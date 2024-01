Snižování emisí se nekoná. Rozvoj čínské a indické ekonomiky bude i v následujících letech zvyšovat tamní poptávku po uhlí

Setrvale rostoucí ekonomiky Číny a Indie budou navzdory ambiciózním ekologickým cílům i nadále potřebovat velké množství uhlí, které má zemím zajistit dostatek elektrické energie. Myslí si to alespoň mnozí odborníci, podle nichž kvůli tomu bude v následujících letech narůstat celosvětová poptávka po uhlí.

Za zvyšující se spotřebou stojí především skutečnost, že Čína v současnosti vyrábí zhruba 60 procent veškeré své energie v uhelných elektrárnách, v Indii je to dokonce 75 procent. A ačkoliv obě země investují i do obnovitelných zdrojů energie, ty rostoucí poptávku ani zdaleka zatím pokrýt nestačí.

„Pokud Indie a Čína v příští dekádě stále ekonomicky porostou aspoň současným tempem, rozhodně se v brzké době globálního snížení poptávky po uhlí nedočkáme,“ řekl CNBC Ian Roper, komoditní stratég společnosti Astris Advisory Japan KK.





Uhlíkové emise se zvyšují

Odhady analytiků potvrzují nejnovější údaje, podle kterých se globální spotřeba uhlí v roce 2023 vyšplhala na rekordní maxima. Vůbec poprvé přesáhla 8,5 miliardy tun, za což může především silná poptávka v mnoha rozvíjejících se a rozvojových zemích, mezi něž Indie a Čína patří. Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) navíc neexistují žádné známky zpomalení, takže i tato instituce očekává, že spotřeba uhlí v celé jižní a jihovýchodní Asii nadále výrazně poroste.

Ruku v ruce s nárůstem poptávky po uhlí se pochopitelně dlouhodobě zvyšuje i objem jeho těžby. Jen v inkriminované Indii ho během fiskálního roku končícího v březnu 2023 vyprodukovali zhruba 893 milionů tun, což představuje nárůst o téměř 15 procent oproti předchozímu roku. A podobná situace panuje i v sousední Číně, kde od loňského ledna do listopadu meziročně vzrostla těžba surového uhlí o 2,9 procenta.

V souvislosti s tímto děním není překvapivé, že ani jedné zemi se nedaří snižovat uhlíkové emise, které podle odhadů projektu Global Carbon Budget vzrostly v Indii v roce 2023 o 8,2 procenta, zatímco v případě Číny experti očekávají nárůst o zhruba polovinu této hodnoty – částečně i kvůli tomu dosáhly loňské celosvětové emise uhlíku dosud nejvyšší naměřené úrovně v historii.

Spotřeba uhlí poroste aspoň deset let

Peking i Nové Dillí se snaží nepříznivou situaci řešit a v oblasti rozvoje obnovitelných zdrojů si stanovily velmi ambiciózní cíle. Indie chce do roku 2030 pokrýt polovinu své poptávky po elektřině z obnovitelných zdrojů, ačkoliv zatím tímto způsobem produkuje zhruba 22 procent celostátní spotřeby. Čína pak hodlá být uhlíkově neutrální do roku 2060, a proto masivně investuje do mnoha nových projektů.

Ekologické plány ale oběma zemím kazí třeba nepříznivé počasí. V loňském roce totiž Čínu několik měsíců trápilo silné sucho, které snížilo množství elektřiny vyrobené s pomocí vodních elektráren. Aby tedy dokázala uspokojit rostoucí poptávku, musela opět zvýšit výrobu v uhelných elektrárnách.

Téměř identická situace loni panovala i v Indii. Monzunové deště tam byly nebývale slabé, což výrazně omezilo výkon mnoha vodních elektráren. Ty mohly být nahrazeny pouze elektrárnami uhelnými, jejichž podíl na celkové výrobě elektřiny vzrostl za jediný rok z třiasedmdesáti procent na osmdesát.

Právě nedostatečný výkon elektráren na obnovitelné zdroje je podle odborníků dalším zásadním faktorem, kvůli němuž se ani jedna z obou zemí této hořlavé zeminy hned tak nezbaví. „Očekáváme růst spotřeby uhlí v Indii a v Číně po dobu nejméně dalších 10 let,“ uzavřel Roper.