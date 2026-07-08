Původně to měl být jen přivýdělek. Dnes tři kamarádi a jejich Primulus Group sází na vlastní vývoj kosmetiky a míří k obratu 130 milionů

Že by ze společného projektu mohla někdy vzniknout firma s více než dvěma desítkami zaměstnanců, vlastním vývojem a výrobou kosmetiky a ročním obratem přes sto milionů korun, pochopitelně nikdo z nich zprvu nedoufal. Ačkoliv, jisté náznaky, či snad lépe řečeno domněnky, zde byly.
„Podnikat jsme spolu začali hlavně proto, že se známe dlouho, věříme si a cítili jsme, že kombinace našich odborností by mohla fungovat. Nicméně i tak jsme na začátku měli ambice vybudovat čistě přivýdělek k zaměstnání. Při startu firmy jsme netušili, do jakého rozměru vyrosteme,“ přiznává pro Euro.cz spoluzakladatel a šéf Primulus Group Buchta.
Motivace, proč začít
První roky firma stavěla především na doplňcích stravy vyráběných podle vlastních receptur v českých výrobních závodech. Zlom ale přišel s kosmetikou. Za jejím vznikem stojí zejména chemik Klusák, který navíc v roce 2020 absolvoval prestižní kurz v Bruselu, jenž ho opravňuje k hodnocení bezpečnosti kosmetických výrobků podle evropské legislativy. Patří tak mezi několik málo odborníků v Česku, kteří mohou tuto činnost vykonávat.
Je to přitom právě Klusákův osobní příběh, jenž firmu přivedl od doplňků stravy až k vlasové kosmetice. „Honza je dnes holohlavý a s úsměvem přiznává, že si v mládí s vlasy dělal spoustu blbostí: barvil je, odbarvoval, měl melíry i rasta copánky – ty prý byly nejhorší. Časté chemické a tepelné úpravy nejspíš přispěly k tomu, že se dnes přes kosmetiku může starat jen o vlasy cizí. A právě tohle byla jedna z motivací, proč začít,“ říká Buchta.
Prvním kosmetickým produktem se v roce 2021 stalo sérum Kralux, pánský přípravek proti šedinám a na podporu růstu vousů a vlasů, postavený na patentovaných látkách. Z něj postupně vyrostla celá vlasová linie založená na vlastní receptuře, kterou vyvíjeli v Ostravě v malé laboratoři. Dnes výrobky spadající pod vlastní značku Navlasil tvoří nejrychleji rostoucí část celého jejich podnikání.
Rodina jako testovací laboratoř
V začátcích společného byznysu se trojice kamarádů samozřejmě musela spokojit s podmínkami, které měly k profesionalitě daleko. Receptury vznikaly doslova „na koleni“ a prvními testery byli členové rodiny, přátelé a kolegové. Tento princip „rodinného testování“ firma do určité míry zachovala dodnes.
Než se totiž nový produkt dostane do výroby, prochází interním zkoušením, během něhož se řeší nejen samotná funkčnost, ale také konzistence, vůně, pěnivost nebo praktičnost obalu. Následuje pilotní série určená vybraným zákaznicím.
Prvním velkým obchodním úspěchem se stal produkt Feminus. Firma jej vyvinula na základě požadavků zákazníků Primulus Group pro jejich partnerky jako svůj teprve třetí výrobek vůbec. Během necelých dvou let se ale stal nejprodávanějším produktem společnosti a ukázal zakladatelům, že už nejde o jednorázový experiment, nýbrž dlouhodobě udržitelný byznys – pakliže k němu budou přistupovat zodpovědně.
Nákladný vývoj i finální ladění
Zatímco doplňky stravy si Primulus Group nechává vyrábět u specializovaných českých výrobců, kosmetiku dnes vyvíjí i produkuje kompletně ve vlastních prostorách v Ostravě – od prvních vzorků až po velké série. „Rozhodli jsme se pro to hlavně kvůli kvalitě a rychlosti. U externího výrobce trvá vývoj nového přípravku klidně rok, my zvládneme novinku uvést na trh během několika měsíců. Jen za poslední půlrok jsme takhle představili osm nových produktů,“ popisuje Buchta.
