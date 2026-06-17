Stovky milionů lidí chytaly Pokémony. Dnes jejich herní data pomáhají trénovat umělou inteligenci pro orientaci dronů

Hra již pár dní po svém uvedení pobláznila celý svět. Dokázala na trhu uspět s rozšířenou realitou, kdy na reálných místech hráči prostřednictvím chytrých telefonů objevují a chytají „skutečné“ Pokémony, které důvěrně znají z televize i videoher od Nintenda. Podle údajů společnosti Niantic, jež aplikaci ve spolupráci s japonským kolosem vytvořila, překonala v roce 2018 hranici 800 milionů stažení.
Po aktualizaci o další tři roky později pak přibyla do hry funkce spojená s takzvanými Pokéstopy. Ta hráčům nabízela odměny za pořizování prostorových skenů skutečných míst pomocí telefonu. Zapojení bylo dobrovolné a uživatelé museli nahrávání záznamů aktivně povolit, připomněl deník The Guardian. To, jak s nimi bylo posléze naloženo, ovšem mnohé i tak překvapilo. Server DroneXL totiž nedávno upozornil na skutečnost, že historické skeny z Pokémon Go byly využity k trénování modelů umělé inteligence určených k rozpoznávání a interpretaci fyzického prostoru.
Třicet miliard snímků
Zmíněné environmentální snímky, kterých je údajně na třicet miliard, dnes rozvíjí firma Niantic Spatial, jež vznikla oddělením části původního Nianticu. Poskytnuté informace pomohly trénovat navigační model založený na obrazových datech z kamer, který se připravuje pro využití v dronech a dalších autonomních systémech.
Loni v prosinci navíc Niantic Spatial oznámil partnerství se společností Vantor vyvíjející software pro prostorovou orientaci bezpilotních letounů, včetně technologií používaných některými armádami. Spolupráce má umožnit přesnou navigaci a koordinaci i v prostředí, kde není dostupný GPS signál, respektive kde dochází k jeho rušení nebo podvržení signálem falešným.
„Partnerství řeší kritickou slabinu moderních operací. Když jsou satelitní signály narušeny, autonomní systémy a týmy v terénu ztrácejí schopnost orientace, koordinace i udržení přesného přehledu o situaci,“ potvrdili zástupci Nianticu Spatial ve firemním prohlášení.
„Moderní bojiště bude tvořeno množstvím různých systémů a bude potřeba je rychle modernizovat – dostávat nový hardware do provozu rychleji, než vzniká nový software,“ dodal v prosincovém rozhovoru pro Tectonic Defence produktový ředitel Vantoru Peter Wilczynski.
Otázky kolem dat
Vedení Nianticu Spatial zdůraznilo, že snímky pořízené uživateli Pokémon Go firma svému partnerovi nepředala, záznamy byly využity pouze k trénování vlastních základních modelů: „AR (rozšířená realita, pozn. red.) skeny získané prostřednictvím hry byly odesílány dobrovolně hráči, kteří se do této funkce aktivně zapojili, a vztahovaly se na ně tehdy platné podmínky služby a zásady ochrany soukromí.“
Potíž je, že většina lidí, jak trefně podotkl Tom Sulston z technologického think-tanku Digital Rights Watch, rozsáhlé právní dokumenty jen proto, aby si mohla zahrát videohru, nečte, a tudíž není divu, že nyní obě firmy čelí kritice. Problematická podle něj je už jen samotná možnost toho, že data získaná od běžných uživatelů mohou později najít zcela jiné využití.
„Potřebujeme, aby se regulátoři soustředili na to, co je ,v nejlepším zájmu uživatele‘, aby k takovýmto zneužitím nedocházelo. Zároveň je důležité si neustále připomínat, že ‚bezplatné‘ digitální služby často pracují s uživateli jako se zdrojem hodnoty,“ prohlásil.
Také expert spolupracující s Centrem pro AI, důvěru a správu technologií při Univerzitě v Sydney Rob Nicholls přiznal, že podobné případy nejsou ojedinělé. Poukázal třeba na opakující se incident, kdy data z aplikace pro sportovce sloužící k zaznamenávání pohybu a tras Strava odhalují polohu vojenských zařízení – přesně jako se to stalo v roce 2018 a koneckonců i letos. Kvůli těmto rizikům musely podle něj už některé armády vydat nařízení nepoužívat zařízení s GPS a sdílením polohy.
Armádní kontrakty a oddělený vývoj
Dle názoru odborníků je partnerství Nianticu Spatial a Vantoru zářným příkladem toho, jak mohou data získaná původně pro spotřebitelské aplikace časem získat zcela jiné využití, než uživatelé očekávali. Celý příběh má navíc v tomto konkrétním případě ještě pokračování.
Další vývoj už totiž probíhá mimo původní herní byznys, neboť Niantic vloni svoji herní divizi prodal za 3,5 miliardy dolarů (zhruba 72,2 miliardy korun) společnosti Scopely ze Saúdské Arábie s tím, že oni sami se budou soustředit jen na rozvoj vlastní „mapy“. Možná ještě pozoruhodnější nicméně je, že Vantor mezitím oznámil kontrakt s americkou armádou hodnotě až 217 milionů (více než 4,5 miliardy korun), který počítá s vytvořením zcela nového výcvikového softwaru.