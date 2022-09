Revoluce v letectví? Airbus otestuje letoun A380 s odkrytým dvouproudovým motorem

Největší dopravní letadlo světa Airbus A380 zažívá v posledních měsících velký comeback. Díky vysoké poptávce po cestování spojené s koncem protiepidemických opatření ho aerolinky postupně vracejí do provozu, ačkoliv s tím už mnohdy nepočítaly. Airbus se tak snaží přijít s inovacemi, které by letoun mohly ještě více zatraktivnit. Ve spolupráci s firmou CFM International nyní představil nově plánovanou technologii – letadlo s odkrytým dvouproudovým motorem.





Hlavním záměrem projektu je přitom snížení emisí. Ty by podle odhadů mohly klesnout až o dvacet procent. CFM, jejímiž mateřskými společnostmi jsou GE a Safran Aircraft Engines, vyvíjí pokročilé technologie pohonu jako součást svého dlouhotrvajícího programu Revoluční inovace pro udržitelné motory (RISE).

Nižší spotřeba a udržitelná paliva

Cílem RISE je lépe porozumět integraci motoru a křídla, a zlepšit tak celkový aerodynamický výkon. Zásadní je ale i dosažení lepší palivové účinnosti, která by snížila produkci CO 2 a zajistila kompatibilitu s udržitelnými leteckými palivy (SAF). Letecký průmysl se totiž zavázal k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050, což by tato technologie mohla významně podpořit.

V to ostatně doufají i přední představitelé leteckého výrobce. „Nové technologie pohonu budou hrát důležitou roli při dosahování nulových emisí. Zároveň se ale snažíme přijít i s novými konstrukcemi letadel, ve kterých bude možné lépe využívat udržitelné zdroje energií,“ uvedla pro CNN hlavní technická ředitelka Airbusu Sabine Klaukeová.





Velká očekávání od projektu má také generální ředitel CFM International Gaël Méheust: „Program CFM RISE je především o posouvání technologických vlastností a redefinování umění možného. Díky němu bychom v našem odvětví měli dosáhnout udržitelnějšího dlouhodobého růstu.“

Testování ještě pár let potrvá

Projekt na vytvoření odkrytého motoru byl představen minulé úterý na Farnborough Air Show nedaleko Londýna, kterážto výstava se koná každé dva roky a kde se tradičně představují nejnovější inovace v oblasti letectví. Do svého uskutečnění má ale zatím daleko. CFM bude nyní provádět pozemní testy motoru a následně i zkoušky prvních letů ve středisku společnosti GE Aviation v kalifornském městě Victorville.

Po případných úpravách bude motor nainstalován na palubu A380. Dle současných plánů by se první vylepšený letoun měl vznést do vzduchu někdy v druhé polovině dvacátých let, a to v testovacím středisku Airbusu ve francouzském Toulouse.

Projekt odkrytého motoru není jediným výsledkem spolupráce CFM a Airbusu. Už začátkem letoška obě společnosti oznámily, že chtějí na A380 testovat experimentální vodíkový motor. I ten by se měl na komerčních letadlech objevit na konci současné dekády, jeho první zkušební lety jsou plánované na rok 2026.