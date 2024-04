Na rychlé doručení si Češi potrpí, říká šéf marketingu skupiny Allegro. Přes polské tržiště nakupuje už 1,6 milionu tuzemských zákazníků

Na český trh vstoupilo tržiště Allegro loni v květnu, přičemž koncem prosince už na něm aktivně nakupovalo zhruba 1,6 milionu zdejších spotřebitelů. Ti si podle recenzí na srovnávači Heureka, kde prodejce aktuálně doporučuje 94 procent zákazníků, nejvíce cení rychlého doručení, nízkých cen i širokého výběru zboží.

„Počet aktivních nakupujících, který jsme zaznamenali v loňském roce, ukazuje, že mají Češi o nakupování na Allegro.cz zájem. Zákazníci nás zároveň po necelém roce fungování hodnotí pozitivně a naše služby se jim dle jejich zpětné vazby líbí,“ uvádí pro Euro.cz šéf marketingu a finančních služeb ve společnosti Allegro Wojciech Bogdan s tím, že oproti třetímu čtvrtletí byla zákaznická základna v Česku na konci roku dvojnásobná. „To nás přibližuje standardu největších a nejznámějších hráčů na českém trhu,“ dodává.

Zdaleka největší úspěch v rámci celé skupiny sklízí ale bezesporu polské operace, ze kterých společnost v současné době generuje 94 procent tržeb. Konkrétně se za loňský rok v Polsku prodalo zboží v hrubém objemu za 323 miliard korun, což je o 11 procent více než loni. O necelou pětinu pak rostly také tamní tržby a upravená EBITDA, jež se zvýšila o 28 procent. „Nicméně i na Allegro.cz registrujeme rychlý a významný růst. Česká odnož přináší nabídky od přibližně 30 tisíc obchodníků, včetně značek Mall a CZC,“ přibližuje Bogdan.





Doma nejlépe do druhého dne

Na další tuzemské zákazníky chce platforma cílit třeba „bezkonkurenčním výběrem, atraktivními cenami i rozmanitým způsobem doručení“. Zaměřit se hodlá také na bezpečné a pohodlné nakupování. „Nyní pracujeme i na zkrácení doby dodání z Polska, protože víme, že pro české zákazníky je důležité, aby zboží obdrželi co nejrychleji, ideálně do druhého dne,“ říká Bogdan a doplňuje, že jelikož většina zásilek zakoupených na Allegru pochází právě z Polska, může být toto o něco složitější než v jiných případech.

„Z našich dat vyplývá, že si čeští spotřebitelé nejčastěji vybírají doručení domů, ale registrujeme také oblibu doručovacích boxů – s tím chceme pracovat,“ míní a podotýká, že i za tímto účelem firma již v Česku odstartovala výsev vlastních výdejních boxů pod označením One Box.

Po kampani „většíVĚTŠÍ“, se kterou Allegro vstupovalo na tuzemský trh a zároveň chtělo navázat na odkaz známých českých značek Mall a CZC rovněž spadajících pod polskou skupinu, začalo tržiště pracovat také na nové komunikační platformě: „Zajímavou novinkou je pak i to, že v dubnu vůbec poprvé organizujeme naši pravidelnou slevovou akci Allegro Days na všech třech trzích současně.“

Další země v hledáčku

Nové zákazníky má skupině přinést mimo jiné i březnová expanze na Slovensko. Ta je pozitivní zprávou také pro české obchodníky, kteří na Allegro.cz již inzerují. Své zboží totiž mohou automaticky prodávat i u našich slovenských sousedů. „Věříme, že to pro ně bude zajímavá příležitost, protože podobně nabízí i polští prodejci své zboží českým zákazníkům,“ objasňuje Bogdan.

„Doufáme, že nedávné spuštění Allegra na Slovensku povzbudí více českých prodejců k tomu zjistit, jak mohou spolu s námi jednoduše, a přitom efektivně rozšířit své podnikání,“ věří šéf firemního marketingu, podle něhož byla expanze na Slovensko po vstupu do Česka dalším logickým krokem v rámci rozšiřování ve střední Evropě.

Zmíněnými zeměmi to však nekončí. „V příštích dvou letech chceme otevřít tržiště Allegro i v dalších zemích, kde působí Mall, a do čtyř let od spuštění dosáhnout ziskovosti každého z nich,“ konstatuje s tím, že na financování této expanze vyčlenila skupina až 20 procent budoucího polského zisku EBITDA. „Rádi bychom, aby spotřebitelé naší platformě důvěřovali a využívali všech jejích výhod,“ uzavírá Bogdan.