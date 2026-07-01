Bublina o cenách letenek a kolapsu letecké dopravy. Jak moc je nafouknutá?

Co se skutečně děje v zákulisí letecké dopravy?
Média mají tendenci přiživovat nejistotu dramatem. A tak se z informací o možných dopadech geopolitické situace na Blízkém východě stává téměř katastrofický scénář. Ano, blokáda Hormuzského průlivu, kudy proudí velká část světové ropy, má vliv na trh. Ano, některé aerolinky, zejména třeba Lufthansa, zrušily tisíce nevýhodných letů.
Ale zároveň platí, že ne všechna letiště čelí problémům s palivem. Zatímco některá evropská letiště musela provoz omezit, pražské letiště hlásí stabilní zásoby minimálně do konce roku 2026.
Pravda o růstu cen letenek. Krize nekrize
Zdražení letenek v jarních měsících bylo částečně reakcí na vyšší cenu ropy. Ale je dobré si připomenout, že léto je prostě nejdražší sezónou roku. Poptávka je na maximu, a to žene ceny nahoru.
Navíc se dopravci rychle přizpůsobili – zrušili nerentabilní spoje a soustředili se na ty, které jsou dlouhodobě vytížené. Díky tomu se ceny stabilizovaly a většina evropských aerolinek drží ceny na podobné úrovni jako v minulých letech. Pomáhá i to, že mnoho z nich nakupuje palivo dlouho dopředu a pozdější vyšší ceny už situaci neovlivňují.
Lze zdražit už zaplacenou letenku?
To dopravce udělat nemůže. A ani nesmí. Evropská komise totiž jasně uvedla, že zdražení letenek kvůli zdražení paliva nepřichází v úvahu.
Hlavně nepanikařit a nakupovat chytře
Není nutné kupovat první letenku, která se objeví, jen proto, že média straší katastrofálním scénářem budoucnosti.
Bude to stát trochu práce a času, ale úspěch se dostaví. Stačí si porovnat ceny letenek u více dopravců, zvážit všechny možné termíny odletu (nejlevnější letenky jsou obvykle s odletem v úterý a středu), případně se podívat na odlety z jiných letišť v sousedních zemích.
A co když dopravce zruší let?
V tomto případě se nabízejí dvě základní varianty: vrácení peněz nebo změna rezervace na jiný termín.
V určitých případech má klient nárok i na náhradu škody, a to až 600 eur u letů v rámci EU delších než 3,5 tisíce kilometrů. Odškodnění se počítá podle toho, jak dlouho před odletem byl let zrušen a jaký náhradní let může společnost nabídnout.
Na kompenzaci však není nárok, pokud dopravce prokáže, že zrušení letu způsobily tzv. mimořádné okolnosti (bezpečnostní hrozby, politické události, extrémní počasí, uzavření letiště nebo vzdušného prostoru, stávka aj.).
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Zatímco na kompenzace od aerolinek se čeká týdny, cestovní pojištění je k dispozici hned. Nejjednodušším řešením je porovnat si nabídky pojišťoven v online kalkulačce cestovního pojištění na Top-pojištění.cz. Během chvilky si lze sjednat kvalitní pojištění, které spolehlivě ochrání na cestách.
Autor: Redakce Top-Pojisteni.cz