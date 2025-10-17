Praha láká hvězdy světové architektury. Daniel Libeskind tu postaví odvážný rezidenční projekt Sekyra Flowers

Po ikonickém Tančícím domu od Franka Gehryho a Vlada Miluniće a po Masaryčce od Zaha Hadid Architects získá Praha další projekt od hvězdy světové architektury a urbanismu. Tentokrát jí bude vizionář Daniel Libeskind, jehož portfolio projektů zahrnuje významné kulturní a komerční instituce, od muzeí přes univerzity či obytné komplexy až po obchodní centra. Navrhuje též scény pro operní představení a vede ateliér designu užitkových předmětů. Americký architekt s polskými kořeny je také mnoha prestižními cenami.
Jeho projekty jsou odvážné a nesou v sobě rys výjimečnosti. Domnívá se, že město není jen součtem budov, ale živým organismem, v němž se zrcadlí naše představy o lidském společenství. Hraje si se skrytými intelektuálními hádankami a je známý přehodnocováním tradičních přístupů k architektuře a jejímu vnímání.
Mezi jeho nejznámější díla patří koncepce manhattanského Ground Zero na místě bývalého Světového obchodního centra v New Yorku, Židovské muzeum v Berlíně, Imperiální válečné muzeum v Manchesteru či Pavilon Vanke pro Expo 2015 v Miláně. Působivé jsou i komerční projekty jako PwC Tower v Miláně, Złota 44 ve Varšavě či rezidenční komplex v Keppel Bay v Singapuru.
K Praze má navíc blízký vztah jak kvůli rodinným osudům spjatým s regionem, tak díky svému obdivu k české hudbě, kultuře i národnímu humoru a ironii. „V mém osobním prožitku bude Praha vždy spojená s nadějí, neboť když jsem v květnu 1957 opouštěl Polsko, přilepený k okénku vlaku, a spatřil její panorama, zmocnil se mne zvláštní pocit svobody, a to navzdory režimu, který měl ke skutečné svobodě daleko,“ vzpomíná dnes Libeskind.
Pocta kouzelnému městu
Newyorské Studio Libeskind navrhlo pro Rohan City čtyři unikátní bytové domy Sekyra Flowers se zhruba 500 byty všech velikostí. Ty budou spolu s novým náměstím srdcem vznikající čtvrti Rohan City společnosti Sekyra Group, přičemž v rámci této centrální fáze Rohan City vznikne 1 650 bytů s investicí 15 miliard korun. Každá z oněch čtyř budov bude „vzkvétat“ ve formě třech třpytivých útvarů, které působí zároveň organicky i geometricky.
Věže se zelenými střechami budou obložené kovovými dlaždicemi, které budou zachycovat a odrážet světlo, a tím evokovat dojem rozkvetlých květů. Rezidenční věže budou vymezovat prostor budoucího náměstí. V přízemí budov bude parter s retailovými prostory, další obchodní plochy budou lemovat centrální pěší osy a plynule navážou na cyklostezku. Tím se vytvoří příjemné prostředí pro obyvatele čtvrti Rohan City i její návštěvníky.
Inspiraci pro nové náměstí, které bude pojmenované po filozofce Simone Weilové, čerpal Libeskind z historických veřejných prostranství Karlína. Jeho velkou předností je unikátní poloha – u metra, poblíž cyklostezky, v blízkosti historického centra, ale zároveň obklopené přírodou a v sousedství Vltavy. Chybět nebude ani dostatek zeleně a vodní prvky.
„Sekyra Flowers budou architektonickým příspěvkem k současnému rozkvětu Prahy a mou poctou tomuto kouzelnému městu. Vyrostou v srdci nové čtvrti Rohan City a patří k nejzajímavějším a nejambicióznějším dílům, která jsem navrhl. Jejich základy spočívají v hlubokém etickém a filozofickém prostoru, který ukazuje vlastní podstatu toho, proč se věnuji architektuře. Nejde jen o tvarování budov, ale také o vytváření prostředí, které ztělesňuje otevřenost, společenství a budoucnost – vize, jež mou práci provázejí od samého počátku,“ říká Daniel Libeskind.
První filozofická čtvrť i zelené centrum
Ulice, parky a náměstí budou pojmenovány po význačných českých i zahraničních filozofech, takže se Rohan City stane první ucelenou filozofickou čtvrtí v Evropě. Celý koncept by mohl být završen založením národního centra čtenářské kultury s knihovnou, které by podle předběžného plánu mohlo být umístěno v Libeskindově projektu.
Zbývající domy centrální etapy tvoří soubor čtyř bloků, na jejichž podobě se podílí významná studia jako MS architekti, edit architects, Schindler Seko architekti, Chybik + Kristof a Jakub Cigler Architekti. Na ně naváže další fáze, a to blok D.VI, na který byla uspořádána architektonická soutěž. Výhledy z rezidenčního bloku, jehož autory jsou studia Podlipný Sladký architekti, Chapman Taylor a edit architects, budou otevřené směrem k řece Vltavě.
Situován bude mezi budoucími ulicemi Husserlovou, Derridovou a Carnapovou. Ze severu bude ohraničen cyklostezkou a připravovaným parkem Maniny. V bloku, který bude dále rozčleněn do jednotlivých domů, vznikne 350 nadstandardních bytů, jejichž součástí bude balkon, lodžie, terasa nebo předzahrádka. Obyvatelům i veřejnosti bude sloužit vnitroblok se zelení.
Nové srdce Karlína
Libeskindem navržené náměstí v projektu Rohan City se stane srdcem nově vznikající části Karlína, místem setkávání a občanských aktivit. „Rohanský ostrov i jeho okolí prochází masivním rozvojem. V příštích letech se pro téměř 30 tisíc lidí stane spádovou oblastí, která doposud nemá přirozené centrum. Rozhodli jsme se proto původně zamýšlenou pěší zónu ve tvaru kříže povýšit do podoby náměstí. Právě v geometrickém středu území vznikne unikátní veřejný prostor,“ dodává výkonný ředitel Sekyra Group Leoš Anderle.
Bývalý brownfield na Rohanském ostrově v Praze 8 by se tak do roku 2035 měl stát plnohodnotnou městskou čtvrtí, která bude zahrnovat architektonicky působivé rezidence, moderní administrativní budovy, prostory pro služby, relaxaci a sport, školu a také rozsáhlé zelené plochy. Celkové náklady na jeho vybudování by měly dosáhnout 30 miliard korun.
Téměř polovina území připadne parkům a veřejným prostranstvím, které z Rohan City udělají nejzelenější čtvrť širšího centra Prahy. Ze stávající cyklostezky vznikne široká promenáda podél Vltavy, která naváže na budoucí rozlehlý park Maniny. Ten si uchová ráz volně rostoucí zeleně a velikostí bude srovnatelný se Stromovkou. Před Invalidovnou pak naváže na Kaizlovy sady a bude pokračovat pobřežní promenádou, která vytvoří osu celého území.