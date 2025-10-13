Kam letos Češi vyrazili na dovolenou? Nejčastěji se vydali do Itálie, velký zájem byl také o Polsko a Španělsko

Chorvatsko bylo dlouhou dobu vůbec nejčastějším cílem letních dovolených českých turistů. Jezdit každý rok do té samé země, či dokonce na to samé místo, už ale zdaleka netáhne tak jako dříve. Do popředí zájmu Čechů se kvůli tomu dostávají i jiné destinace, přičemž podle platebních dat zhruba jednoho milionu tuzemských uživatelů banky Revolut už Chorvatsko překonalo dokonce pět evropských zemí.
Vůbec nejčastějším cílem českých letních dovolených v období od 1. května do 30. září letos byla podle údajů Revolutu Itálie. V zemi na Apeninském poloostrově Češi utratili zhruba 12,1 procenta svých veškerých mezinárodních výdajů, což představuje více než dvojnásobnou sumu oproti Chorvatsku.
Druhou nejpopulárnější destinací českých turistů se stalo Polsko se zhruba 8,2 procenta mezinárodních výdajů, na třetím místě skončilo Španělsko se 7,9 procenta, čtvrté bylo Německo se 7,3 procenta a páté Rakousko se 6,7 procenta. V první desítce se umístilo ještě Řecko, Spojené státy americké, Velká Británie a Francie.
Místo Asie raději Evropa
Itálie byla nejoblíbenější už v roce 2024
Itálii si Češi oblíbili už v roce 2024. Podle dat Českého statistického úřadu se podnikli 796 000 delších cest, zatímco do Chorvatska to bylo 674 000 delších cest. Údaje za letošek statistici zveřejňují až v prvním čtvrtletí následujícího roku.
Data společnosti Revolut prozradila rovněž to, jaká byla průměrná útrata u jednotlivých zahraničních transakcí. V nejpopulárnější Itálii se částka meziročně nezměnila, a zůstala na 27 eurech, tedy zhruba 660 korunách. V Polsku obvykle výdaje činily 24 eur (přibližně 580 korun) a ve Španělsku 23 eur (asi 560 korun), což představuje mírný meziroční pokles. Celkově pak čeští uživatelé Revolutu v zahraničí během léta uskutečnili transakce v hodnotě přes 340 milionů eur (necelých 8,3 miliardy korun).
Z pohledu jednotlivých kategorií Češi nejčastěji utráceli v restauracích, poté následovaly obchody s potravinami, denními potřebami či se suvenýry. Největší meziroční narůst přitom zaznamenaly výdaje v kategorii zdraví, které se zvýšily o 12 procent, klesly naopak výdajů za dopravu a náklady na cestu, a to o šest a pět procent.
Zajímavým trendem je podle Revolutu rovněž to, že zatímco v loňském roce rostl u jeho českých klientů zájem o asijské destinace, během letošního léta lidé preferovali spíše evropské cíle. Kromě toho se navíc v poslední době stále více potvrzuje, že Češi kombinují klasické dovolenkové destinace s novými zážitkovými lokalitami, a to zejména v případě mladší generace cestovatelů.
Roste zájem o komfortnější dovolené
Kromě Revolutu svá data o cestovních preferencích Čechů nedávno zveřejnila i společnost Slevomat. Od letošního června do srpna na dovolenou zprostředkovanou tímto zážitkovým portálem vyrazilo celkem 242 tisíc lidí, což je o skoro desetinu více než loni.
Nejoblíbenější destinací zákazníků Slevomatu bylo letos opět Česko, kde svou dovolenou strávilo asi 136 tisíc lidí, druhou příčku obsadilo Polsko, kam se vydalo zhruba 71 tisíc lidí. Právě náš severní soused se přitom v posledních letech těší stále větší oblibě, což dokazuje i skutečnost, že tržby z tamních pobytů každoročně rostou o pětinu. Třetí nejoblíbenější destinací na Slevomatu se pak stalo Slovensko, za nímž následovalo Rakousko a Maďarsko.
I ve společnosti Slevomat každopádně vnímají, že cestovní preference Čechů se v posledních letech pozvolna mění. „Češi čím dál častěji volí delší či komfortnější dovolenou. Lidé také častěji vyjíždějí do zahraničí a volí i méně turistické destinace. Tuzemsko však stále zůstává jasnou jedničkou, ostatně po Česku s námi letos vycestovala více než polovina našich zákazníků,“ uzavřel marketingový ředitel Slevomatu Matěj Dvorský.