Japonské domy duchů možná znovu ožijí. S miliony chátrajících nemovitostí na tamním venkově má plány Airbnb

Zatímco řada světových velkoměst se potýká s dlouhodobým nedostatkem bydlení, mnoho venkovských oblastí zeje prázdnotou. Do extrému se tato situace dostala v Japonsku, kde dnes nemá obyvatele více než 8,5 milionu domů.

Vzhledem ke stárnutí a zmenšování populace zřejmě toto číslo navíc nadále poroste a podle odhadů výzkumného ústavu Nomura bude v zemi do 10 let opuštěných až 30 procent domů. Změnu by ale mohla přinést společnost Airbnb, která se podle serveru Business Insider chystá zaplnit japonský venkov turisty.

Atrakce pro cizokrajné návštěvníky i přivýdělek pro místní

Zástupci Airbnb se shodují, že je velká škoda nechat ,domy duchů‘ chátrat. Už nyní tedy oslovují města a obce, ale také místní podnikatele s plánem pro jejich oživení. Jde jim přitom zejména o tradiční venkovská stavení kominka, která mohou ubytovaným návštěvníkům přinést vhled do japonské historie a kultury. Zkrátka ovšem nepřijdou ani jejich majitelé. I z nemovitostí s nízkou hodnotou totiž mohou získat zajímavé příjmy.





„Vlastníci nevyužívaných domů mají možnost je zrekonstruovat a přeměnit na Airbnb pronájmy, které jim budou vydělávat například na důchod. Průměrná délka života se stále prodlužuje, a tak je potřeba taková řešení hledat,“ řekl serveru Nikkei šéf japonské pobočky Airbnb Jasujuki Tanabe.

Cestovní ruch se pomalu zvedá

Japonská vláda se snaží problém s neobydlenými venkovskými domy řešit. Prodává je za symbolické ceny okolo 500 amerických dolarů a jejich novým majitelům poskytuje i daňové úlevy. Koupit si je navíc mohou také cizinci. Zájem ale zatím není tak vysoký, aby se situace viditelně zlepšila.

Dobré zprávy nicméně přicházejí z oblasti cestovního ruchu, který se letos dostal zpět na úroveň před pandemií, a v říjnu čísla z roku 2019 dokonce mírně překonal. Návštěvnost totiž dosáhla 2,51 milionu lidí, zatímco před čtyřmi lety to bylo jen 2,49 milionu. Možná tedy opravdu přichází ideální čas pro společnost Airbnb, která si aktuálních dat samozřejmě všímá a podle Tanabeho slov prohlubuje vazby se sdružením zaměřeným na péči právě o tyto domy.

„Mají konexe na vlastníky a stavební společnosti, které disponují relevantní expertízou,“ podotkl a dodal: „Turisté jsou čím dál tím dychtivější po návštěvách těchto unikátních vesnických míst, která třeba nejsou až tak známá.“