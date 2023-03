Umělá inteligence zvládne již brzy vytvořit téměř veškerý internetový obsah, předpovídá Miloslav Švarc ze Sherpas

V posledních měsících o ní a jejích schopnostech slyšíme a čteme de facto všude. Ve zlém i v dobrém. S obavami o to, že dokáže zastoupit řadu tradičních profesí, avšak i v naději, že díky ní bude život zase o něco jednodušší. Řeč je pochopitelně o umělé inteligenci (AI). Té umělé inteligenci, která hravě zvládne složit zkoušky na prestižních vysokých školách, napíše za vás knihu, popovídá si s vámi, ale také vás může v dohledné době, jak již bylo nastíněno, připravit o zaměstnání.

„Spekuluje se, že až 50 procent pracovního trhu bude do 10 let skutečně nahrazeno umělou inteligencí,“ potvrzuje v rozhovoru pro web Podnikatel.czMiloslav Švarc, stratég digitálního marketingu ve společnosti Sherpas.

Jako nejvíce ohrožené osoby v tomto ohledu vidí ty, jež pracují v kreativních oborech. Typicky se tedy bude jednat například o marketéry, copywritery, tvůrce obsahu, žurnalisty, ale také právní asistenty, grafické designéry, či dokonce učitele. „V návaznosti na to ovšem samozřejmě vzniknou i úplně nové pracovní pozice,“ dodává.

Ruku v ruce s výše zmíněným se tak nabízí jedna zcela zásadní otázka, a sice jak moc se promění svět internetu poté, co si ChatGPT a další jemu podobné nástroje tyto obory skutečně podmaní. „Vše nasvědčuje tomu, že veškerý obsah bude tvořit právě umělá inteligence,“ míní Švarc. Druhým dechem nicméně doplňuje, že „v tuto chvíli je obsah tvořený umělou inteligencí dost generický“, takže šance, že by z něj vyplynulo jazykové kouzlo a další dovednosti šikovných copywriterů či marketérů, je aktuálně relativně malá. „Ale to se v příštích měsících nebo letech dost pravděpodobně změní,“ říká.

Novou superinteligenci musíme vytvořit tak, aby byla hodná

Řada lidí se ve spojitosti s nástroji umělé inteligence, respektive takzvané superinteligence, jež by mohla ,uniknout‘ a začít si vytvářet vlastní myšlení a vědomí, neobává pouze ztráty svého zaměstnání. Napadají je i daleko hrůznější představy. Představy podobné těm, jaké známe z hollywoodských sci-fi filmů typu Terminátora a dalších, v nichž stroje postupně přebírají vládu nad světem a snaží se s lidskou rasou skoncovat. Jak moc je takový scénář aktuálně reálný? Neblíží se lidstvo skutečně pomocí těchto nástrojů vlastní – ať už fyzické, či pracovní – záhubě?

„Většina studií se shoduje na tom, že počítačovou superinteligenci vážně nebudeme schopni ovládat. Háček je v tom, že takovou formu zatím nejsme schopni vytvořit, a tedy ani pochopit,“ konstatuje Švarc. „Co se týče etické oblasti AI, s ní se pojí celá jedna výzkumná oblast. Důležité je zejména položit si otázku, jak sladit AI s lidským pohledem na svět. Pro naši budoucnost je nesmírně důležité, abychom takovou superinteligenci vytvořili hodnou, a nikoliv zlou. Což se nám však zatím bohužel nedaří, takže bychom v tomto ohledu potřebovali dosáhnout nějakého průlomu.“

Takový průlom by podle něj mohl nastat s příchodem ChatGPT4, tedy nového modelu dosavadní ,trojky‘, díky níž se o problematice umělé inteligence poslední dobou hovoří doslova na každém rohu. Co konkrétně tato vylepšená verze AI zvládne, kdy spatří světlo světla a co přesně to bude znamenat nejen pro lidi pracující v marketingu, školství, médiích a dalších dříve uvedených oborech, se dozvíte v podcastu Podnikatel+ kolegy Michaela Hovorky.