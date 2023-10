S A380 nadále počítáme a chtěli bychom ji vrátit i do Prahy, nejdříve ale musíme obsloužit větší trhy, míní manažer Emirates Aucoc

Pandemie je snad již definitivně za námi, nabízí se tudíž příležitost ohlédnout se za uplynulým fiskálním rokem. Jak byste jej zhodnotil vy osobně? Jak blízko se podle vás skupina Emirates nachází situaci před covidem? Přeci jen jste během léta dokázali přepravit více než 14 milionů lidí…

Stejně jako všechny ostatní aerolinky, i nás pandemie zasáhla velmi tvrdě. I my jsme museli na několik týdnů uzemnit všechna naše letadla. Názor šejka Ahmeda (bin Saída al Maktúma, výkonného ředitele Emirates – pozn. red.) a jeho lidí ale byl, že celé odvětví se začne brzy zotavovat a že až to nastane, tak to půjde velmi rychle. A podle mě to byl velmi dobrý odhad.

Jasně, člověk nikdy nemohl vědět, jak to v postcovidové éře bude vypadat. Ale ukázalo, že jejich domněnky – kterým jsme se přizpůsobili – byly správné. Ostatně, i díky tomu se nám ve fiskálním roce 2022–2023, který skončil letos 31. března, podařilo dosáhnout rekordního zisku ve výši tří miliard dolarů (dle tehdejšího kurzu zhruba 65 miliard korun). Přepravili jsme více než 50 milionů pasažérů, což už se hodně blíží číslům z období před covidem, a také naše tržby se výrazně zvýšily – bavíme se zde o nějakých 33 miliardách dolarů (712 miliard korun). A to už je docela působivé, řekl bych.

Proč podle vás onen restart ve vašem případě probíhal tak rychle?





Z několika důvodů. Zaprvé, některé aerolinky na to nebyly úplně připraveny. Během pandemie prodaly část svých letadel – na rozdíl od nás, my jsme žádné letadlo neprodali –, neboť si myslely, že onen zotavovací proces potrvá mnohem déle.

Zadruhé, pomohl i fakt, že Dubaj jako jedna z mála destinací zůstala světu otevřena. S žádným velkým nárůstem počtu nemocných jsme se zde nepotýkali. Hygienická opatření jsme pochopitelně dodržovali, ale zůstali jsme světu otevřeni. Toho řada lidí využila, protože zkrátka chtěli cestovat. No a pro nás to přirozeně představovalo fantastickou příležitost Dubaj trochu více zpropagovat.

Třetí faktor byl tak trochu psychologický. Protože když jste dlouhé týdny zavřeni doma, tak zkrátka začnete mít v určitou chvíli pocit, že potřebujete utéct, vypadnout pryč. No a přesně to se stalo. Zájem lidí, kteří sem cestovali, aby zde strávili nějaký volný čas, byl enormní. Nám se všech těchto faktorů podařilo náramně využít, a právě díky tomu máme za sebou nejúspěšnější rok v naší historii.

Řečeno jinak, cestující jste tedy k nástupu na palubu svých letadel nijak dlouze přesvědčovat nemuseli…

To opravdu ne, sami po tom prahli. Jako první s námi opět začali do Dubaje a dalších destinací létat dovolenkáři. Lidé cestující za prací se přidali až o něco později. Což však je logické, neboť firmy se této nové době také musely přizpůsobit, a to pochopitelně nějaký čas zabere. Nyní už ale lze konstatovat, že i tento segment je zpět v plné síle – zejména pokud jde o zákazníky z řad zástupců malých a středních podniků (SME). No a posléze se přidaly i velké firmy.

I toto chování je však zcela logické. Lidé z SME se se svými klienty potřebují setkávat tváří v tvář, domlouvat byznys osobně a udržovat kontakty. Velké korporáty naopak mají povětšinou v každé zemi svá zastoupení, takže tyto obchodní záležitosti řeší přes ně. Ale jak říkám, už i oni za byznysem znovu cestují.

