Andrea Linhartová Palánová.

Tuzemští zaměstnanci, a obzvláště ti kvalifikovaní, se tedy o svá místa příliš obávat nemusejí. Což ostatně potvrzuje i další statistika, podle níž přibližně 42 procent zaměstnavatelů počítá s mírným nárůstem počtu pracovníků, zatímco dalších 41 procent podniků věří, že jejich zaměstnanecké řady zůstanou neměnné. K mírnému propouštění by mělo dojít u osmnácti procent firem a s razantnějším snižováním stavu počítá jen zhruba každý sedmnáctý generální ředitel.

Čeho se firmy v souvislosti se svým dalším růstem nejvíce obávají? Autor: PwC

Pozitivním zjištěním je rovněž skutečnost, že meziročně výrazně klesl strach z inflace. Zatímco loni se jí obávalo zhruba devět z deseti šéfů, letos už to bylo jen čtyřiašedesát procent. Na přední místa v seznamu hrozeb se ale vrátila mnohá témata, která české firmy trápí dlouhodobě. Třeba nekvalitní a nepředvídatelné legislativy se bojí sedmdesát čtyři procent manažerů, přílišné regulace jednasedmdesát a kybernetických rizik dalších sedmdesát tři procent šéfů.

Proměny na trhu práce budou zásadní

Průzkum PwC se zaměřil mimo jiné i na aktuální trendy, k nimž patří především digitalizace, automatizace, cloudová řešení nebo umělá inteligence. Poslední zmíněnou novinku označuje za nejdůležitější technologii pro příští roky celkem 76 procent generálních ředitelů. Necelá polovina tuzemských firem (asi 48 procent) už navíc AI aspoň jednou vyzkoušela.

„Ještě před dvěma lety větší význam umělé inteligenci přikládalo jen 40 procent ředitelů, nyní jsme na dvojnásobku. Drtivá většina šéfů aktuálně věří, že umělá inteligence přiměje zaměstnance osvojit si nové dovednosti a změní způsob vytváření hodnot ve firmách. Největším limitem pro zavádění AI jsou ale momentálně společnosti samy, jejich kultura a ochota skutečně měnit zaběhnuté způsoby práce a inovovat,“ vysvětlil Petr Ložek, vedoucí partner technologického poradenství PwC Česká republika.

Kromě umělé inteligence má mít na české firmy velký vliv i automatizace a robotizace. Téměř každá třetí tuzemská společnost totiž počítá s tím, že aspoň pět procent stávajících pozic bude díky modernizaci nahrazeno.

„S rychlým nárůstem technologií poroste tlak na to, že se zaměstnanci budou učit novým dovednostem a přeškolovat se na nové pozice, což se již ve firmách děje. Řada stávajících pozic do několika let zanikne, a naopak vznikne spousta nových míst. Fenomén AI by tak na absolutní číslo nezaměstnanosti neměl mít zásadní vliv, proměny na trhu práce ale budou razantní,“ uzavřela Linhartová Palánová.