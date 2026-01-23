Urážky jako skvělé PR. Šéf Ryanairu si mne ruce, jeho slovní přestřelka s Muskem žene rezervace letenek vzhůru

Prodeje letenek v Evropě se v poslední době drží na vysoké úrovni, především u nízkonákladových aerolinek, které těží z rostoucí poptávky po krátkých a cenově dostupných cestách. Občas se přitom objevují i netradiční způsoby, jak si aerolinky zajišťují publicitu a zvyšují zájem cestujících.
Tento překvapivý efekt nyní pocítila také irská nízkonákladová společnost Ryanair, když díky medializované přestřelce jejího šéfa Michaela O’Learyho s americkým miliardářem Elonem Muskem zaznamenala nárůst rezervací, všiml si server CNN. „Tyto PR spory, které zvyšují rezervace, máme rádi,“ uvedl ve středu na tiskové konferenci O’Leary a s nadsázkou nabídl Muskovi volnou letenku. Připomněl také, že irská nízkonákladovka nedávno spustila akci „Big Idiot Seat Sale“, která těží právě z inkriminované aféry.
Jádro sporu
Vzájemný spor odstartoval poté, co O’Leary 14. ledna oznámil, že internetové připojení Starlink od Muskovy společnosti SpaceX, které začíná využívat stále více aerolinek, na palubách Ryanairu instalovat nebude. Jako důvod přitom uvedl obavy z aerodynamického odporu a možného zvýšení spotřeby paliva.
Podle O’Learyho jde sice o velmi dobrý systém, při jeho instalaci ale vznikají dodatečné náklady. Zavedení služby by jeho firmu stálo přibližně 200 až 250 milionů dolarů (4,2 až 5,2 miliardy korun) ročně kvůli montáži dvou antén na trup každého z 643 letadel a zvýšené spotřebě paliva. Náklady by přitom Ryanair nemohl pokrýt poplatky od cestujících. „Starlink sice tvrdí, že asi 90 procent pasažérů by za internet zaplatilo, ale naše zkušenosti ukazují, že by to byla nakonec méně než desetina,“ vysvětlil O’Leary.
Vzápětí následovala slovní přestřelka, během níž se oba pánové častovali poměrně silnými vulgarismy. Jako první začal Musk, když na zmíněné rozhodnutí reagoval na síti X příspěvkem, ve kterém o O’Learym řekl, že je „špatně informovaný“. „Pochybuji, že dokážou přesně změřit rozdíl ve spotřebě paliva,“ napsal a označil šéfa Ryanairu za „naprostého idiota“ a „retardovaného blbce“.
O’Leary, který je známý svou přímostí a schopností využít publicitu, na to reagoval v rozhovoru pro irskou stanici Newstalk: „Nevěnoval bych Elonu Muskovi vůbec žádnou pozornost. Je to idiot – velmi bohatý, ale pořád idiot. O letectví a aerodynamickém odporu neví naprosto nic.“
Lepší investice než koupě X
Pouze u jedné výměny názorů mediální roztržka obou byznysmenů pochopitelně neskončila. Následně Musk na své sociální síti naznačil možnost toho, že by irskou nízkonákladovku akvíroval: „Mám koupit Ryanair a dát do čela někoho, kdo se skutečně jmenuje Ryan?“
O’Leary kontroval tím, že i když občané mimo Evropskou unii většinový podíl v evropských aerolinkách vlastnit nemohou, případnou investici od nejbohatšího muže světa by rozhodně uvítal. „Myslím, že by to byla velmi dobrá investice. Rozhodně výrazně lepší než finanční výnosy, které získává na X,“ dodal s tím, že by svému rivalovi chtěl zároveň poděkovat za publicitu.