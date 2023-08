Umělá inteligence, satelity i drony. Firmy po celém světě vymýšlejí způsoby, jak zabránit rozsáhlým lesním požárům

Stejně jako téměř každé léto i letos se mnoho zemí potýká s velkými požáry, jež způsobují obrovské škody. Situaci navíc v posledních letech zhoršuje také globální oteplování, kvůli němuž jsou rozsáhlé ohně častější a ničivější. Například v Kanadě se v týdnu od 17. července odehrálo téměř 900 lesních požárů, které spálily celkem 10 milionů hektarů porostu. Toto období bylo pro severoamerický stát opravdu mimořádné, protože se jednalo o vůbec nejhorší požární sezónu v historii země.

Nebývale vysoké škody přitahují stále větší pozornost soukromých společností. Ty se snaží přijít s různými technologiemi, jež mají pomoci odhalit lesní požáry co možná nejdříve. Jednou z těchto firem je německá OroraTech, která má pobočku i ve Vancouveru na západním pobřeží Kanady. Tato společnost se snaží s požáry bojovat pomocí osmi satelitů se speciálními infračervenými senzory, jejichž cílem je monitorovat z nízké oběžné dráhy teplotu lesních porostů.

Satelit přitom dokáže získávat velmi podrobná data, a teplotu tak vyhodnocuje zvlášť pro každé území o rozměrech čtyři krát čtyři metry. V kombinaci s daty z jiných satelitů pak dokáže OroraTech rychle zjistit teplotní anomálie a hlásit je svým klientům, mezi které patří především lesnické společnosti a hasiči.

Velkou výhodou tohoto systému je jeho schopnost analyzovat data a předpovídat, jak by se požáry mohly vyvíjet. „Náš software vám dokáže říct, který konkrétní požár se rozšíří rychleji než ostatní,“ řekl BBC generální ředitel společnosti OroraTech Thomas Grübler. Firma má navíc do budoucna velké plány a doufá, že do roku 2026 bude schopná skenovat Zemi až 48krát denně.

Umělá inteligence určí nejlepší místo pro hašení

Další společností, která chce omezit vznik rozsáhlých požárů, je americká Cornea. Ta využívá umělou inteligenci ke vkládání geografických a topografických dat do svých map. Ty mohou následně vykreslit budoucí chování ohně. „Chceme poskytnout pracovníkům lesní správy lepší informace o požárech, aby mohli lépe komunikovat s lidmi ohledně potenciálních rizik,“ uvedl generální ředitel firmy Josh Mendelsohn.

Umělá inteligence má hasičům pomoci i s efektivnějším rozvržením jejich sil v případě, že se objeví opravdu velký požár. Za určitých situací je totiž téměř nemožné největší ohniska uhasit. Mapovací systém od společnosti Cornea ale dokáže identifikovat místa, kde je největší pravděpodobnost, že budou hasiči v boji s ohněm úspěšní.

Dron zvládne i velmi vysoké teploty

Společnost SensaioTech se sídlem v Torontu pak vyvinula zařízení o velikosti chytrého telefonu, které dokáže přímo v lese sledovat 14 různých proměnných, jako je třeba teplota půdy, vlhkost či slanost. Tato data jsou do centrálního softwaru odesílána každou minutu. Pokud navíc jakákoliv z proměnných dosáhne nebezpečné úrovně, klienti mohou dostat také varovné upozornění na svůj mobilní telefon. „I ta nejlepší satelitní data jsou stará 30 minut, naše senzory ale poskytují údaje o dění v lesním porostu téměř v reálném čase,“ shrnul generální ředitel firmy João Lopes.

Významná vylepšení svých schopností v poslední době získávají také různé drony. Vědci z londýnské Imperial College vyvinuli ve spolupráci se švýcarským výzkumným institutem Empa speciální zařízení s názvem FireDrone, které dokáže po dobu zhruba 10 minut odolat teplotám ve výši až 200 stupňů Celsia.

Tento dron nemá sloužit k detekci požárů, spíše by měl pomoci s jejich uhašením. Zařízení se totiž bez větších problémů dokáže dostat dovnitř hořících budov. Odtud poté může předávat hasičům velmi cenné informace třeba o rozložení hlavních ohnisek požáru či o umístění a počtu osob, které jsou v dané budově uvězněné.

Velkou neznámou představuje blesk

Téměř všechny nové technologie ale mají jeden zásadní nedostatek. Senzory sice umí identifikovat lokalitu se suchou půdou a vysokými teplotami, většinou ovšem nedokážou předpovědět jednu z hlavních příčin lesních požárů – blesk. Ten v posledních letech na západě USA způsobil až čtyřikrát více ohňů než v 70. letech. „Kvůli změně klimatu jsou bouřky častější, takže se jedná o faktor, který prostě nemůžeme ignorovat,“ vysvětlil vedoucí výzkumného oddělení Britské Kolumbie pro prediktivní služby Michael Flannigan.

Podle něj tak k lepšímu odhalení požárů může přispět i poměrně nenápadná technologie. „Hasičům už mnohokrát skvěle posloužily mobilní telefony, jež umožnily veřejnosti lokalizovat požáry a hasiče varovat. Stále více hasičských sborů navíc přichází s vlastními aplikacemi, které mají lidem nahlášení požárů ještě více usnadnit,“ uzavřel profesor Flannigan.