Samotný vývoj zůstává nákladnou disciplínou. Cena jednoho produktu se podle jeho složitosti pohybuje od desítek tisíc až po statisíce korun. Kromě receptury je totiž třeba řešit obal, hodnocení bezpečnosti, legislativu, testování a registraci: „Nejvíc času zabere doladění senzoriky. Produkt musí nejen fungovat, ale také dobře vonět, mít správnou konzistenci a příjemně se používat.“
Navlasil táhne růst
Největším tahounem kosmetické divize se stal právě Navlasil, který se ukázal jako ona pomyslná „trefa do černého“. Původně šlo o sérum na podporu růstu vlasů a proti jejich vypadávání a šedivění, dnes se značka na obratu podílí stále větší částí. Lidé oceňují českou výrobu i fakt, že jsou přípravky složeny z přírodních ingrediencí. Zároveň jim imponuje evropský původ a „absence chemie".
„My na to reagujeme funkčním, ale srozumitelně komunikovaným složením. K produktům navíc přidáváme poradenství, videa a články o tom, jak o vlasy pečovat. Ženy dnes nezajímá jen samotný produkt, ale i to, jak ho správně používat. Díky tomu, že prodáváme hlavně přes vlastní e-shop, máme přímou zpětnou vazbu od zákaznic a umíme podle ní produkty rychle upravovat,“ vysvětluje Buchta.
Firma se podle jeho slov snaží většinu prodejů generovat právě skrze svůj internetový obchod, ale pro rozšíření distribuce spolupracuje také s online lékárnami a drogistickými řetězci. Důvod je přitom jednoduchý: z interního průzkumu vyšlo najevo, že téměř polovina žen kupuje kosmetiku pouze v kamenných obchodech. „Tím pádem bychom se připravili o značnou část trhu, pokud bychom figurovali pouze na online trhu,“ podotýká Buchta a doplňuje, že dostat produkty k relevantnímu publiku pomáhá také spolupráce s partnery, jako je specialista na diagnostiku problémů s vlasy a vlasovou pokožkou mojevlasy.cz.
Z nuly ke stamilionovému obratu
Zmíněný online prodej je pro firmu zásadní – de facto tvoří páteř celého byznysu. „Vlastní výroba a přímý prodej nám umožňují dát víc peněz do kvalitních surovin, protože ušetříme na distribučních maržích. Náš byznys model dlouhodobě podporují opakované nákupy. Když si udržíme kvalitu i zákazníka, časem se nám to zaplatí,“ míní Buchta. A je to vidět i na číslech, Primulus Group roste prakticky nepřetržitě od svého založení.
V roce 2020 skupina dosáhla obratu 28 milionů korun, o rok později už to bylo něco přes 40 milionů. Za dalších dvanáct měsíců se tržby více než zdvojnásobily na devětaosmdesát milionů korun, přičemž samotná značka Navlasil se na tom podílela zhruba sedmi miliony. Výrazný posun ale přinesl i loňský rok, kdy celkový obrat dosáhl úrovně 114 milionů korun a zmíněný Navlasil představoval už 22procentní podíl, tedy v absolutních číslech nějakých 25 milionů.
Velmi slibně podle Buchty navíc vypadají i letošní výsledky: „Za první a druhé čtvrtletí roku 2026 jsme utržili 65 milionů korun a za celý rok cílíme na obrat skupiny 130 milionů korun. Navlasil by se na něm měl podílet přibližně 30 procenty.“
Největší investice v historii
S růstem firmy přestaly stačit i dosavadní výrobní prostory. Společnost proto před několika týdny uskutečnila největší investici ve své historii, když odkoupila část areálu, ve kterém dosud působila v podnájmu. Jednalo se o sumu v řádu nižších desítek milionů korun.
Jak již bylo řečeno, firma v současnosti zaměstnává více než dvacet lidí, do budoucna ale bude muset posílit ještě víc. Platí totiž, že ji dnes neomezuje poptávka, nýbrž právě výrobní kapacity. Nové prostory mají tento problém vyřešit, přičemž vedení počítá i s vývojem nových produktů, včetně těch spadajících již pod několikrát zmíněnou značku Navlasil.
„V rámci vývojového plánu chceme každý rok přinést na trh kolem 12 produktů, které se budou řadit mezi špičku na trhu vlasové kosmetiky. Půjde přitom o známé výrobky z naší kategorie i o úplné novinky,“ nastiňuje firemní plány Buchta a na závěr dodává: „Pohybujeme ve velmi konkurenčním prostředí, kde se cena za získání nového zákazníka každý rok zvyšuje. Proto se kromě kvalitních produktů, které si lidé budou kupovat opakovaně, musíme soustředit i na marketing a reklamu a hledat nové a originální cesty, jak zákazníky získat a naše produkty jim představit.“