Síla Lego provází už 25 let. Zájem fanoušků o sady Star Wars předčil očekávání, nové stavebnice přitom stále vznikají

Dánská firma Lego vyrábějící stavebnice pro děti i dospělé zažívala před čtvrtstoletím velmi složité časy. Na přelomu tisíciletí se společnost potýkala s vysokým dluhem, tvrdou konkurencí ze strany digitálních herních platforem a příliš širokým portfoliem, které snižovalo její výdělečnost. Situace došla dokonce tak daleko, že Lego bylo téměř na pokraji bankrotu.

Jedním z pokusů o záchranu známé firmy se podle CNBC stal nápad na vytvoření stavebnic, které by představovaly figurky a předměty z populární filmové ságy Star Wars. Ačkoliv tato myšlenka se uvnitř společnosti původně setkala s velkými obavami, následný úspěch nově uvedené sady byl jedním z důležitých faktorů, jež Legu zajistily nárůst počtu zákazníků a tím i přežití.

Série stavebnic Star Wars přitom byla pro dánskou firmu úplnou novinkou, protože nikdy předtím společnost nevytvořila žádnou produktovou řadu vázanou na nějaké konkrétní umělecké dílo. Figurka Jar Jara Binkse se tak mimochodem stala vůbec první Lego postavičkou s jiným typem obličeje, než jaký měly dosud všechny ostatní vyrobené figurky.

„Dlouhodobě jsme vytvářeli různá témata, ale ne vždy jsme je spojovali do hlubších příběhů. Jakmile jsme však viděli, jak dobře sada Star Wars funguje a jak na ni lidé reagují, dodalo nám to mnohem větší sebevědomí,“ řekla Jill Wilfertová, vedoucí oddělení globálních zábavních partnerů v Legu.





Pro děti i rodiče

Popularita stavebnic Star Wars skutečně předčila všechna původní očekávaní. Od roku 1999 totiž fanoušci začali vykupovat vše od přívěsků na klíče s minifigurkami Dartha Vadera až po obří model lodi Millennium Falcon, který obsahuje přes 7500 kostiček a aktuálně stojí více než 21 tisíc korun. V roce 2005 byla navíc vydána i videohra Lego Star Wars, jež se opět setkala s mimořádným úspěchem, takže na ni navázalo hned několik pokračování. Kromě toho pak vzniklo rovněž velké množství animovaného obsahu na online streamovací platformě Disney+.

Jak se přitom zdá, síla provází Lego Star Wars i nadále, neboť i o čtvrtstoletí později je jednou z nejúspěšnějších sad dánské firmy. Společnosti se navíc daří udržovat vysoké prodeje, ačkoliv celosvětový hračkářský průmysl vloni podle analytiků Circana zaznamenal pokles tržeb o zhruba sedm procent. Úspěch celé sady je ale působivý i proto, že její popularitu aktuálně nezvyšuje žádný nový film či videohra z předaleké galaxie.

Podle odborníků je jedním z klíčových prvků oblíbenosti Lego Star Wars skutečnost, že sada dokáže oslovit více demografických skupin a generací. Lego totiž prodává různě obtížené a různě drahé stavebnice, takže zatímco děti si mohou hrát s menšími a méně komplikovanými modely, starší fanoušci a sběratelé mohou stavět detailnější repliky svých oblíbených lodí, přileb nebo konkrétních momentů z filmů a seriálů.

„Hlavní pro nás samozřejmě je, abychom nabízeli stavebnice vhodné pro děti. Modely by měly být opravdu zábavné, kreativní a inspirující ke hře. Zároveň bychom ale chtěli docílit i toho, aby lidé zažili skvělý zážitek při samotném stavění,“ uvedl designový ředitel Lega Jens Kronvold Frederiksen, který se na vývoji stavebnic ze sady Star Wars podílel už od samého začátku.

Výročí oslavují nové modely

Úspěch Lega ze světa, kde se spolu střetávají rytíři Jedi a sithští lordi, je zásadní i kvůli tomu, že na jeho základě firma zahájila spolupráci s dalšími vlastníky autorských práv na úspěšné filmové série. Díky tomu tak už vzniklo Lego s motivy Harryho Pottera, Indiana Jonese, Batmana, Pirátů z Karibiku, Pána prstenů, různých marvelovek nebo Jurského parku.

Ovšem i když většina těchto sad se ze strany fanoušků těšila obrovskému zájmu, je to právě sága Star Wars, která celé odvětví táhne a neustále roste. Lego tak nedávno představilo zcela nové stavebnice, jež oslavují 25 let této unikátní sady a v rámci níž si zákazníci nyní mohou pořídit třeba model stíhačky TIE Interceptor, imperiální hvězdný destruktor, Sith Infiltrator Dartha Maula nebo diorámu zobrazující závody kluzáků v Mos Espa.

Velkou výhodou celé sady je podle Wilfertové skutečnost, že stavebnice dokáží propojit rodiče s dětmi: „U modelů z řady Star Wars pozorujeme, že celé rodiny si s nimi hrají společně. U mnoha dětí totiž za jejich pozitivním vztahem ke Star Wars stojí právě jejich rodiče, kteří jim tuto svoji zálibu předali. Je tedy skvělé, když vidíme, že stavebnice umožňují rodinám, aby trávily více času společně.“

Rostoucí prodeje stavebnic dokonce vedly k tomu, že Lego a Star Wars nedávno prodloužily smlouvu o vzájemné spolupráci až do roku 2032. To oběma firmám umožní připravit několik dlouhodobých projektů, jako jsou třeba videohry a animované série. „Doufáme, že naše vzájemná spolupráce bude pokračovat i za dalších 25 let a že naše sada bude stále relevantní také pro budoucí generace,“ uzavřel Paul Southern, seniorní viceprezident pro rozvoj franšíz ve společnosti Disney.