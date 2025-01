Norsko, země elektromobilům zaslíbená. Devět z deseti nově prodaných aut v loňském roce bylo plně elektrických

Devět z deseti nově prodaných aut v Norsku bylo vloni podle aktuálních údajů Norské silniční federace (OFV), na něž se odkazuje agentura Reuters, poháněno pouze elektrobateriemi. Země se tak přiblížila svému cíli, podle kterého má do roku 2025 přibývat výhradně automobilů s tímto typem pohonu. Konkrétně vloni elektromobily představovaly 88,9 procenta nově prodaných vozů, zatímco v roce 2023 byl jejich podíl „jen“ zhruba 82procentní.

Nejprodávanějšími značkami byly vozy Tesla, následované Volkswagenem a Toyotou. Čínské elektromobily se na prodeji nových elektroaut podílely téměř 10 procenty.

Norsko tak bude zřejmě jednou z prvních zemí na světě, která do značné míry z trhu s novými vozy vymaže automobily s benzinovými a dieselovými motory. V rámci Evropy tento severský stát co do podílu nově prodaných elektrovozů vede celkem jednoznačně – v roce 2024 jich tam přibylo takřka 92 tisíc, zatímco v tuzemsku to bylo zhruba jen 8,5 tisíce, respektive 4,5 procenta. To nás, navzdory faktu, že Česko bylo loni v prodejích elektromobilů evropským skokanem roku hned za Maltou (meziroční změna ČR převýšila 60 procent), řadí až na nelichotivou 18. pozici.





Metoda cukru a biče funguje

Přibližně 5,5milionové Norsko platí ve světě za významného producenta ropy. Přesto všechno neváhá benzinová a dieselová auta penalizovat vysokými daněmi a zároveň usnadňovat život majitelům aut elektrických. Konkrétně tyto vozy osvobozuje od dovozních daní a daní z přidané hodnoty – i když některé poplatky byly v roce 2023 obnoveny.

Současná politika dle odborníků funguje proto, že ji v zemi historicky dodržují vlády různého politického zaměření, takže byla v minulých letech konzistentní. Svoji roli ale sehrává také fakt, že Norsko nemá lobby výrobců automobilek, které by proti vysokému zdanění vystupovaly. Navíc platí, že pobídky a nižší daně na elektromobily fungují na tamní společnost jako dobrá motivace, na rozdíl od jakýchkoliv zákazů. „To by hodně lidí rozezlilo. Lidé nemají rádi, když jim někdo říká, co mají dělat,“ trefně vystihla Christina Bu, šéfka Norské asociace pro elektrické vozy.

Norská konzistentní politika v oblasti automobilismu ovšem slaví úspěch i v dalších ohledech – vloni totiž vůbec poprvé v historii předstihla plně elektrická auta na silnicích ta čistě benzinová. Podíl tamních elektromobilů byl ke konci prosince 28,6procentní, zatímco v případě aut se spalovacím motorem dosáhl úrovně 23 procent. Dalších 36,1 procenta představují diesely, zbytek připadá na hybridy.

Nutno každopádně podotknout, že ač téměř všichni noví kupci automobilů v Norsku přešli na elektrický pohon, někteří stále zůstávají věrní právě vozům se spalovacím motorem. K nim patří třeba autopůjčovny, jež tak činí z toho důvodu, že mnoho turistů s elektromobily příliš zkušeností nemá.