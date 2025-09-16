Zakladatel Notina se vrhá na development. Jeho Urbaneo chystá v Karlíně a na Králově Poli projekty prémiového nájemního bydlení „bez starostí“

Bydlení už dávno není jen o vlastním bytě a hypotéce. Stále více lidí hledá flexibilitu a komfort, které jim umožní měnit adresu stejně snadno jako jednotlivé životní etapy. Prémiové nájemní byty už v Česku vznikají – nabízí je například společnosti Fidurock nebo Trigema se svým karlínským Fragmentem. A poptávka po nich roste.
Nyní navíc na tento trh přichází další hráč, společnost Urbaneo, za níž stojí zakladatel Notina Michal Zámec a developer Jan Zeman. Ten má za sebou několik úspěšných projektů včetně Rezidence Diorit v brněnském Komíně, která je unikátní svým umístěním v bývalém kamenolomu. Jejich cílem přitom není rychlý prodej, ale udržitelné a kvalitně vybavené byty určené k pronájmu, kam se lidé mohou stěhovat prakticky jen s kufrem a osobními věcmi.
„Vidíme obrovský potenciál v oblasti nájemního bydlení, které je v Česku stále nedostatečně rozvinuté. Náš model kopíruje životní etapy člověka. Mladý člověk po škole potřebuje garsonku, rodina větší byt a v pozdějším věku se lidé mohou chtít znovu stěhovat do něčeho menšího,“ popisuje spoluzakladatel Urbanea Zeman.
Pražská premiéra
Prvním dokončovaným projektem je Sovova 3 v pražském Karlíně. Historická prvorepubliková budova byla zrekonstruována za více než 100 milionů korun, a to ve spolupráci s Kyzlink architects a MaXtin, přičemž nabídne pouze 15 bytů o velikosti od 1,5+kk až po 4+kk. „Díky tomu poskytne nájemníkům dostatek soukromí,“ dodává pro Euro.cz Zámec s tím, že budova se nachází v klidné části čtvrti, jen pár kroků od Fóra Karlín.
Byty budou dostupné od 1. října a v ceně nájemného jsou i nadstandardní služby, například automatizovaný zásilkový systém Blocks, kolárna, rekuperace, chytré ovládání domácnosti, dubové parkety, blackoutové závěsy či nábytek na míru od českých výrobců. Nájemník si nemusí pořizovat ani spotřebiče, vše je součástí bytu.
„Málokdo si uvědomuje, kolik času podobné starosti berou, zvlášť v dnešní době, kdy běžná elektronika vydrží jen pár let. Veškeré opravy a nákupy v rámci vybavení bytu jdou za námi. V přepočtu na měsíční nájem to dává velký smysl, klienti ušetří klidně i stovky tisíc,“ tvrdí Zeman, podle kterého tak odpadá i starost o prodlužování smluv, poplatky SVJ či příspěvky na rekonstrukce. Koncept má ulehčit život lidem, kteří se často stěhují – ať už kvůli práci, studiu, nebo změně rodinné situace.
Novostavba v Brně
Současně Urbaneo dokončuje projekt Cyril v brněnském Králově Poli, kam by se nájemníci měli nastěhovat ještě letos. Lokalita kombinuje klid s dobrou dostupností do centra i do přírody. Novostavba opět nabízí moderní technologie, jako je rekuperace, stropní topení a chlazení či inteligentní ovládání domácnosti. Každý byt má balkon, lodžii nebo terasu a parkování je zajištěno pomocí parkovacích zakladačů.
I zde si přitom Urbaneo ponechává správu objektů pod vlastní kontrolou – díky tomu může podle Zemanových slov rychle reagovat na požadavky nájemníků. Důraz ale společnost klade i na kvalitní akustiku, zelené střechy a nízkou uhlíkovou stopu. „Hlavní pozornost směřujeme ke zdravému způsobu bydlení, kde se zohledňuje i kvalita spánku a orientaci ložnic. Návrhy koncipujeme tak, jak bychom chtěli bydlet my sami,“ podotýká podnikatel.
Tento projekt navíc rozhodně není poslední, developer už připravuje další. „Nyní je ve výstavbě nový dům v pražské Dělnické ulici, přičemž další plánované projekty nájemního bydlení budou novostavby i rekonstrukce,“ doplňuje pro naši redakci Zeman s tím, že vždy záleží hlavně na lokaci. Mimo Brno a Prahu nicméně Urbaneo expandovat neplánuje.