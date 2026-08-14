Tady odpočívá Dobby, tudy fakt ne. Fanoušci Harryho Pottera zasáhli kvůli fiktivnímu hrobu do umístění kabelu za 430 milionů liber

Greenlink patří mezi významné energetické projekty v oblasti Irského moře. Podmořský a podzemní kabel o délce zhruba 190 kilometrů a výkonu 500 megawattů, který je v provozu od února 2025, propojuje irskou rozvodnu Great Island v hrabství Wexford s britskou sítí v Pembrokeshire. Elektřina díky němu může proudit oběma směry podle momentální potřeby, přičemž propojení má usnadnit také využívání energie z obnovitelných zdrojů.
Ještě během příprav se ale objevil překvapivý problém. Na velšské straně měl kabel za 430 milionů liber (více než 12 miliard korun) vést na zmíněnou pláž Freshwater West, dobře známou fanouškům nejslavnějšího kouzelníka na světě. Právě zde se natáčely scény, ve kterých v sedmém díle Potterovské ságy zemřel a následně byl pohřben domácí skřítek Dobby. Návštěvníci tak později na místě vytvořili jeho neoficiální památník z kamenů popsaných vzkazy.
Stovky telefonátů kvůli fiktivnímu hrobu
O původní trase se fanoušci dozvěděli poté, co tehdejší šéf projektu Simon Ludlam při natáčení reportáže BBC Wales popsal, kudy kabel povede. Po odvysílání příspěvku začaly podle jeho vyprávění přicházet stovky telefonátů od lidí, kterým vadilo, že by vedení mohlo zasáhnout Dobbyho místo posledního odpočinku.
Ludlam přitom zpočátku vůbec netušil, proč je památník tak důležitý. „Je to postava z fantasy příběhu. Všechno je smyšlené,“ řekl CNN. Jeho kolegové ho ale rychle vyvedli z omylu a vysvětlili mu, že fanoušci berou situaci „velmi, velmi vážně“. Projektový tým proto začal hledat trasu, která by se místu vyhnula.
Dobbyho „hrob” vznikl zhruba před patnácti lety a dodnes přitahuje fanoušky z celého světa. Místní obyvatel Jack Nicholas popsal, že na kamenech u památníku je možné najít vzkazy návštěvníků z Itálie, ale dokonce i z daleké Austrálie nebo Jihoafrické republiky.
Turismus jako hlavní zdroj příjmů i přírodní hrozba
Nelze přesně určit, kolik lidí cestuje do Pembrokeshire výhradně díky Harrymu Potterovi. Cestovní ruch má ale pro region značný ekonomický význam. Podle údajů místní samosprávy měl v roce 2023 hodnotu přibližně 604 milionů liber (přes 17 miliard korun) a zajišťoval zhruba 23 procent pracovních míst. A to při celkovém počtu 6,3 milionu návštěv.
Freshwater West je však ekologicky citlivou lokalitou a správce území National Trust už v roce 2022 řešil, jestli tu památník ponechat. Fanoušci totiž kromě kamenů přinášeli ponožky, drobné předměty nebo malované oblázky, jejichž části mohou skončit v moři a ohrozit zdejší přírodu. Po několikaměsíční konzultaci National Trust rozhodl, že památník prozatím zůstane, návštěvníky ale požádal, aby k němu už nic nenosili.
Trasu kabelu se nakonec podařilo upravit tak, aby pláží neprocházela a plánované propojení mezi Walesem a Irskem mohlo přesto vzniknout. „Projekt úspěšně pokračuje a Dobby je také spokojený,“ uzavřel s nadsázkou Ludlam.