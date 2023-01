Satelit Juice vyrazí k mrazivým měsícům Jupitera. Má ověřit vhodné podmínky pro mimozemský život

Evropa se chystá podniknout jednu ze svých největších vesmírných misí vůbec – prozkoumat ledové měsíce okolo Jupiteru. Satelit Juice, který k tomu byl určen, nyní prochází závěrečným testováním ve městě Toulouse, po jehož úspěšném dokončení bude odeslán do evropského kosmodromu ve francouzské Guyaně. Ze Země pak má odletět už letos v dubnu na raketě Ariane 5.

Šestitunová kosmická loď s pokročilými technologiemi provede sérii průletů kolem měsíců Callisto, Ganymedes a Europa. Cílem mise je prozkoumat, zda je některý z těchto světů obyvatelný.

To možná zní celkem nepravděpodobně, neboť zmíněná část Sluneční soustavy je velmi chladná a přijímá pouze čtyři procenta světla dopadajícího na Zemi. Na druhou stranou je však potřeba podotknout, že gravitace Jupitera umožňuje zadržení obrovského množství kapalné vody v hlubinách uvnitř měsíců, a tudíž je daná oblast pro vědce velmi zajímavá. Koneckonců platí, že kdekoliv se nachází voda, tam teoreticky může být i samotný život.

„V případě Europy se předpokládá, že pod její ledovou kůrou je obrovský oceán, možná až 100 kilometrů hluboký. Navíc se domníváme, že voda je v kontaktu se skalnatým dnem, díky čemuž by mohlo docházet k zajímavým chemickým procesům,“ řekla BBC Emma Bunceová z Leicesterské univerzity, která na misi spolupracuje.

Unikátní kamery, radary i lidary

Přestože se má sonda na svoji vesmírnou pouť vypravit již za několik málo měsíců, na zajímavé informace o případném mimozemském životě si bude muset lidstvo počkat hezkých pár let. Cesta k Jupiteru je totiž dlouhá zhruba 6,6 miliardy kilometrů a bude trvat asi osm a půl roku. K největší planetě sluneční soustavy tedy Juice dorazí až v červenci 2031. Poté satelit provede 35 průletů kolem tří měsíců, než se na konci roku 2034 trvale usadí ,poblíž‘ Ganymedu.

Projektový tým Evropské vesmírné agentury (ESA) provedl minulý týden rozsáhlou revizi a dospěl k závěru, že mise je „připravena ke startu“. V čele konstrukce satelitu za 1,6 miliardy eur (asi 38 miliard korun) stála letecká společnost Airbus, podle níž je vše plně sestaveno, a to včetně unikátní sady deseti vědeckých přístrojů. „Na této sondě máme řadu kamer s vysokým rozlišením ve všech možných vlnových délkách – v infračervené, viditelné a ultrafialové,“ vysvětlil inženýr Cyril Cavel.

Všechny přístroje se nacházejí pod ochrannými, leč průhlednými kryty. „Dalekohled Janus s vysokým rozlišením pořídí fantastické snímky velmi blízko měsíců, protože budeme provádět průlety ve výšce pouhých 400 kilometrů. Budou to úžasné záběry,“ doplnil Cavel. Na palubě satelitu bude umístěn také radar, jenž bude nahlížet dovnitř měsíců. Laserový měřicí systém (lidar) zhotoví 3D mapy jednotlivých povrchů, magnetometry budou sledovat jejich složitá elektrická a magnetická prostředí a senzory budou odebírat vzorky částic svištících kolem nich.

Juice se ale nebude snažit odhalit mimozemské ryby v hlubokých oceánech. Jeho úkolem je dozvědět se více o možnostech obyvatelnosti, které by pak mohly umožnit podrobněji zkoumat budoucí mise. Vědci sice dlouho přemýšleli o vyslání přistávacích modulů schopných provrtat se kůrou ledových měsíců Jupiteru až do vody, nakonec k tomu ovšem nedošlo. Mohlo by se to podařit až v druhé polovině tohoto století.

Juice pomůže americký Clipper

K práci ve vnější Sluneční soustavě je potřeba velká trpělivost. Dráhy Země a Jupiteru jsou sice od sebe vzdáleny ,jen‘ 600 milionů kilometrů, ale přímou cestou se tudy bez mimořádně výkonné rakety rozhodně dostat nelze. Juice se proto ke svému cíli vydá oklikou, při níž využije síly gravitací Venuše a Země.

Důležitá je také kvalitní ochrana elektroniky v drsných vesmírných podmínkách. Okolo Jupiteru je problémem silná radiace, teploty během cesty navíc kolísají od −230 do 250 stupňů Celsia. „Uvnitř kosmické lodi máme dva velké trezory, které chrání počítače před radiací a prostřednictvím sítě potrubí zajišťují stejnou úroveň teploty. Totéž platí pro pohonný systém. Jeho provoz musí být udržován kolem 20 stupů Celsia, aby bylo dosaženo optimálního výkonu,“ uvedla architektka tepelné techniky Séverine Deschampsová.

Juice přitom nebude ve své práci sám. Americká vesmírná agentura NASA vysílá svůj vlastní satelit s názvem Clipper. Ten sice Zemi opustí o něco později, k Jupiteru by ale měl dorazit těsně před svým sourozencem. Společně pak tyto dvě kosmické lodě vytvoří silný tým.

„Díky tomu, že budeme mít k dispozici dva satelity, mnohem lépe celé situaci porozumíme. Pomůže nám to také s určitými dohady a nejasnostmi ohledně aktuálního dění,“ uzavřela Michelle Doughertyová, která má na starosti magnetometrické přístroje Juice.