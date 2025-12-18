Menu Zavřít

Kde a jak investují miliardáři? Nový průzkum potvrdil odklon od Severní Ameriky, zájem o Evropu a Asii naopak roste

Miliardáři
Jan Boháč
Dnes
Autor: Depositphotos
  • Švýcarská banka UBS provedla průzkum mezi svými nejbohatšími klienty ohledně toho, kam a jak chtějí v dohledné době investovat vlastní peníze
  • Z nových dat jasně vyplývá, že mezi dolarovými miliardáři značně klesl zájem o investice v Severní Americe. Stále více lidí naopak vidí velké příležitosti v Evropě a Asii
  • Nejčastěji chtějí boháči vložit své úspory do společností, které nejsou kótované na veřejné burze. Populární jsou ale i hedgeové fondy a veřejné akcie rozvinutých trhů

Nedávné geopolitické změny, jako je například návrat Donalda Trumpa do funkce prezidenta Spojených států, výrazně ovlivnily, jakým způsobem nejbohatší lidé investují své peníze. Vyplývá to z nového průzkumu prestižní švýcarské banky UBS, kterého se zúčastnilo celkem 87 jejích klientů, přičemž všichni z nich patří k dolarovým miliardářům.

Asi nejzajímavějším zjištěním je podle Business Insideru fakt, že majetní lidé postupně ztrácejí zájem o Severní Ameriku. Zatímco ještě loni viděly na tomto trhu velké investiční příležitosti zhruba čtyři pětiny dotazovaných, letos už to bylo jen 63 procent klientů.

Výrazně naopak vzrostla atraktivita jiných regionů. Asi 40 procent miliardářů uvedlo, že v příštích 12 měsících očekávají dobré investiční příležitosti v západní Evropě, což představuje značný nárůst oproti loňským 18 procentům. V Číně zase vidí kvalitní příležitosti asi třetina respondentů, zatímco ještě vloni to byl zhruba jen každý desátý.

Miliardáři se bojí cel

Velké změny v investičních preferencích miliardářů jsou dány několika zásadními faktory, přičemž tím vůbec nejdůležitějším jsou americká dovozní cla zavedená Trumpem. Šedesát šest procent respondentů průzkumu UBS si totiž myslí, že právě celní tarify jsou faktorem, který „s velkou pravděpodobností negativně ovlivní tržní prostředí v průběhu příštích 12 měsíců“.

Přečtěte si také:

Potenciální rizik je ale podle miliardářů mnohem více. Zhruba 63 procent respondentů se obává velkého geopolitického konfliktu, šest z deseti lidí politické nejistoty a 44 procent superbohatých trápí riziko vyšší inflace.

„Nepovažuji Severní Ameriku za nejlepší investiční destinaci, i když její trhy zůstávají inovativní. Geografická koncentrace navíc vytváří riziko, lepší příležitost spočívá v diverzifikaci. Dávám také přednost přesunu pozornosti k reálným aktivům, která nabízejí hmatatelnější hodnotu a ochranu v nestabilním nebo inflačním prostředí,“ uvedl jeden z evropských klientů UBS.

Vedou diverzifikované fondy od iShares

Co dalšího nový průzkum odhalil? Mimo jiné to, do jakých aktiv chtějí investoři-miliardáři své peníze vložit. Vůbec nejoblíbenější volbu představují společnosti, které nejsou kótované na veřejné burze. Jim aktuálně důvěřuje asi necelá polovina respondentů.

Dalšími nejčastějšími místy pro investování jsou hedgeové fondy a veřejné akcie rozvinutých trhů, které se shodně těší oblíbenosti 43 procent miliardářů. V žebříčku popularity pak následují veřejné akcie rozvíjejících se trhů, jež chce využít více než třetina z nich, a fondy soukromého kapitálu (zhruba 35 procent dotazovaných).

Přečtěte si také:

Z průzkumu UBS vyplynuly rovněž příklady konkrétních fondů, kterým miliardářští investoři v nadcházejícím roce důvěřují nejvíce. Patří k nim třeba iShares MSCI Eurozone ETF a iShares MSCI China ETF, což jsou diverzifikované fondy od iShares, jež kopírují světové akciové indexy od Morgan Stanley Capital International. Velká očekávání ale boháči mají rovněž od fondů Global X Emerging Markets ex-China ETF a Vanguard Tax Managed Fund FTSE Developed Markets ETF.