Česko i Praha odvádějí v propagaci moc dobrou práci

V uplynulých letech se hodně spekulovalo o budoucnosti velkých superjumb typu Boeing 747 a Airbus A380. Mnoho aerolinek se jich začalo zbavovat, protože měly za to, že už se jimi nikdy létat nebude. Tedy alespoň ne v takovém měřítku jako před pandemií. Emirates má ,třistaosmdesátek‘ ve flotile více než stovku, jak vy osobně vidíte jejich budoucnost?

Já to vidím zcela naopak. Máte pravdu v tom, že mnoho aerolinek se nechalo slyšet, že se jich zbaví. Na druhou stranu se jednalo o aerolinky, které tolik A380 ve skutečnosti zase neměly. Zároveň si stěžovaly, že mají kolikrát problém je naplnit, a tak zavětřily příležitost a těchto strojů se zbavily.

Emirates se k tomu postavily zcela opačně. Od našich zákazníků totiž víme, že je to jejich oblíbené letadlo. Chtějí ,třistaosmdesátkou‘ létat proto, že je to velmi tichý a pohodlný letoun. A také ikonický. My A380 v naší flotile rozhodně mít chceme, protože tu je po ní poptávka. A jelikož ji používáme k dopravě cestujících do Dubaje, musíme mít také dostatek letounů na to, abychom je pak zase dopravili do jejich domovských destinací. Což bychom menšími letadly nikdy nezvládli.

Naši pasažéři z řad prémiových zákazníků A380 milují, jelikož je v ní dostatek prostoru na to, aby se do první třídy, a stejně tak i třídy byznys, vešla sprcha, respektive bar, což je něco, co v jiných letadlech nejde. Součástí naší flotily jsou i stroje Boeing 777. I ty máme moc rádi, ale ,třistaosmdesátkám‘ se zkrátka nevyrovnají. Prostě mají něco navrch, a proto chceme využívat každou jednu z nich.

Ještě před pandemií Emirates se strojem A380 létaly i do Prahy. Posléze jej však nahradily právě Boeingem 777. Je nějaká šance, že se ,třistaosmdesátka‘ do Prahy opět vrátí? V uplynulých měsících se o tom tu a tam diskutovalo…

Nemohu nic slíbit, ale určitě bychom ji tam vrátit chtěli. A velice rádi. Problém je, že tato letadla se už nevyrábějí, tudíž jejich počet je omezený. V rámci Emirates obsluhujeme Airbusy A380 téměř 50 destinací po celém světě. A pokud se najde příležitost, abychom s ním znovu začali létat do Prahy, určitě tak učiníme, protože v minulosti to fungovalo skvěle.

A jaké faktory vlastně rozhodují o tom, který z obou typů letadel, jež provozujete, bude na danou linku nasazen?

Rozhoduje především velikost trhu. A380 jsou potřeba v Paříži, v New Yorku, v Sydney a tak dále. Tím nechci říct, že Praze by se snad nehodily, jde ale o to, že zmíněné destinace mají vzhledem k jejich velikosti přednost. A na ty ostatní, které jsou přeci jen o něco menší, nasazujeme ,tripl sedmičky‘. Ale znovu, jak říkám, moc rádi bychom se do Prahy s A380 jednoho dne vrátili.

A jak si linka Dubaj – Praha – Dubaj vlastně z dlouhodobého hlediska vede? Je zisková?

Ano, linka funguje skvěle. Jednak i díky tomu, že se z Prahy hodně létá nejen do Dubaje, ale třeba i do Vietnamu nebo dalších asijských destinací. A jednak z toho důvodu, že se Česku, respektive Praze daří tuto destinaci skvěle propagovat. Evidujeme tam hodně přijíždějících i odjíždějících turistů, a díky tomu je linka opravdu profitabilní.

Čekání na nová letadla

V roce 2024 byste měli mít k dispozici nové Airbusy A350. Ty tak rozšíří vaši flotilu, která se technicky vzato aktuálně skládá jen ze dvou typů letadel. Co vás k tomuto rozhodnutí přimělo?

