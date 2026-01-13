Při klinickém testování selže devět z deseti léků. Čeští Soulmate Ventures nyní zainvestovali do startupu, který má tuto bilanci vylepšit

Zamysleli jste se někdy při cestě do lékárny nad tím, jak dlouho se právě ten lék, pro který si jdete, v laboratořích vyvíjel a jaké všechny testy musel splnit předtím, než se dostal na trh? Dle dat poradenské společnosti Deloitte celý tento proces běžně trvá deset až patnáct let a vyžaduje náklady v rozmezí dvou až tří miliard dolarů (mezi 40 až 60 miliardami korun). A ani tehdy ještě nemá daná farmaceutická firma vyhráno.
Následují totiž klinické testy, kterými drtivá většina vyvíjených léčiv nakonec stejně neprojde. Závěrečné schválení získá podle článku, který před lety vyšel v odborném časopise Nature Reviews Drug Discovery, pouhá desetina z nich. V případě léků určených k řešení onkologických problémů je to dokonce jen každý dvacátý. V brzké budoucnosti by to ale mohlo být jinak.
Ve snaze výše zmíněné statistiky vylepšit vyvinul švýcarský startup FluoSphera unikátní platformu, která dokáže předvídat účinky léčiv na lidské tělo v kombinaci několika orgánů již v laboratorní fázi vývoje (in-vitro), čímž tak vědcům umožní identifikovat slibné molekuly v ranějším stádiu. „Vyvíjíme novou generaci preklinických nástrojů. A to nejen proto, abychom nové léky dostali rychleji a levněji na trh, ale také abychom zvýšili kvalitu celého procesu vývoje léčiv. Zvyšujeme relevanci pro člověka a naopak snižujeme závislost na zvířecích modelech a jejich testování – tím pomáháme našim partnerům rychleji vyvinout bezpečnější a účinnější léky pro pacienty,” objasnila šéfka a spoluzakladatelka FluoSphera, Dr. Clélia Bourgointová.
Stačí jediný experiment
Metod, jak zkoumat účinky léků na lidské tělo, je pochopitelně vícero. Narozdíl od těch tradičních, jež testují tkáně samostatně, potažmo o něco inovativnějších, které pracují s takzvanými organ-on-chip zařízeními (mikročipy napodobující funkci orgánů), je FluoSphera schopna se svou patentovanou platformou kombinovat na jedné testovací destičce šest až sedm různých druhů lidských tkání zároveň.
Tento postup pomáhá odhalovat reakce, ke kterým někdy v lidském těle dochází řetězově, případně k nimž by při aplikaci léku pouze na jeden orgán vůbec dojít nemuselo. Díky využití proprietárního fluorescenčního kódování pak lze chování každé jednotlivé tkáně sledovat de facto nezávisle.
Přeloženo do řeči laické veřejnosti: popisovaná metoda umožňuje švýcarským vědcům pozorovat interakce různých orgánů a na základě toho následně vyhodnotit účinnost a potenciální vedlejší účinky během jediného experimentu, a to navíc ještě předtím, než je vůbec zahájeno testování na zvířatech či lidech.
Miliardová tržní příležitost
Že jejich platforma může změnit dlouhá léta zaběhlé praktiky při vývoji nových léčiv, si nemyslí jen vedení FluoSphery. Velký potenciál si od tohoto řešení slibují i investoři v čele s českým fondem Soulmate Ventures. Právě ten totiž společně s dalším nejmenovaným švýcarským andělským investorem, a za účasti newyorského akcelerátoru IndieBio, poskytl nadějnému startupu v přepočtu 29 milionů korun na jeho další rozvoj. Konkrétně je Bourgointová a spol. hodlají využít ke škálování svých komerčních spoluprací, náboru nových kolegů i rozšíření AI kapacit a automatizace, jež umožní rozsáhlejší analýzu dat.
„FluoSphera nás zaujala od samotného začátku svými výjimečnými foundery a průlomovým přístupem,“ nechal se slyšet Hynek Sochor, zakladatel Soulmates Ventures. „Farmaceutický průmysl hledá nové efektivní alternativy místo testování na zvířatech, a proto je potřeba více relevantních modelů pro člověka klíčová. FluoSphera má před sebou miliardovou tržní příležitost, protože poskytuje nástroj k rychlejšímu, bezpečnějšímu a etičtějšímu vývoji léčiv. Jde o radikálně nový přístup pro příští generace léků,“ dodal s tím, že švýcarský startup představuje v poslední době pro jeho fond v pořadí již druhou „oborovou“ investici. Tou předcházející byla podpora estonského startupu Better Medicine, jenž stojí za vývojem prvního CE-certifikovaného AI modelu pro detekci rakoviny ledvin.