Norsko staví nejdelší a nejhlubší podmořský silniční tunel na světě. Nové spojení výrazně zrychlí cestu po západě země

Norsko je známé především svými krásnými fjordy, majestátními horami a malebnými ostrovy, za jejichž návštěvou do země každoročně zamíří miliony turistů. Úchvatná a dramatická krajina ovšem do značné míry komplikuje veškerou silniční dopravu, a proto tamní vláda v posledních letech masivně investuje do mnoha velkých infrastrukturních projektů, jejichž cílem je snížit počet hodin strávených na cestě mezi jednotlivými regiony.
Jednou z nejvýznamnějších dopravních staveb v celém Norsku je aktuálně takzvaný Rogfast. Jde o nový úsek rychlostní komunikace mezi městy Bergen a Stavanger, jehož hlavní součástí je 27 kilometrů dlouhý tunel s nejhlubším bodem 392 metrů pod hladinou moře. Po jeho dokončení se tedy bude jednat o nejdelší a nejhlubší podmořskou silniční stavbu na celém světě.
„Nový tunel výrazně zlepší spojení podél západního pobřeží Norska tím, že vytvoří rychlejší a spolehlivější spojení mezi regiony Stavanger a Haugesund. Nahrazením stávajících trajektů se cestovní doba mezi druhým a čtvrtým největším norským městem zkrátí přibližně o 40 minut,“ uvedla pro CNN Anne Brit Moenová, projektová manažerka Skansky. Tato nadnárodní stavební společnost aktuálně buduje severní část tunelu, což je nejhlubší úsek o celkové délce asi devíti kilometrů.
Stavba pomůže i rybolovu
Tunel Rogfast se bude skládat ze dvou samostatných tubusů, přičemž každý z nich bude mít dva jízdní pruhy. Zhruba v polovině celé stavby má být umístěn i poměrně neobvyklý konstrukční prvek, kterým je mimoúrovňová křižovatka s dvěma kruhovými objezdy v hloubce asi 260 metrů pod hladinou moře. Z této křižovatky povede odbočka do dalšího tunelu na ostrov Kvitsøy, kde se nachází vůbec nejmenší norská obec.
Stavba celého projektu začala už v lednu 2018, ale o rok později byla zastavena kvůli předpokládanému překročení nákladů, což vedlo ke zrušení stávajících smluv a restrukturalizaci projektu. Práce byly poté obnoveny koncem roku 2021 a dokončení tunelu je nyní plánováno na rok 2033. Celková cena má dosáhnout přibližně 25 miliard norských korun (asi 51 miliard korun českých).
Kromě samotného zrychlení dopravy norská vláda k realizaci projektu přistoupila i proto, aby se zlepšil přístup místních obyvatel k pracovním místům, vzdělávání a veřejným službám. Tunel má ale mít pozitivní dopad rovněž na zdejší odvětví rybolovu a mořských plodů, neboť pomůže firmám snížit logistické náklady a zároveň jim umožní působit v širší oblasti.
Problém představují průsaky vody
Výstavba podmořského tunelu je samozřejmě technologicky velmi náročná. Dělníci Rogfast hloubí z obou konců souběžně, přičemž cílem je, aby se oba stavební týmy setkaly uprostřed s odchylkou pouhých pěti centimetrů. To samozřejmě vyžaduje pečlivé měření s pomocí sofistikovaného vybavení, jakým je například laserový skener, jenž neustále mapuje nově vykopanou část tunelu a vytváří jeho „digitální dvojče“. Získaná data lze následně porovnat s projektovými plány a určit, zda výstavba pokračuje správným směrem. I přesto všechno je ale dosažení pěticentimetrové přesnosti nesmírně náročné (leč zároveň finančně výhodné).
„Pokud se odchýlíte od původního plánu, vytvoříte mnohem více materiálu, který je třeba vyvézt, a pak zase potřebujete přivézt další materiál k zasypání. K tomu pochopitelně potřebujete mnoho lidí i techniky, což vás stojí peníze,“ řekl Burkhard Boeckem, technický ředitel společnosti Hexagon, která provádí měření tunelu.
Podobných výzev spojených s výstavbou tunelu je samozřejmě celá řada – včetně potřeby zajistit, aby se do něj nedostávala mořská voda. „Nyní stavíme asi 300 metrů pod hladinou moře a v tunelovém systému jsme již zaznamenali poměrně rozsáhlé průsaky. Zaměřujeme se tedy na nalezení dostatečně dobrých metod injektáží k utěsnění horniny, abychom mohli udržet bezpečné a efektivní pracovní podmínky,“ doplnila Moenová.
Kromě toho pracovníci Skansky počítají s vytvořením robustních bezpečnostních opatření na ochranu řidičů. V tunelu bude nainstalováno mnoho informačních panelů, jež motoristy upozorní na případné incidenty, a bude neustále monitorován kamerami. Současně má dojít k vytvoření výkonného ventilačního systému, který bude doplněný šachtovým větráním sahajícím až na ostrov Kvitsøy.
Nové stavby zkrátí cestu na polovinu
Ačkoli je Rogfast impozantní už sám o sobě, jde jen o jednu z mnoha částí ambiciózní přestavby pobřežní silnice E39. Ta vede z Trondheimu na severu Norska do Kristiansandu na jihu.
Projetí celé silnice, jež zahrnuje sedm plaveb trajektem, dnes trvá zhruba 21 hodin. Norská vláda chce přitom všechny trajekty nahradit novými mosty či tunely, čímž by se měla cestovní doba zkrátit přibližně na polovinu.