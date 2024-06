Po Bulharsku také Slovensko. Košík.cz rozšiřuje své působení v Evropě, nově na něm nakoupí také zákazníci z Bratislavy a Zvolenu

Firma Košík.cz, za kterou stojí podnikatelé Daniel Křetínský a Patrik Tkáč, už působí také na Slovensku. A to konkrétně v Bratislavě a ve Zvolenu.

Zhruba dva miliony nových zákazníků si tam hodlá získat třeba doručením od tří hodin od objednání, množstevními slevami Multikup a výběrem z více než devíti tisíc produktů. Slovensko je již třetím evropským státem, na kterém prodejce funguje. Kromě Česka jeho služby využívají také v Bulharsku.

„Od první chvíle chceme pro slovenské domácnosti to nejlepší, na trh proto vstupujeme se strategií, cenami i rychlostí doručení, které dlouhé roky nabízíme v Česku,“ přibližuje Robert Brejc, ředitel mezinárodní expanze online supermarketu Košík.cz. „Chceme být nejlepší partner jak pro ty, kteří už s nakupováním online mají zkušenosti, tak pro zákazníky, kteří si nákup potravin po internetu vyzkouší poprvé. A oběma skupinám máme rozhodně co nabídnout,“ doplňuje.





Pokračování fungující spolupráce

Obdobně jako u nás i na Slovensku se Košík spolehne na partnerství s kurýry Dodo. „Naše know-how a technologie, které stojí za tím, že nákupy doručujeme navzdory jakékoli dopravní situaci včas, samozřejmě přineseme i slovenským zákazníkům,“ uvádí Ivo Velíšek, ředitel zmíněné technologicko-logistické společnosti pro český a slovenský trh. Následně dodává, že uspokojit tamní zákazníky hodlá firma důrazem na rychlost, přesnost a dodržení nejvyšších hygienických standardů i teplotního řetězce.

Pokud jde o nabízený sortiment, spolupracovat bude Košík se svým dlouholetým strategickým partnerem, kterým je velkoobchod Metro. Skrze ten Slovákům nabídne zboží postavené na celé řadě privátních značek, čerstvém mase i nabídce čerstvých a mražených ryb. Ty ke dveřím zákazníků kurýři dovezou už do 48 hodin od výlovu, přičemž i na Slovensku bude Košík využívat logistické zázemí přímo na ploše velkoprodejen.

Do konce roku i v dalších městech

Kromě Bratislavy a Zvolenu hodlá Košík postupem času proniknout také do dalších velkých měst. Ta by mohla následovat ještě do konce roku, přičemž jednat se má o Košice, Prešov, Žilinu, Banskou Bystrici, Nitru a Trnavu. „Všude bude platit to samé – jdeme přinést to nejvýhodnější a nejpohodlnější nakupování ve velkém,“ dušuje se Brejc.

Právě k osvojení velkých nákupů se firma ostatně snaží přimět i nakupující v Česku. „Z rozhovorů s našimi zákazníky jasně vyplývá, že je nekonečný koloběh akčních cen začíná frustrovat. Zejména v regionech a menších městech domácnostem chybí férový přístup a pocit, že se jim obchodníci snaží vycházet vstříc a respektovat jejich skutečné potřeby. Všímají si, že do obchodů jezdí častěji než dřív, a nakupování začínají brát spíše jako nepříjemnou povinnost,“ uvedl v dubnu šéf online supermarketu Košík.cz Ivan Utěšil, jenž tak reagoval na skutečnost, že čeští zákazníci od velkých nákupů v poslední době upouštějí.

A jak se zdá, otočit jejich úsudek se Košíku podle všeho daří – velký nákup totiž tvoří zhruba 70 procent všech objednávek, přičemž letos firma počítá s nárůstem na čtyři objednávky z pěti. Pomoci jí k tomu má již zmíněný Multikup, což je možnost zakoupit potraviny a další produkty s výraznou množstevní cenou.

„Naším cílem je být jednička na velké nákupy. Chceme, aby velká objednávka, kterou běžná domácnost dělá zhruba jednou za týden až dva, znamenala vždy nízkou cenu. A to opakovaně, i když bude zákazník kupovat po celý rok stejné zboží,“ konstatoval Utěšil a zdůraznil, že své cíle společnost zpečetila novým sloganem „Velkonákupy. Velkovýhodně.“, který doplnila o upravené logo v nové fialové barvě.