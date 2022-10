K čertu s tím, Ukrajinu budeme podporovat dál, píše Musk. Starlink zůstane v provozu navzdory ztrátám

Je to pro dobrou věc. To řekl Elon Musk, když v sobotu oznamoval, že jeho vesmírná společnost SpaceX bude i nadále dotovat internetové připojení na Ukrajině skrze Starlink. A to ztrátám navzdory a přesto, že o den dříve tvrdil, že si to už nemůže dovolit. Prohlášení učinil prostřednictvím Twitteru, který bude na konci měsíce muset za 44 miliard dolarů koupit.

„K čertu s tím… I když Starlink stále přichází o finance, zatímco jiné společnosti dostávají z peněz daňových poplatníků miliardy, my budeme dál zdarma podporovat ukrajinskou armádu,“ napsal vizionář na svůj profil. O necelých 24 hodin dříve se přitom dušoval, že se nedá nic dělat, ale že jeho firma nedokáže Starlink, který sloužil k připojení na internet civilistům i armádě, na Ukrajině financovat donekonečna.

Nelze se divit, že veřejnost byla zpočátku k Muskově změně názoru skeptická. „Žádný dobrý skutek nezůstane nepotrestán, odpověděl miliardáři jeden z diskutujících. „I tak bychom měli stále dělat dobré skutky,“ zněla jeho pohotová reakce, již cituje agentura Reuters.

Mírový plán nevyšel

Podnikatel vedl v internetovém prostoru s představiteli Ukrajiny spory již dříve, a sice kvůli svému mírovému plánu, který viditelně stranil Kremlu. Muskovo řešení, jež urazilo prezidenta Volodymyra Zelenského a naopak potěšilo Vladimira Putina, spočívalo ve zveřejnění ankety o možných způsobech ukončení války. Mezi návrhy se objevilo pořádání referenda na územích Ukrajiny, která Moskva ,údajně obsadila‘.

„Rusko odejde, pokud to bude vůle lidu,“ uvedl Musk. Kyjev by se podle něj měl zároveň vzdát Krymu, který Moskva v rozporu s mezinárodním právem anektovala před osmi lety. Posléze na Twitter napsal, že Ukrajina může oželet i Luhansk a Doněck.

Ianu Bremmerovi se pak Musk údajně pochlubil, že mluvil přímo se zástupci Kremlu, aby to následně opět popřel. Tvrzení o rozhovoru mezi Putinem a Muskem minulou středu podle agentury TASS, kterou cituje Český rozhlas, odmítl také mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Moskevští politici zato ocenili anketu jako sympatické řešení válečného sporu.

Americký byznysmen a zároveň nejbohatší člověk světa v pátek řekl, že když žádal Pentagon, aby si vyzvedl účet za Starlink na Ukrajině, řídil se radou ukrajinského velvyslance v Německu Andrije Melnyka. Ten reagoval na zmíněný podnikatelův plán ze začátku tohoto měsíce slovy: „Jdi do pr***e!“

Účet za Starlink

Onen účet za Starlink se týká zhruba 20 tisíc terminálů, na něž se ukrajinské obranné jednotky spoléhaly s telefonním i internetovým spojením. Podle oficiálních informací, které společnost médiím poskytla, stála celá operace dosud 80 milionů dolarů. Do konce roku se pak mají náklady vyšplhat vysoko nad stovku. Proto Musk poslal Pentagonu dopis, v němž vyzval americkou vládu, aby vojenské využívání Starlinku zafinancovala. Podnikatel žádal o 124 milionů dolarů za letošní rok, přičemž výdaje na ten následující odhadl na 380 až 400 miliard.

O osm tisíc pozemních Muskových terminálů žádal v červenci sám velitel armády generál Valerij Zalužnij. To dostalo miliardáře do skutečně těžké situace, kdy ani analytici zpovídaní televizí CNN nevěřili, že je majitel Tesly schopen zaplatit vše, co od něj generál chce, pokud Kyjev sám za sebe nepřispěje víc. Experti se na základě interních dokumentů Starlinku s Muskem shodli, že jeho firma už opravdu nedokáže provozovat stávající terminály, natož aby vyráběla další. Tím spíš, když se každý měsíc v bojích na 500 těchto zařízení zničí.

Mezitím se množí zprávy o výpadcích Starlinku v oblastech na jihu a východě Ukrajiny, které se místní armáda snaží po ruské invazi dobýt zpět. Zdroje obeznámené se situací na konci září uvedly, že náhlé přerušení komunikace ovlivnilo celou frontovou linii. „Starlink představoval hlavní spojovací kanál jednotek na bojišti,“ prozradil jeden z anonymních mluvčích CNN.

„Starlink byl naprosto nezbytný, protože Rusové se zaměřili na ukrajinskou komunikační infrastrukturu,“ sdělil tisku Dmitri Alperovič, spoluzakladatel think-tanku Silverado Policy Accelerator. „Bez něj by armáda Kyjeva v mnoha případech skutečně operovala naslepo,“ dodal.

Nejvíc terminálů koupilo Polsko

Přestože na začátku války získal Musk uznání za to, že Ukrajině neváhal poskytnout desítky tisíc terminálů, z dopisu pro Pentagon vyplynulo, že naprostá většina (asi 85 procent) z nich byla zaplacena z vnějších zdrojů, včetně darů od vlád Velké Británie, USA a Polska.

Tyto země zároveň přispěly třetinou i na samotné připojení. Jeden z představitelů amerického ministerstva obrany proto označil dopis zástupců SpaceX za „drzost hrát si na hrdiny, když předkládají účty za desítky milionů měsíčně ve chvíli, kdy ostatní platí ze svého“.

Jedna z prvních finančních injekcí pro Starlink přišla přes Agenturu Spojených států pro mezinárodní rozvoj (USAID), která podle listu The Washington Post za hardware a služby na Ukrajině utratila zhruba tři miliony dolarů. Nejvíce jednotlivých terminálů zafinancovalo Polsko – devět tisíc po 1500 až 2500 dolarech za kus v závislosti na modelu.

Faktem je, že tytéž terminály lze pořídit na webu SpaceX mnohem levněji. I kdyby ale náklady stouply tak, jak Musk uvádí, dostává se pořád jen na 1,3 procenta částky, kterou žádal od Pentagonu.

Víc než samotná koupě stojí v každém případě jejich provoz. SpaceX tvrdí, že spojení dotuje ze 70 procent. Účtuje si 4500 dolarů měsíčně kvůli tomu, že prý na Ukrajině poskytuje nejlepší balíček služeb, jaký má v nabídce.

Většina místních ovšem podepsala mnohem levnější smlouvu (500 dolarů měsíčně), přičemž mnoho Ukrajinců si mimo to předplácí další služby Starlinku, na což upozornil Guardian i CNN. „Snažím se ze všech sil tuto situaci deeskalovat a evidentně se mi to nedaří,“ posteskl si Musk na Twitteru.