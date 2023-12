Robotická milenka a sex ve virtuální realitě. Moderní technologie pronikají i do erotického průmyslu

Moderní technologie se už nyní staly tak přirozenou součástí našich životů, že bychom jen stěží hledali oblast, do které zatím vůbec nepronikly. Do popředí zájmů se v posledních letech dostávají pojmy, jako je umělá inteligence, virtuální realita či humanoidní roboti. A právě tyto vychytávky hrají čím dál zásadnější roli rovněž v oblasti erotického průmyslu, kde posouvají hranice možného a usnadňují propojení fyzického a digitálního světa.

Jak to celé vypadá v praxi? Například tak, že absolvovat soukromou virtuální schůzku či navštívit virtuální kluby plné interaktivních her je dnes stejně snadné jako zapnout počítač. Ba co víc, výjimkou už není ani rozšířená realita ve formě interaktivních brýlí, díky které se zájemci mohou ,setkat‘ se svou oblíbenou hvězdou pornografického průmyslu, což je od pasivního sledování erotických videí zásadní posun. Ale ani tady možnosti nekončí. Některé technologie svým uživatelům dokonce umožňují vytvářet celá prostředí a scénáře závislé na jejich fantazii.

„Věříme, že to, co můžeme vidět v některých sci-fi filmech, jako Blade Runner, kde jsou naprosto normální robotické společnice, bude časem něco naprosto přirozeného,“ komentuje Patrik Duda, zakladatel značky Naughty Harbor, která se zabývá budoucností erotických služeb a provozuje privát s realistickými pannami, z nichž některé jsou doplněné právě i o robotické funkce.





Ty mohou zahrnovat třeba konverzaci či simulátor orálního sexu, přičemž jak budou takové produkty vypadat, záleží pouze na jejich budoucím majiteli. Firma totiž nabízí i zakázkovou výrobu.

Intimita nové generace

Ve prospěch Dudova byznysu hraje prý třeba skutečnost, že se přirozené osobní interakce mezi mladými lidmi postupně vytrácejí a přecházejí do online prostoru. „Je předpoklad, že fyzické seznamování bude na ústupu, dnešní děti jsou méně sociální, proto seznámení v reálném světě bude pro tyto generace obtížnější, zároveň se ale zvyšuje povědomí o sexuální pestrosti právě vlivem internetu, virtuální reality a podobně,“ komentuje.

Moderní technologie dle něj přináší řešení i těm lidem, kteří jsou v otázce hledání sexuálního partnera příliš vybíravý a mají vysoce nastavené standardy krásy. Někteří výrobci pak jdou ještě dál a zaměřují se na robotické panny, jež jsou schopny s uživatelem také komunikovat: „Taková robotická panna ze silikonu má obvykle statické tělo s hlavou. S tím, že má základní mimiku a může s vámi konverzovat pomoci jednoduchého umělé inteligence.“

Duda následně dodává, že úroveň rozhovor se prozatím blíží ,pouze‘ schopnostem Siri, jež je součástí operačního systému iOS. „Zatím nečekejme, že vám robotická milenka udělá snídani nebo masáž,“ uzavírá byznysmen s něco takového nejspíš ještě zhruba 20 let potrvá.

Vedle výhod moderních technologií, které mají přinášet zcela jedinečný zážitek, je nicméně potřeba zmínit i temnou stránku spojenou právě s erotickým průmyslem. Konkrétně umělá inteligence může být využita k vytváření falešných videí a montáží s identitou reálných lidí. Ostatně jsou známé případy, kdy se v takto uměle vytvořených dílech objevily i ,ukradené obličeje‘ známých osobností – konkrétně třeba herečky Scarlett Johanssonové či Gal Gadotové.