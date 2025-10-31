Boeing oznámil další masivní ztrátu. Firmě by ale mohla výrazně pomoci obří objednávka od čínských aerolinek

Americký výrobce letadel Boeing se v posledních letech potýká s mnoha závažnými problémy, které zdánlivě nemají konce. Opět to potvrdily i nejnovější hospodářské výsledky firmy, jejíž provozní ztráta ve třetím čtvrtletí letošního roku dosáhla podle CNN pěti miliard dolarů (necelých 105 miliard korun). Byla tak ještě větší, než jak analytici původně očekávali.
Za špatnými výsledky Boeingu v uplynulém kvartálu stála především skutečnost, že došlo k dalšímu zpoždění zahájení dodávek širokotrupého letounu nové generace 777X. Ačkoliv dle původních odhadů měla sériová výroba tohoto stroje začít už před pěti lety, podle aktuálních plánů k tomu dojde nejdříve v roce 2027. Kumulativní ztráta společnosti od prvního uzemnění letadel 737 Max před šesti lety se kvůli tomuto dalšímu zpoždění zvýšila na 47,2 miliardy dolarů (v přepočtu takřka 990 miliard korun).
Ovšem i když se na první pohled může zdát, že současné události pro Boeing představují jen další pokračování velice špatného období, ve skutečnosti jej možná čeká poměrně zásadní vzpruha. Stojí za tím především fakt, že by americký výrobce mohl po dlouhých letech snažení konečně získat obrovskou a pro něj i velmi důležitou zakázku. Vedení firmy je údajně blízko k uzavření dohody, která by mohla v nadcházejících dnech nebo týdnech vést k objednávkám až 500 letadel od čínských aerolinek.
Trump už Boeingu pomohl několikrát
Pro realizaci celé dohody bylo klíčové především setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho čínským protějškem Si Ťin-pchingem, k němuž došlo v noci ze středy na čtvrtek. Kontrakty takového rozsahu totiž nevyžadují jen souhlas daných leteckých společností, ale i schválení čínské vlády. Právě proto se pravděpodobně čekalo, zda čtvrteční jednání alespoň částečně zmírní napětí mezi oběma zeměmi, k čemuž podle vyjádření prezidentů skutečně došlo.
O blížícím se oznámení velké zakázky navíc svědčí i to, že Trump od svého návratu do Bílého domu opakovaně pomáhal domluvit kontrakty pro Boeing – nová americká letadla si objednaly třeba aerolinky z Kataru či Uzbekistánu. Kromě toho pak americký velvyslanec v Číně David Perdue minulý měsíc řekl, že jednání o „obrovské“ dohodě se blíží ke konci.
Čínský letecký trh se má zdvojnásobit
Pokud Boeing skutečně získá významné zakázky pro čínské aerolinky, bude to pro něj zásadní zlom. Prodeje osobních letadel americké firmy do druhé největší ekonomiky světa se totiž v roce 2018 téměř zastavily, a to v důsledku kroků zhoršení vzájemných vztahů Washingtonu a Pekingu během Trumpova prvního mandátu. Od té doby Boeing do Číny dodal pouze devětačtyřicet letadel, ačkoliv mezi lety 2008 a 2017 jich bylo více než tisíc.
Ve světle nejnovějšího vývoje v rámci americko-čínského obchodního sporu někteří odborníci dokonce hovoří o tom, že nová zakázka je de facto již hotovou věcí. Odkazují se přitom na skutečnost, že ze všech šesti tisíc aktuálně objednaných letadel má přes 850 z nich zamířit k neidentifikovaným zákazníkům, mezi nimiž by mohly být právě čínské aerolinky, které to jen kvůli probíhajícím třenicím zatím neoznámily. Dalších více než 600 letadel pak bylo navíc prodáno leasingovým společnostem, jež by je rovněž mohly kupovat pro čínské zákazníky.
Jak se celá věc nakonec vyvine, ukážou teprve následující týdny. Záležet pravděpodobně bude i na výsledku dalších navazujících jednání mezi Washingtonem a Pekingem, které by se měly uskutečnit vzápětí.
Faktem nicméně je, že Čína je vzhledem k prudkému růstu tamní letecké dopravy jedním z klíčových světových trhů. Vedení Boeingu aktuálně odhaduje, že počet osobních letadel v asijské zemi se v příštích 20 letech zdvojnásobí, takže tamní letecké společnosti nakoupí asi devět tisíc strojů. A představa, že by takto velkou porci koláče měl spolknout arci rival v podobě Airbusu, je pro amerického výrobce zcela jistě nestravitelná.