Když objednáváme nová letadla, musíme mít na paměti dvě věci. Jednak si nejprve musíme ujasnit, k čemu mají sloužit, a zároveň se musíme ujistit, že nebudeme mít ve flotile víc typů letadel, než je nezbytně nutné. Protože pochopitelně platí, že čím více typů máte, tím více peněz musíte dávat na jejich údržbu, výcvik pilotů a provoz obecně.

My sice technicky vzato provozujeme aktuálně jen dva typy letadel, ale v případě Boeingu 777 se jedná hned o dvě varianty, a sice o 777–200 a 777–300 ER. Navíc bychom měli obdržet i stroje 777–8 a 777–9 (Emirates mají objednáno celkem 115 kusů těchto letounů – pozn. red), které do budoucna nahradí A380, jejichž postupné vyřazování je nevyhnutelné. Celkem tedy budeme mít čtyři varianty, byť stále v rámci jedné rodiny letounů.

Airbus A350 (objednáno celkem 50 kusů ve variantě A350–900 – pozn. red.) je o něco menší než ,tripl sedmička‘. Bude se tedy skvěle hodit i na nějaké menší trhy, na nichž aktuálně ještě nepůsobíme. Emirates létá téměř do každého velkého hlavního města na světě, ale stejně tak zajímavé by potenciálně mohly být právě tyto menší trhy kdekoliv v Evropě, Severní Americe či Asii.

Chystáte se v příštích měsících otevřít nějaké nové destinace, do kterých aktuálně nelétáte, ale chtěli byste?

V příštích měsících určitě ne. Musíme nejprve počkat, až budeme mít k dispozici nová letadla. Ve skutečnosti totiž stále evidujeme několik destinací, které jsme po pandemii dosud neotevřeli, protože nás omezuje naše flotila – jde například o portugalské Porto nebo skotský Edinburgh. A to teď má přednost. Nejprve se chceme vrátit tam, kde jsme již působili, a teprve pak začneme s novými destinacemi.

Po ruské invazi na Ukrajinu se většina evropských aerolinek ve snaze vyjádřit napadené zemi podporu z Ruska stáhla. Vy jste zůstali. Jaký jste k tomu měli důvod?

Emirates do Ruska létají už 20 let a od těchto politických záležitostí se drží stranou. Naše vláda nám řekla, že tam nadále můžeme operovat, a tak tam operujeme. A Rusové mohou díky tomu cestovat. Nezastáváme se jich, ale ani se nestavíme proti nim. Do těchto politických záležitostí se zkrátka nemícháme.

Prémioví zákazníci mají navzdory inflaci peněz stále dost

Jedním z největších témat letošního roku, kromě pokračující ruské války, je inflace. Jak ta ovlivnila poptávku cestujících po prémiových třídách?

No, bude to znít možná trochu jako nějaká provokace, nicméně musím říct, že současná krize se zákazníků, kteří s námi létají v první nebo byznys třídě, nijak nedotýká. A to z prostého důvodu: mají mnohem více peněz než ostatní, a proto jí nejsou až tolik ovlivněni. Navíc se sluší podotknout, že na tom ekonomika není tak špatně, jak se kolikrát píše – tím spíš, když inflace v EU klesla na necelých šest procent. Co se rezervace letenek na příští měsíce týče, jsme na tom velmi dobře, takže zatím žádné obavy nemáme.

Ani pokud jde o současné vysoké ceny ropy? Přeci jen jeden barel severomořské ropy Brent se navzdory nedávnému zlevnění prodává stále dráž než třeba na začátku léta. Jak moc se toto v příštím roce odrazí na cenách letenek?

Cena paliva samozřejmě na konečnou cenu letenky vliv má. Koneckonců platí, že palivo tvoří nějakých 36 procent našich provozních výdajů. Jak se bude vyvíjet do budoucna, těžko říct. Záleží na mnoha ekonomických faktorech. Ale samozřejmě platí, že musíme své marže chránit. Pokud cena ropy raketově vzroste, tak pochopitelně i my budeme muset zvýšit cenu letenek. Prozatím se však o žádný dramatický nárůst nejedná, takže nic konkrétního nechystáme.

Jak vy osobně byste Emirates profiloval?

