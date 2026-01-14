Czech Founders VC investují do česko-izraelského startupu Maxfusion zabývajícího se hromadnou tvorbu video reklam pomocí AI

K natočení reklamního videa nepotřebujete v dnešní době žádné velké studio plné kulis a herců. Bohatě vám postačí notebook a dobré připojení k internetu. Na to ostatně vsází i česko-izraelský startup Maxfusion, který právě za tímto účelem vyvinul vlastní platformu, jež k vytvoření podobných spotů využívá, jak je v posledních letech čím dál běžnější, technologii umělé inteligence.
Maxfusion, který založili bratři Ori a Stav Zilbershteinovi společně s Vladem Dubchakem, cílí na firmy, jež potřebují rychle a levně vytvářet velké množství reklamních spotů bez tradiční produkce a práce s externími tvůrci, včetně herců samotných – i ty totiž v tomto případě generuje AI. Platforma funguje na principu kreditového předplatného a míří především na značky, které staví marketing na rychlém testování a iteraci kreativy (a pochopitelně rovněž na marketingové agentury).
Od spuštění získal startup již 50 platících zákazníků, přičemž jejich počty se rychle rozšiřují. Ostatně, možná právě proto upoutal Maxfusion pozornost i ze strany investorů. V rámci aktuálního kola jej finančně podpořili tuzemský fond Czech Founders VC a andělský investor Ory Weihs, jeden z prvních investorů do českého jednorožce Mews, který s týmem Maxfusion dlouhodobě spolupracuje.
„Bariéry v tvorbě obsahu postupně mizí. To, co zůstává, je kreativita, storytelling a distribuce,“ říká Ivan Kristeľ, Investment Manager v Czech Founders VC. „Maxfusion nás zaujal nejen tím, co staví, ale hlavně tím, jak rychle dokáže věci realizovat. Tým má za sebou jasnou early-stage trakci, promyšlenou go-to-market strategii a silné nasazení zakladatelů, kteří navíc nejsou takzvaní first-time founders,“ dodává.
Czech Founders VC podpořil Maxfusion, jehož hlavní zázemí se nachází v Praze, částkou 350 tisíc eur (asi 8,5 milionu korun). Celkově se pak česko-izraelskému startupu podařilo v rámci tohoto kola vybrat sumu půl milionu eur (přibližně 12,1 milionu korun). Peníze hodlá firma použít k urychlení škálování produktu a rozšíření jeho adopce mezi značkami a agenturami.