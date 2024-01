Dropshipping jako počínající trend? Online prodej cizích produktů láká čím dál více Čechů, slyší na nižší náklady i úsporu času

Prodávat něco, co mi nepatří? Proč by ne. Koneckonců, podle společnosti Upgates, jež se zabývá provozem platforem pro online obchody, se minimálně mezi Čechy jedná o rostoucí trend, díky kterému si mohou splnit touhu po vlastním online podnikání. To jim totiž v případě, že se rozhodnou nabízet vlastní produkty, typicky komplikují vysoké počáteční výdaje.

„Otevřít si internetový obchod je v dnešní době otázkou několika dnů a investice ve výši několika stovek korun. Větší výzvou je však pořízení zboží k prodeji. Podnikatelé musí počítat s tím, že budou potřebovat dostatečné množství každého produktu, aby uspokojili poptávku, což vyžaduje značné finanční prostředky,“ vysvětluje marketingový ředitel Upgates Michal Benatzky s tím, že nabízet zboží, které majitel e-shopu nevlastní, umožňuje obchodní model známý jako dropshipping.

Zájem o tuto variantu má přibližně čtvrtina klientů, kteří do Upgates přicházejí s prosbou o založení vlastního internetového obchodu. Výhodou je dle Benatzkého třeba fakt, že e-shopu odpadá starost se skladováním a logistikou. Tuto část totiž přebírá velkoobchodní partner, se kterým je obchod propojen. „Majitel internetového obchodu tak spravuje pouze svůj výběr produktů, které chce nabízet koncovým zákazníkům,“ dodává.

Internetový obchod na zkoušku

Dropshipping není pouze fenoménem digitální doby. Jeho kořeny sahají před rozvoj internetu, kdy firmy podobný princip aplikovaly pro přímý marketing. Jednalo se především o distribuce katalogů a brožur zákazníkům. Ti objednávku následně realizovali prostřednictvím třetích stran. Dnes je dropshipping vhodnou volbou třeba pro ty, kteří si prodej na internetu chtějí nejprve vyzkoušet.





„Dropshipping je ideální pro začínající online podnikatele, kteří ještě nemají jasno v tom, co by chtěli prodávat, a přesto by si tento způsob prodeje vyzkoušeli bez větších investic a rizik spojených s podnikáním,“ podotýká Benatzky a následně doplňuje, že základem je dobře vybraný partner z řad dodavatelů.

Slyšeli jste už někdy o pojmu ,dropshipping‘? Ano

Ne

Důležitým faktorem při jeho hledání by měla být třeba bezproblémová komunikace, kvalita produktů či podmínky reklamace. Zcela zásadní roli ale hrají i dodací lhůty nebo výše marže, která z prodeje zboží provozovateli e-shopu plyne.

Noví a potenciální podnikatelé v oblasti dropshippingu by nicméně měli myslet na to, že spuštění online obchodu nezaručuje automatický zájem ze strany zákazníků. A tak stejně jako u vlastního produktu si musejí nejprve vybudovat dobré jméno a získat důvěru nakupujících. Vhodným nástrojem jsou k tomu třeba sociální sítě. Současně by tito prodejci neměli zapomínat, že ačkoli ušetří za nákup a skladování zboží, budou muset investovat do cenových srovnávačů či PPC reklam, které jim první objednávky pomohou získat.

„Dropshipping je skvělý způsob, jak se noví podnikatelé mohou naučit základy internetového podnikání. Získají dovednosti v oblasti marketingu, akvizice zákazníků a komunikace s nimi,“ říká Benatzky.

Seriál Od píky sleduje, jak se daří začínajícím podnikatelům se zajímavým byznysovým příběhem či nápadem na nový produkt nebo službu. Máte-li pro nás nějaký námět či víte o někom z vašeho okolí, kdo některou z těchto podmínek splňuje, budeme moc rádi, pokud se nám ozvete. Vaše náměty prosím posílejte na email redakce@euro.cz.

Čekat, že z podobného e-shopu budou plynout vysoké zisky hned v prvních měsících, je dle něj ale naivní. Ostatně, marže u takto prodávaného zboží nejsou tak vysoké jako u vlastních produktů. Nepomáhá navíc ani fakt, že dodavatelé často stanovují pevné maloobchodní ceny a minimalizují slevy – ostatním prodejcům to totiž ztěžuje konkurenceschopnost.

Stále pod pandemickými čísly

Jednou z nezpochybnitelných výhod dropshoppingu podle Benatzkého je, že jeho vyznavači zvládnou efektivně řídit chod celého e-shopu sami a často nepotřebují žádnou další pracovní sílu, díky čemuž se zmíněnému modelu daří držet dobrý poměr mezi časovými i finančními investicemi a výdělkem. Internetový obchod mohou tito lidé navíc provozovat jako vedlejší činnost k jejich hlavní činnosti.

Na druhou stranu je nutné podotknout, že od konce protipandemických omezení se celá česká e-commerce potýká s klesajícími tržbami. Ty v roce 2022 meziročně spadly o 12 procent. A ke stabilizaci nakonec nedošlo ani loni, neboť podle dat společnosti Heureka klesla tuzemská e-commerce v prvním kvartálu meziročně o 13 procent. Nižší výkon byl patrný i v dalším čtvrtletí, kdy oproti předchozímu roku byly tržby o osm procent nižší, ve třetím pak o jedenáct.

Pozitivněji se tak ve finále jevil jen samotný závěr loňska, během kterého zaznamenaly e-shopy dvouprocentní růst. Rok 2023 tak česká e-commerce scéna zakončila s obratem 185 miliard korun, což je ale stále o šest procent méně než předloni.