Pikaču oslavuje třicátiny ve velkém. V Japonsku otevřeli vůbec první zábavní park na světě s tématikou Pokémonů

Zábavní parky po celém světě se v posledních letech předhánějí ve vzniku různých tematických sekcí, které je mají odlišit od konkurence a zároveň přilákat fanoušky daných filmů, seriálů či her. Nedaleko amerického Hollywoodu tak můžeme najít svět atrakcí stylizovaný do série videoher Super Mario či ságy o Harrym Potterovi, zatímco ve Velké Británii by se pro změnu brzy měl otevřít dlouho očekávaný Minecraft Park.
Pozadu ale rozhodně nezůstávají ani v Japonsku. V tamním zábavním parku Yomiuriland, který se nachází poblíž Tokia, byla podle BBC začátkem února otevřena zcela nová tematická část jménem PokéPark Kanto. Tento areál o rozloze asi 26 tisíc metrů čtverečních je, jak už z názvu vyplývá, vůbec prvním na světě, který je zaměřený na legendární japonské postavičky – Pokémony.
Máte rádi Pokémony?
Za výstavbou PokéParku Kanto, jenž má připomenout a oslavit 30. výročí představení prvních „kapesních příšerek“ v únoru 1996, stojí japonská společnost The Pokémon Company. Ta vlastní práva k celé franšíze zahrnující seriály, filmy, videohry, karetní hru, komiksy a také veškeré sběratelské předměty. A ačkoliv by se mohlo zdát, že Pokémoni už mají své období slávy dávno za sebou, firma chce dokázat, že Pikaču a jeho přátelé ještě rozhodně do starého železa nepatří.
V suvenýrech mají 150 různých Pokémonů
Přehled toho, co lze v PokéParku Kanto najít a zažít, přinesl web Timeout. Celý areál spíše než klasický zábavní park s mnoha atrakcemi a horskými drahami připomíná jakési tematické městečko, jehož součástí je i les s „volně žijícími“ Pokémony.
Jedna z nejdůležitějších věcí se každopádně nachází hned za hlavním vstupem: obchody se suvenýry. Zde je možné zakoupit obrovské množství předmětů s tématikou Pokémonů – od plyšáků přes pláštěnky, čepice, trička, odznaky, samolepky až po sušenky. Výběr je obrovský, své zastoupení tu má přes 150 různých Pokémonů.
Výrazným prvkem městečka je rovněž Pokémon Center, které v digitálním světě slouží k léčení Pokémonů po soubojích. Návštěvník zábavního parku v něm dostane fyzický Poké Ball, následně ho odevzdá zdravotní sestře Joy a ta v něm Pokémona uzdraví. Během procesu se na velké obrazovce spustí „léčící“ animace a znělka, již všichni fanoušci seriálu velmi dobře znají.
Pokud jde o samotné atrakce, v parku se ve skutečnosti nachází jen dvě. V obou případech jde o klidné a spíše na mladší návštěvníky zaměřené kolotoče, které jsou inspirované Pokémony Pikaču a Eevee. O poznání zajímavější ale pro fanoušky mohou být různé taneční show v kostýmech nejpopulárnějších Pokémonů, jako je třeba právě Pikaču. Tato vystoupení probíhají během celého dne a jsou srozumitelná i bez znalosti japonštiny.
Místo pro chycení vzácných Pokémonů
Velkou roli při návštěvě parku hraje jídlo a pití, které je samozřejmě rovněž tematické. Nápoje i občerstvení jsou pojmenované po konkrétních Pokémonech a často barevně nebo chuťově odkazují na jejich „typ“ – mohou tedy být ohnivé, vodní nebo travní. Kromě sladkostí a zmrzliny všudypřítomné stánky nabízejí třeba japonské rýžové dobroty, popcorn nebo smažená kuřata.
Asi tím nejzajímavějším místem v celém parku je ale již zmíněný Les Pokémonů. V něm se návštěvník vydává na několik set metrů dlouhou procházku mezi více než 600 postavičkami v životní velikosti. Někdy se Pokémoni skrývají ve křoví, jindy sedí na stromě a občas spolu i určitým způsobem interagují a vytvářejí malé příběhy.
Stejně tak zábavní park myslí i na fanoušky aplikace pro chytré telefony Pokémon GO, v níž hráči chytají Pokémony v reálném světě pomocí rozšířené reality. PokéPark Kanto v tomto ohledu funguje jako mimořádně atraktivní herní lokalita – v areálu se objevují speciální Pokémoni, včetně těch nejvzácnějších postav, a hráči tu zároveň mohou plnit unikátní herní úkoly, které jinde nejsou dostupné.
Kolik celý tento zážitek stojí? Nejlevnější vstupenka do PokéParku Kanto pro dospělého aktuálně vychází na 4 700 jenů (asi 620 korun), není v ní ale zahrnutý Les Pokémonů. Abyste se tam dostali, je nutné koupit si lístek za minimálně 7 900 jenů (zhruba 1 040 korun). Nejdražší vstupenka pak stojí 14 tisíc jenů (přibližně 1 850 korun), přičemž kromě Lesa Pokémonů zahrnuje i garantovaný vstup na taneční show nebo návštěvu dvou speciálních míst pro focení.