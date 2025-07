Léky mohou zabíjet víc než dopravní nehody. Česká appka Molecula chce chaos v pilulkách zkrotit, ohlídá i nežádoucí interakce

V Česku roste problém nesprávného užívání léků, a to nejen kvůli špatnému dávkování, ale především kvůli jejich vzájemným interakcím. Ty mohou vést ke ztrátě účinnosti léčby, zhoršení zdravotního stavu a v krajním případě i ke smrti. Jen v roce 2023 bylo kvůli nežádoucím účinkům léčiv, kam spadají i lékové interakce, hospitalizováno 11 243 osob, z nichž 534 hospitalizaci nepřežilo. Podle klinického farmaceuta Josefa Suchopára, který se na vývoji nové aplikace podílel, bude ale reálné číslo o řád vyšší.





Změnit tento stav chce česká technologická skupina Channel Lab a její aplikace Molecula, která má pomoci jednotlivcům i rodinám s bezpečným a správným užíváním léků. Její nástroj brzy nabídne i kontrolu kvality potravinových doplňků či farmakogenetické testování. „Toto testování vnímáme jako budoucnost personalizované medicíny. Proto se ho chystáme do aplikace zařadit v druhé fázi jejího fungování, předběžně by to mělo být v druhé polovině roku,“ uvádí CEO a zakladatel skupiny Channel Lab David Navrátil.

Použití Moleculy je jednoduché, uživatel zadá své základní údaje, systém založí osobní profil a po naskenování čárového kódu na obalu léku lze nastavit doporučené dávkování. Aplikace následně hlídá, kdy si vzít další dávku, nebo upozorní na potenciálně rizikové kombinace léčiv.

„Naším cílem je reagovat na rostoucí problém škodlivého užívání léků v Evropě a zároveň usnadnit lékový management jak u jednotlivců, tak v rodinách. Věříme, že dobře informovaní pacienti jsou klíčem k efektivní zdravotní péči,“ dodává CEO projektu Molecula Jan Pavlík s tím, že ještě letos aplikace také nabídne upozornění na nevhodné kombinace léků s potravinovými doplňky, jídlem či zapíjení nevhodným nápojem.