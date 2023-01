Přídavky na dítě se od ledna 2023 zvyšují. Navíc na ně dosáhne více rodin

Přídavky na dítě tvoří důležitou pomoc pro rodiny, které mají příliš nízké příjmy pro zajištění výživy a výchovy nezaopatřených dětí. Kvůli složité ekonomické situaci se ovšem dostává do finančních problémů čím dál více lidí, proto vláda přistoupila k určitým opatřením, jež mají rodinám toto těžké období pomoci zvládnout.

Návrh vlády na zvýšení přídavků na děti senátoři schválili 14. prosince 2022, takže už jenom zbývá, aby ho podepsal prezident. Účinnosti by měla novela zákona nabýt 1. ledna 2023.

Jak stoupnou přídavky na děti v roce 2023

Novela zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ukládá, že se přídavky na dítě ve všech kategoriích zvýší o 200 korun. Částka na děti do šesti let se tak zvýší z 630 na 830 korun, pro děti ve věku šest až 15 let z 770 na 970 korun a pro děti ve věku 15 až 26 let z 880 na 1 080 korun. Přídavky v základní sazbě se tedy budou pohybovat v rozmezí 830 až 1 080 korun.

Vyšší částky platí i pro zvýšenou výměru přídavku, kdy má jeden z rodičů příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání alespoň ve výši životního minima jednotlivce. Zde se budou přídavky pohybovat v rozmezí 1 330 až 1 580 korun. Pro zvýšenou výměru se zohledňují nadále i tyto příjmy:

dávky nemocenského pojištění,

dávky důchodového pojištění,

podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,

příspěvek na péči o osobu do 18 let věku,

rodičovský příspěvek, pokud je poskytován po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství.

Věk dítěte Základní sazba Zvýšená výměra Původní Od 1. ledna 2023 Původní Od 1. ledna 2023 0 – 6 let 630 Kč 830 Kč 1 130 Kč 1 330 Kč 6 – 15 let 770 Kč 970 Kč 1 270 Kč 1 470 Kč 15 – 26 let 880 Kč 1 080 Kč 1 380 Kč 1 580 Kč

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Novinkou bude pravděpodobně i to, že na přídavky na děti dosáhne v roce 2023 více rodin. Základní podmínkou pro nárok na tuto dávku je totiž skutečnost, že čistý měsíční příjem rodiny musí být nižší než 3,4násobek životního minima. A protože se počítá se zvýšením existenčního a životního minima, dá se předpokládat, že se tím rozšíří i okruh možných příjemců přídavků na dítě. Uvedeným mechanismem chce vláda předejít tomu, aby dosavadní pobírající o dávky nepřišli nebo aby reálně nepobírali méně.

Návrh na zvýšení životního minima zatím vypadá následovně:

Návrh na zvýšení životního minima Osoby Původní Od roku 2023 jednotlivec 4 620 Kč 4 860 Kč první posuzovaná osoba v domácnosti 4 250 Kč 4 470 Kč osoba posuzovaná jako další v pořadí, která není nezaopatřeným dítětem 3 840 Kč 4 040 Kč dítě do 6 let 2 360 Kč 2 480 Kč dítě od 6 do 15 let 2 900 Kč 3 050 Kč dítě od 15 až 26 let 3 320 Kč 3 490 Kč

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Existenční minimum by se pak mělo zvýšit z 2 980 na 3 130 korun.

Žádost o přídavek na dítě

Žádost o přídavek na dítě můžete podat buď osobně na pobočce úřadu práce, nebo ji vyplnit a poslat online. Od září 2022 je navíc při elektronickém podání k dispozici zjednodušený formulář, takže odeslat žádost z pohodlí domova přes mobil nebo počítač můžetepoměrně snadno.

Aby mohla být žádost zpracována na dálku, potřebuje úřad ověřit totožnost žadatele. Pro vstup do formuláře se proto musíte přihlásit prostřednictvím Identity občana nebo datové schránky. Dále platí, že žádost o příspěvek podává vždy ten, kdo o něj přímo žádá. V praxi to znamená, že například prarodič nemůže pod svou Identitou občana podávat žádost za rodiče dítěte.

Formulář a další dokumenty k příspěvku na dítě

Formulář na přídavky na děti nese označení ,Žádost o přídavek na dítě‘. K řádně vyplněnému formuláři je pro získání i pokračování nároku na přídavek potřeba pravidelně dokládat příjmy domácnosti, a to každého čtvrt roku. O samotný příspěvek ovšem stačí zažádat jen jednou.

Kalkulačka přídavku na dítě

Ačkoliv počet žádostí o přídavky na děti roste, stále existuje mnoho rodin, které nárok na dávky nevyužívají. Pokud vás zajímá, zda náhodou nepatříte mezi ně, můžete si to ověřit pomocí naší kalkulačky přídavků na dítě. Do kalkulačky stačí vyplnit počet nezaopatřených dětí a dospělých žijících v jedné domácnosti, a čistý měsíční příjem domácnosti.

Jednorázový přídavek na dítě pět tisíc korun

Kromě pravidelných měsíčních přídavků na dítě začalo MPSV od léta 2022 poskytovat mimořádný jednorázový příspěvek ve výši pěti tisíc korun. Zhruba 90 tisíc domácností, které na tento příspěvek mají nárok, zatím žádost nepodaly. MPSV proto začalo lidi oslovovat prostřednictvím SMS zpráv, aby si o příspěvek zažádali. Požádat o něj mohou všichni rodiče, kteří mají dítě mladší 18 let a hrubý příjem jejich domácnosti za rok 2021 nepřesáhl hranici jednoho milionu korun.

Rodiče, kteří čerpají pravidelné přídavky na děti, dostali jednorázový příspěvek automaticky.

Co je přídavek na dítě?

Přídavek na dítě je sociální dávka poskytovaná rodinám s nízkými příjmy, které potřebují pomoct s výživou a výchovou svých dětí. Přídavek je poskytován ve třech výších podle věku nezaopatřeného dítěte. Pokud jeden z rodičů pracuje nebo má jiný příjem, vyplácená částka se o 500 korun zvyšuje.

Kdo má nárok na přídavek na dítě?

Nárok na přídavky na děti mají rodiny s nezaopatřenými dětmi, jejichž souhrný čistý měsíční příjem nepřesahuje 3,4násobek životního minima. Vzhledem k tomu, že je na rok 2023 naplánováno zvýšení životního minima, lze předpokládat, že na přídavky dosáhne více rodin.

Jak podat žádost o přídavek na dítě?

Žádost o přídavek na dítě lze podat buď osobně na úřadu práce, nebo můžete využít elektronické podání. V obou případech budete muset vyplnit formulář a doložit příjmy rodiny. Platí, že žádost musí podávat vždy ta osoba, která o příspěvek přímo žádá.

Lze zažádat o přídavek na dítě zpětně?

Ano, nárok na přídavky na dítě lze uplatnit maximálně tři měsíce zpětně.