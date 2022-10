Převod dovolené i její proplacení se řídí zákonem danými pravidly. Jste s nimi obeznámeni?

Jak upravuje převod dovolené zákoník práce

Pokud pracovník nemůže kvůli určitým překážkám dovolenou za daný kalendářní rok celou vyčerpat, umožňuje mu zákoník práce její převod do roku následujícího. Stejně tak je zaměstnavatel povinen umožnit zaměstnanci převod nevyčerpané dovolené v případě, že ji nemohl celou využít kvůli naléhavým provozním důvodům.

Důvody pro převádění dovolené mohou být například nedostatek personálu na pracovišti, dlouhodobá pracovní neschopnost daného zaměstnance nebo jeho nástup na mateřskou.

Převod dovolené schvaluje vždy zaměstnavatel

Při nástupu do zaměstnání jste vždy seznámeni s celkovým počtem hodin dovolené, na které máte nárok za jeden kalendářní rok. Tento počet stanovuje zásadně zaměstnavatel s ohledem na podmínky uvedené v zákoníku práce. Stejně tak schvaluje žádost o případné převedení vaší nevyčerpané dovolené do následujícího roku.

Kdy podat žádost o převod dovolené

Ačkoliv většině zaměstnanců asi nebude moc příjemné upírat si volno, na které mají nárok, kvůli provozním důvodům, může mít převod dovolené do roku 2023 i své výhody. Pokud vám zaměstnavatel povolí následující rok čerpat více než dva týdny volna v kuse, pak si díky tomu budete moci dovolit opravdu dlouhý odpočinek třeba někde u moře.

V případě, že dojde k omezení možnosti čerpání dovolené ze strany zaměstnavatele, je postaráno o její automatický převod do následujícího roku. Pokud ale nastanou překážky na vaší straně, bude dobré, když zaměstnavateli podáte písemnou žádost. Ideální je v takovém případě najít si pro žádost o převod dovolené vzor na internetu.

Pokud tuto žádost neodevzdáte, převedou se vám zbývající nevyčerpané dny také automaticky. Ovšem ve chvíli, kdy přijde kontrola z inspektorátu práce, budete muset doložit důvody, proč jste dovolenou nemohli v předchozím roce řádně dočerpat, a vše inspekci vysvětlit. Proto je vždy lepší vyřešit si tyto záležitosti na konci roku formou zmíněné žádosti. Některé podniky mají navíc pro žádost o převod dovolené formulář, který vám většinou poskytnou na personálním oddělení.

Co se zbývající dovolenou, když měníte zaměstnání

Pakliže měníte zaměstnání a zbývá vám u původního zaměstnavatele k čerpání ještě několik dní placeného volna, můžete situaci vyřešit dvěma způsoby.

Převod dovolené mezi zaměstnavateli – Zákoník práce umožňuje převést zbytek nevyčerpané dovolené, která vám náleží za odpracované dny u předchozího zaměstnavatele, do nové práce. To je však možné pouze za předpokladu, že s tím souhlasí všechny zúčastněné strany, především pak nový zaměstnavatel. Je také předem nutné domluvit se, jaká náhrada mzdy vám za převedenou dovolenou bude náležet u nového zaměstnavatele. Proplacení dovolené při ukončení pracovního poměru – Tato situace je běžnější, jelikož nevyžaduje žádnou administrativu a vyjednávání. Funguje to jednoduše tak, že za nevyčerpané dny volna, na které máte před ukončením zaměstnání nárok, dostanete náhradu mzdy nebo platu. Ta by měla být součástí vaší poslední výplaty.

Podmínky proplacení dovolené

Nárok na proplacení dovolené má zaměstnanec jen ve chvíli, kdy ukončuje pracovní poměr. V žádném jiném případě náhrada mzdy za nevyčerpané dny placeného volna není možná, a to ani v případě, že by byl zaměstnavatel ochoten tuto náhradu pracovníkovi poskytnout. Tato podmínka je stanovena zákoníkem práce, takže musí být v každém případě dodržována. To znamená, že ani proplacení dovolené při nemocenské vám ze zákona nebude umožněno. Vždy je ale možné nechat si její část převést do následujícího roku.