Cílem Emirates je nabídnout zákazníkům na palubách našich letadel maximální možný komfort. Ať už se jedná o kvalitní catering, pohodlné sedačky, palubní entertainment, možnost Wi-Fi připojení i letadla jako taková, která jsou sama o sobě velmi moderní. Chceme zkrátka, aby služby, které poskytujeme, byly na té nejvyšší možné úrovni. To je pro nás priorita čísla jedna – ostatně i proto se chystáme v dohledné době zmodernizovat naši leteckou flotilu.

Zmínil jste Wi-Fi, ta sice k dispozici na palubě je, ale i pasažéři cestující v první, respektive byznys třídě si za ni musí zaplatit. Je nějaká šance, že ji budete nabízet zcela zdarma?

Ona vlastně zdarma je, ale jen pro cestující, kteří jsou součástí našeho Skywards klubu. A to většina lidí, kteří s námi v těchto třídách cestují, je. Jinak ale máte pravdu, ostatní si za ni musí zaplatit. Což pochopitelně souvisí s tím, že náklady na její provozování nejsou úplně malé.

Hledají se kapitáni pro A380, zn. 3000+ nalétaných hodin

Řadu aerolinek aktuálně trápí nedostatek pilotů a palubního personálu. I Emirates přitom nové piloty nabírají, a sice zejména ty, kdo jsou schopni létat na strojích A380. Povězte mi, jak těžké je stát se pilotem Emirates? Stačí, aby byl držitelem licence dopravního pilota (ATPL) a byl technicky schopen tato letadla ovládat, nebo máte nějaká další specifická kritéria?

Abychom pilota přijali, musí mít za sebou již dostatek zkušeností, dostatek odlétaných hodin. Myslím, že je to minimálně tři tisíce hodin v pozici kapitána. A ano, rozhodně nové piloty nabíráme, protože rozšiřujeme flotilu, a tak budou potřeba. Což ostatně platí i o palubním personálu. A nabíráme všude po světě, včetně České republiky.

Organizujeme dny otevřených dveří, kdy nás zájemci mohou přijít navštívit. My s nimi následně uděláme pohovor, vysvětlíme jim, jak to celé funguje, načež oni pak absolvují přijímací testy. A když je zvládnou, tak si je pozveme k nám do Dubaje a uděláme z nich letušky a stewardy.

Emirates investují do náboru pilotů i palubního personálu velké množství peněz i času. Je to pro nás nesmírně důležitý proces, protože, jak už jsem řekl, vzhledem k novým dodávkám letadel jich budeme potřebovat mnohem více – třebaže teď de facto žádný podstav nepociťujeme.

Pojďme na závěr nahlédnout trochu do budoucnosti. Tu a tam se objevují zprávy o tom, kterak výrobci letecké techniky, včetně například evropského Airbusu, experimentují s vodíkovým pohonem. Je tohle podle vás cesta kupředu? Tím spíš, když aerolinky se v současnosti zaměřují spíše na takzvané udržitelné letecké palivo (SAF), jehož příměsi mohou tvořit nejrůznější suroviny – použitým kuchyňským olejem počínaje, starými novinami konče…

My jsme pochopitelně otevřeni všem možnostem, které učiní létání zelenější. Ale je pravdou, že se aktuálně věnujeme právě SAF. Máme s ním už jisté zkušenosti, přičemž celkově jsme do této technologie již investovali na 200 milionů dolarů.

V současně době se doporučuje, aby z poloviny byly pohonné hmoty tvořeny biosložkou a z té druhé standardním leteckým petrolejem. Cílem ale pochopitelně je, aby biosložka tvořila 100 procent. Kdy se tak stane, je otázkou. Závisí to na spoustě okolností, zejména pak na ceně těchto paliv, která je v současnosti stále docela vysoká. Ale určitě v tomto ohledu děláme jako odvětví pokrok.

Co se vodíku týče, tato technologie ještě zdaleka není připravena k užití. Avšak rozhodně nad ní nehodláme lámat hůl. Musíme být otevřeni všem možnostem, přičemž pakliže některá z nich začne být k dispozici hned, je naší povinností ji využít.