Galerie místo varny, byty místo sudů. Trigema mění smíchovský brownfield v rezidenční čtvrť s unikátní industriální atmosférou

Praha se v posledních letech mění doslova před očima. Na místech, která ještě nedávno působila opuštěně a zanedbaně, vznikají nové čtvrti plné života. Staré továrny, sklady nebo brownfieldy získávají nové využití a stávají se součástí moderního města 21. století. Ukázkovým příkladem jsou samozřejmě Karlín, Holešovice nebo okolí Florence, ale na řadu se dostávají i další čtvrti a projekty, jako třeba Žižkov, Nuselský pivovar, Vysočany nebo Smíchov.
A právě tady, na jižním cípu této čtvrti, začínáme náš nový cyklus fotoreportáží, v němž zachycujeme, jak se industriální minulost Prahy prolíná s její současností a jak vznikají nové městské příběhy pro 21. století. Jedním z nejzajímavějších příkladů takové proměny je Zlíchovský lihovar, jehož historie sahá až do konce 19. století a který dnes ožívá doslova z ruin díky projektu Lihovar Smíchov společnosti Trigema.
Éra rozkvětu
Lihovar na Zlíchově založili v letech 1879 až 1880 Siegmund Fischl a Adolf Rosenbaum, přičemž od roku 1906 nesl podnik název Lihovar M. Fischl a synové, jak uvádí kniha Lihovarníci Fischlové od Vladimíra Hrbka. Během největšího rozkvětu mezi lety 1890 a 1906 patřil k nejmodernějším provozům svého druhu – filtrační zařízení bylo srovnatelné s nejlepšími francouzskými a německými lihovary a jeho hlavním exportním trhem bylo Švýcarsko, kam dodával velejemný líh pro výrobu likérů a léčebných produktů.
Od 20. let byl Lihovar napojen vlečkou na Smíchovské nádraží, současně byla vybudována i vagónová váha a lanové posunovače vagonů. V červnu 1939 pak byl na základě nařízení o židovském majetku ustanoven německý správce a po válce, respektive v roce 1946, byl podnik znárodněn.
K 29. dubnu 1949 došlo k zastavení provozu, přičemž o rok později bylo zařízení rozebráno a rozvezeno do lihovarů po Čechách. Od roku 1952 se nicméně podařilo část výroby obnovit, a sice pod názvem Spojené lihovary, n. p.
Tento podnik spadal do potravinářského koncernu KOLI (Konzervárny a lihovary), který se zabýval zpracováním, konzervováním a nakládáním potravin. V areálu vznikla velká centrální laboratoř pro testování a analýzu potravin, ačkoliv nejvýraznějším stavebním zásahem byla přestavba části výrobny na octárnu, což z lihovaru udělalo největšího producenta této přísady v tehdejším Československu.
Období zmaru
Od 80. let minulého století areál postupně chátral, protože se uvažovalo o výstavbě Barrandovského mostu a Radlické radiály v trase právě přes bývalý lihovar. Přestože veškeré investice z tohoto důvodu ustaly, bývalému vedení se dařilo prosazovat alespoň minimální nové projekty – například se povedlo získat peníze na nový lihový sklad. Samotné budovy v areálu ovšem dál chátraly.
Po roce 1989 se podnik dostal do ekonomických potíží kvůli chybám v inventurách a následným dluhům vůči finančnímu úřadu. O dekádu později firmu získala společnost Zlatý lihovar, jejíž zahraniční investoři převzali i další pražské objekty. Zlíchovský závod tehdy vyráběl konzumní lihoviny a ocet, ale po roce 2000 výroba definitivně skončila.
Nový majitel Michael Barnett se snažil o změnu územního plánu a přípravu developerského projektu, avšak kvůli finanční krizi a majetkovým sporům se jeho realizace dlouho odkládala. Teprve v roce 2017 uzavřel Barnett smlouvu o smlouvě budoucí s developerskou skupinou Trigema, která se nicméně jeho oficiálním vlastníkem stala až v lednu 2021.
Návrh inspirovaný konverzí King’s Cross
Po převzetí areálu se vedení Trigemy rozhodlo vrátit místu industriální charakter a vytvořit z něj novou městskou čtvrť Lihovar Smíchov, která je inspirovaná konverzí londýnské King’s Cross. Architektonický návrh vznikl ve spolupráci se studiem Black n’ Arch, jejž developer založil společně se sochařem Davidem Černým. Území o velikosti 2,2 hektaru a hrubé podlahové ploše 52 tisíc metrů čtverečních bylo rozděleno s ohledem na jeho orientaci na tři části – Sever, Střed a Jih.
V současné době zde vznikají stovky bytů, z nichž část je určena na nájemní bydlení, retailové prostory a parkovací místa. Jako nultou etapu každopádně management Trigemy zvolil komplexní rekonstrukci objektu Varny na galerii moderního umění, leč s maximálním respektem k původní architektuře. Následně došlo ke změně a od roku 2023 zde sídlí galerie uměleckých děl Davida Černého s názvem Musoleum.
První etapa Sever začala již v roce 2022 a dokončena byla loni, přičemž následovalo zahájení dalších dvou etap. Střed by měl být hotov v roce 2026 a Jih v roce následujícím. Součástí bude i Galerie Czech Press Photo. Druhý blok Jih nabídne také unikátní tovární objekt s obyvatelným komínem. „Půjde o zajímavé lofty, jaké v Praze podle mne zatím nejsou. Bude to něco úplně jiného, než je tady zatím k vidění,“ dodává šéf Trigemy Marcel Soural.
Nová rezidenční čtvrť Lihovar na levém břehu Vltavy, která se už z dálky hlásí ikonickými továrními komíny, pilovou střechou a fasádami z červených cihel, tak brzy nabídne bydlení v unikátní atmosféře, jež každý den ožívá kulturními i gurmánskými zážitky. Navíc jen pár kroků od zeleně Císařské louky, Podolí či nedalekých Dívčích hradů, zato se skvělým dopravním spojením – mimo jiné i v návaznosti na nově vznikající nedaleký Dvorecký most.