Pokud však v zaměstnání končíte a zbývá vám několik dní dovolené, které ale nechcete čerpat, je potřeba podat zaměstnavateli žádost o její proplacení. Pakliže si nevíte rady, jak to udělat, najděte si pro žádost o proplacení dovolené vzor na internetu. Každá taková žádost by měla obsahovat následující informace:

údaje o zaměstnavateli (název/jméno, adresa),

datum a místo podání žádosti,

věc žádosti,

popis, oč je žádáno,

údaje o zaměstnanci (jméno, adresa),

vlastnoruční podpis.

Výpočet proplacení dovolené

Pravděpodobně vás bude zajímat, kolik peněz dostanete za proplacení nevyčerpané dovolené. Peněžní náhrada by dle zákoníku práce v tomto případě měla odpovídat výši vašeho průměrného hrubého výdělku v daném zaměstnání. Ten se stanovuje vždy k takzvanému rozhodnému období, jímž je myšlen první den po konci kalendářního čtvrtletí (tedy 1 .1., 1. 4., 1. 7. nebo 1. 10.).

Chcete-li znát konkrétní čísla, poslouží vám k výpočtu proplacení dovolené kalkulačka. Ta dokáže spočítat náhradu mzdy, jež vám náleží v případě jejího čerpání. Stejnou částku pak dostanete i v případě proplacení dovolené při výpovědi.

Jak je to s mateřskou dovolenou

Co se týká proplácení dovolené na mateřské, funguje zde stejná podmínka jako u nevyčerpané dovolené obecně. Pokud neukončujete pracovní poměr, je potřeba zbývající dny dočerpat nebo převést do následujícího roku. Z toho důvodu neexistuje v případě proplacení dovolené po mateřské kalkulačka. Můžete však místo toho využít online nástroje pro výpočet náhrady mzdy při čerpání standardní dovolené.

Byť samotné proplacení dovolené po mateřské není možné, má každý zaměstnanec v období mezi mateřskou a rodičovskou právo na její využití. Navíc se mateřská započítává do odpracované doby, která určuje nárok na dovolenou. To znamená, že počet dní dovolené bude po skončení mateřské vyšší než před jejím nástupem.

Osoby, jež čerpají peněžitou pomoc v mateřství, mohou po skončení této doby nastoupit standardní dovolenou bez předchozího souhlasu zaměstnavatele. Je potřeba akorát tuto informaci zaměstnavateli včas oznámit. Za ní pak zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši průměrného hrubého výdělku.

Kdy je možné převést dovolenou do dalšího roku?

Příčiny převodu dovolené do dalšího kalendářního roku mohou nastat na straně zaměstnavatele i zaměstnance. Pokud se v práci objeví naléhavé provozní důvody, kvůli kterým vám nebude umožněno vyčerpat všechnu dovolenou, automaticky vám ji zaměstnavatel přesune do dalšího období. Pakliže jsou překážky na vaší straně, stačí na konci roku podat žádost o její převod.

Kdy si můžu nechat dovolenou proplatit?

Proplacení nevyčerpané dovolené je možné pouze v momentě, kdy ukončujete pracovní poměr. Zákoník práce stanovuje, že z jiných důvodů není možné zaměstnanci dovolenou proplácet, a to ani v případě pracovní neschopnosti nebo mateřské či rodičovské dovolené. Pokud v daném kalendářním roce nestihnete dovolenou vyčerpat, můžete zažádat o její převedení do roku následujícího.

Můžu si převést dovolenou do nové práce?

Ano, ale pouze za předpokladu, že se na tom dohodnou všechny zúčastněné strany, tedy zaměstnanec, nový zaměstnavatel i předchozí zaměstnavatel. V rámci převodu dovolené je potřeba stanovit náhradu mzdy při jejím čerpání v novém zaměstnání.