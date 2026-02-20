Pětihvězdičková superjachta Ilma mění konvence. Místo zážitků typicky spojených s plavbou nabízí cestujícím to, co milují na souši

Pro výletní plavidla byly donedávna příznačné obrovské rauty, kasina nebo zábavní parky. Společnost The Ritz-Carlton Yacht Collection provozující pětihvězdičkovou loď Ilma ale zvolila zcela jiný koncept, kterým se chce přiblížit spíš soukromým jachtám nebo designovým hotelům. Všech 448 pasažérů má na její palubě k dispozici restaurace s nabídkou à la carte, útulné salónky i prostory pro komorní představení.
„Mnoho zákazníků se shoduje, že tento styl lépe odpovídá způsobu cestování, na který jsou zvyklí. Standard je vyšší, ale atmosféra zůstává příjemná a uvolněná,“ řekl Ernesto Fara, prezident a generální ředitel The Ritz-Carlton Yacht Collection.
Luxusní plavby na vzestupu
Zmíněná superjachta Ilma získala ocenění magazínu Forbes právě v době, kdy obliba tohoto typu cestování výrazně roste. V roce 2024 nastoupilo na palubu výletních plavidel 34,6 milionu pasažérů, vloni to pak podle dat organizace Cruise Lines International Association (CLIA) bylo dokonce o další 3,1 milionu osob více. Nejvýraznější nárůst byl přitom zaznamenán v nejvyšší kategorii – rezervace plaveb v hodnotě nad 50 tisíc dolarů, jak potvrdila loňská analýza firmy Virtuoso, vzrostly o masivních 43 procent.
Provozovatelé, jako je právě The Ritz-Carlton Yacht Collection, si toho jsou vědomi a na situaci reagují. Ostatně, společnost již v roce 2022 jako první hotelový řetězec svého druhu vyplula na širé moře se čtyřhvězdičkovou lodí Evrima. O dva roky později flotilu rozšířila o Ilmu a vloni přidala ještě plavidlo Luminara, jehož křest si nenechala ujít ani řada celebrit. Ostatní hotelové sítě včetně Four Seasons, Orient Express nebo Waldorf Astoria na tento trend brzy navázaly.
Stylové ubytování i moderní restaurace
Jachta o délce 290 stop (zhruba 88 metrů) nabízí 224 prostorných apartmá s terasami, která disponují luxusním vybavením včetně detailů, jako jsou toaletní potřeby Diptyque nebo Bvlgari, vana s koupelovými solemi, vysoušeče vlasů Dyson nebo kávovar Nespresso. Stejně tak je v ceně šampaňské, prémiová čokoláda i péče o pleť.
„Od samého začátku bylo naším cílem předefinovat luxusní plavby tím, že během nich budeme stejně pozorní a pohostinní jako v našich hotelích po celém světě,“ vysvětlil Fara, podle kterého si posádka Ilmy kromě přepychového vybavení většinu pasažérů získá právě kvalitním servisem a individuálním přístupem, jenž se neliší od toho, na jaký jsou zvyklí z hotelů zmíněné značky.
Paluba dále nabízí celkem sedm barů a pět restaurací, jimž vévodí italský fine dining Seta su Ilma, kde vaří renomovaný Fabio Trabocchi. Populární je ale i The Beach House zaměřený na fúzi jihoamerické a středoamerické kuchyně z rukou šéfkuchaře Michaela Miny.
Vedle restaurací lze na jachtě najít rovněž Ritz-Carlton Spa, které tvoří jedenáct místností, z nichž pět se nachází venku. Jednou z nejoblíbenějších atrakcí je podle Fary každopádně plošina, která se při kotvení plavidla spojí s mořem a promění tak celý prostor v jakýsi soukromý dok. Díky tomu si cestující mohou zaplavat v „přírodním bazénu“, jezdit na kajaku nebo paddleboardu, případně jen relaxovat u vody.
Klidný wellness místo bujarých večírků?
Co je narozdíl od hotelů Ritz-Carlton jiné, je samozřejmě průběh celého pobytu, respektive plavby. Vzhledem k častým výkyvům počasí na otevřeném moři se na palubě vše neustále mění, včetně itinerářů. Personál se nicméně musí chovat tak, aby dopad na hosty byl co možná nejmenší. Každé kajutě je proto přidělen vlastní ambasador, který se stará o všechny aspekty cesty od rezervace večeře až po žehlení oděvů.
A kam se lze prostřednictvím Ilmy všude podívat? Tak například do Karibiku, na Floridu, do Španělska, Itálie či francouzskou Riviéru. V itineráři je ale třeba i Řecko, kdy se cestující na vybraných plavbách z Athén mohou těšit na vlastní soukromou party v Alemagou, jednom z legendárních plážových klubů na Mykonosu. Většinu lidí nicméně na této jachtě zaujme spíš intimní atmosféra, pomalé tempo a velký výběr wellness služeb.
„Ilma odráží posun vnímání luxusního cestování “ popsal Fara, podle kterého dnes prémiová turistika nelpí na konvencích. „Ocenění pěti hvězdami potvrzuje promyšlený design lodi, dokonalý servis i oddanost klientům. A co je nejdůležitější, naši zaměstnanci, kteří se každý den starají o to, aby měli hosté nezapomenutelné zážitky,“ uzavřel.