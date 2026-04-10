Tykač vsadil na zelenou ocel. Jeho Sev.en Global Investments ji začíná vozit z Norska do Česka, míří na dálnice i do bytů

Energetika
Jana Chuchvalcová
Dnes
Evropský průmysl stojí před zásadní výzvou: jak zachovat výrobu klíčových materiálů a zároveň snížit emise skleníkových plynů. Do popředí zájmu se proto dostává mimo jiné takzvaná zelená ocel, tedy materiál vyráběný s minimální uhlíkovou stopou. V praxi nejčastěji vzniká z recyklovaného šrotu v elektrických obloukových pecích, případně s využitím jiných nízkoemisních energií.

Ve skandinávských zemích se s termínem zelená ocel setkávají dlouhodobě, v Česku s ní tolik zkušeností nemáme byť je pravda, že v poslední době se začíná čím dál více prosazovat právě i u nás. V menší míře vyrábějí nízkoemisní ocel například Třinecké železárny nebo strojírenská firma ŽĎAS. A nově její dovoz odstartovala i společnost Sev.en Global Investments ze skupiny Sev.en Group, která patří Pavlu Tykačovi, jednomu z nejbohatších Čechů vůbec. 

První zásilka Norska o objemu zhruba 1 100 tun pochází z produkce severské ocelářské firmy 7 Steel Nordic, jež do portfolia Sev.en Global Investments přibyla v loňském roce. Dodávky by přitom měly být pravidelné.

Pro infrastrukturu i developery

Dovezený materiál zahrnuje především výztužné tyče a svitky, tedy klíčové prvky pro stavebnictví. Uplatnění najde zejména v dopravní infrastruktuře, konkrétně při dostavbě dálnic D11 a D35, a také v rezidenčních projektech v Praze, Brně a Ostravě. Právě stavebnictví přitom patří mezi sektory, kde tlak na snižování uhlíkové stopy jednotlivých materiálů s každým dalším rokem narůstá.

Miliarda eur do ekologizace výroby. Třinecké železárny chystají masivní investici, státní dotace by ji mohla ideálně pokrýt z až 75 procent
Přečtěte si také:

Miliarda eur do ekologizace výroby. Třinecké železárny chystají masivní investici, státní dotace by ji mohla ideálně pokrýt z až 75 procent

„První dodávky oceli míří do Hradce Králové, do společnosti Feri, která nás zařadila mezi své dodavatele, a rozšířila si tak portfolio o nízkoemisní produkty. Dohodu jsme uzavřeli už vloni v srpnu, pak jsme ale museli projít certifikačním auditem, abychom vůbec do Česka mohli stavební ocel dovézt,“ doplnila pro Euro.cz mluvčí Sev.en Global Investments Veronika Diamantová.

Cílem společnosti je nyní vybudovat dlouhodobý obchodní kanál a postupně navyšovat objemy, jak potvrdil šéf ocelářské divize Libor Černý. V dlouhodobém výhledu pak bude rozhodovat podle Diamantové i zdejší zájem.

Severská výroba

Samotná výroba oceli probíhá v norském Mo i Rana. Tamní závod k její produkci využívá recyklovaný ocelový šrot, který taví v elektrických obloukových pecích napájených elektřinou z vodních elektráren. Díky tomu má výroba vykazovat až o 97 procent nižší emise CO₂ oproti výrobě tradiční, jež sází na metalurgické uhlí a železnou rudu.

Zelená budoucnost v ohrožení. Poptávka po ropě a zemním plynu poroste podle IEA až do roku 2050, klimatické cíle tak mizí v dáli
Zelená budoucnost v ohrožení. Poptávka po ropě a zemním plynu poroste podle IEA až do roku 2050, klimatické cíle tak mizí v dáli

Ročně severská firma vyprodukuje okolo 700 tisíc tun oceli a zrecykluje asi 770 tisíc tun šrotu – jen pro představu, jde o objem odpovídající zhruba dvěma roztaveným Eiffelovkám týdně. Nový materiál se pak nejčastěji využívá pro stavebnictví, infrastrukturu, železnici, potažmo větrné elektrárny.

„Česká republika je první zemí ve střední Evropě, kam budeme nízkoemisní ocel vyvážet,“ uvádí manažer prodeje 7 Steel Nordic Halvard Meisfjord s tím, že společnost se dosud zaměřovala na lokální trhy. To znamená Norsko, Finsko, Švédsko a Dánsko nebo také Island.

Dražší materiál, ale sázka na budoucnost

Největší slabinou zelené oceli v současnosti zůstává její ekonomika. Výroba je nákladnější než u konvenční produkce a trh stále omezený. Přesto zájem roste. Firmy stále více reagují na očekávaný vývoj regulace, včetně evropského uhlíkového cla nebo přísnějších emisních standardů. 

Zajištění přístupu k nízkoemisnímu materiálu však může být do budoucna i konkurenční výhodou. Například ve Skandinávii je environmentální stopa při výběru dodavatelů stavební oceli jedním z klíčových parametrů, u státních zakázek je dokonce absolutní prioritou. 

TEDOM expanduje ve Velké Británii. Firma koupila tamního dodavatele tepla a elektřiny z kogeneračních jednotek
TEDOM expanduje ve Velké Británii. Firma koupila tamního dodavatele tepla a elektřiny z kogeneračních jednotek

„V České republice zatím neplatí, že jsou zákazníci ochotni akceptovat u zelené oceli vyšší cenu než u , která byla vyrobena tradičním způsobem z uhlí a s vyššími emisemi CO₂. Na našem trhu je určitá cenová hladina, kterou jsme museli respektovat,“ uzavírá Diamantová s tím, že Česko je pro firmu zajímavé v období, kdy je severské stavebnictví kvůli mrazivému počasí v útlumu.

Nejnovější články


Dnes

Milán is new Dubaj. Superbohatí opouští válkou zasažené Emiráty a míří do severní Itálie, může za to i tamní rovná daň

Včera

Mise Artemis mají vrátit člověka na Měsíc natrvalo. Větším problémem než doprava či technologie však může být lidské tělo

Včera

Až 500krát rychlejší diagnostika poruch. Český Edmund získal 2,5 milionu eur na expanzi své průmyslové AI

Včera

Jak se uzavírá deal za více než čtvrt miliardy: Český Elio Jet si na Floridě vyzvedl zbrusu nový tryskáč. A nás přizval na palubu

8. 4. 2026

Teslu trápí rekordní zásoby neprodaných vozů. Akcie firmy by kvůli tomu mohly klesnout o 60 procent, tvrdí analytici

8. 4. 2026

Havárie tankeru Exxon Valdez: Do moře tehdy vyteklo přes 40 tisíc tun ropy, která zabila nesčetně živočichů

8. 4. 2026

Janoušek z Terminálu Karlín: Nová doba! Šéfové namísto vyšších mezd lákají zaměstnance na firemní stravování. A funguje to

8. 4. 2026

Dronová válka jako nový byznys. Evropské defense startupy expandují na Blízký východ, přidávají se i české firmy

8. 4. 2026

Nakousnuté jablko slaví půl století od založení. Jaké produkty se americkému Applu povedly, a co už tolik ne?